Голливудская дива: секреты красоты Николь Кидман

Непослушные рыжие кудри, веснушки и почти полное отсутствие макияжа — в Николь Кидман версии конца 80-х – начала 90-х сложно узнать одну из самых элегантных и гламурных актрис современности. Трансформация Кидман началась ближе к «нулевым»: сначала Николь выпрямила волосы, затем стала экспериментировать с их оттенком, окрашивая то в медно-рыжий, то в золотистый блонд, и так постепенно пришла к голливудской классике. Сейчас фирменными бьюти-приемами актрисы стали женственные укладки, естественный, освежающий макияж и фарфоровая кожа.

Николь верит, что красота и молодость идут изнутри. Ради поддержания аристократической бледности она избегает длительного пребывания на солнце и всегда пользуется средствами с SPF. Цвет кожи Николь Кидман подчеркивает розовыми оттенками румян. Выбирая между тенями и яркой помадой, она обычно делает ставку на последнее — ее яркие голубые глаза не требуют лишних акцентов.

Поддерживать фигуру Кидман помогает дробное питание: актриса ест несколько раз в день маленькими порциями, а ее рацион включает в основном рыбу и зелень. Любым другим видам спорта Николь предпочитает плавание: каждые день она полчаса проводит в бассейне.

Чтобы многочисленные окрашивания не испортили волосы, Николь Кидман тратит много времени на уход за ними. Рыжеволосым актриса советует промывать волосы клюквенным соком, а блондинкам — шампанским: по словам Кидман, оба средства не только придадут волосам блеск, но и укрепят их.