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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

20 июня 2017

Голливудская дива: секреты красоты Николь Кидман

Бьюти-правила актрисы, которая сегодня отмечает 50-летний юбилей

Непослушные рыжие кудри, веснушки и почти полное отсутствие макияжа — в Николь Кидман версии конца 80-х – начала 90-х сложно узнать одну из самых элегантных и гламурных актрис современности. Трансформация Кидман началась ближе к «нулевым»: сначала Николь выпрямила волосы, затем стала экспериментировать с их оттенком, окрашивая то в медно-рыжий, то в золотистый блонд, и так постепенно пришла к голливудской классике. Сейчас фирменными бьюти-приемами актрисы стали женственные укладки, естественный, освежающий макияж и фарфоровая кожа.

Николь Кидман
Николь Кидман

Николь Кидман в 1983 году

Николь Кидман

Николь Кидман в 2015 году

Николь верит, что красота и молодость идут изнутри. Ради поддержания аристократической бледности она избегает длительного пребывания на солнце и всегда пользуется средствами с SPF. Цвет кожи Николь Кидман подчеркивает розовыми оттенками румян. Выбирая между тенями и яркой помадой, она обычно делает ставку на последнее — ее яркие голубые глаза не требуют лишних акцентов.

Николь Кидман
Николь Кидман
Николь Кидман
Николь Кидман

Поддерживать фигуру Кидман помогает дробное питание: актриса ест несколько раз в день маленькими порциями, а ее рацион включает в основном рыбу и зелень. Любым другим видам спорта Николь предпочитает плавание: каждые день она полчаса проводит в бассейне.

Чтобы многочисленные окрашивания не испортили волосы, Николь Кидман тратит много времени на уход за ними. Рыжеволосым актриса советует промывать волосы клюквенным соком, а блондинкам — шампанским: по словам Кидман, оба средства не только придадут волосам блеск, но и укрепят их.


Николь Кидман

Даже приближаясь к порогу 50-летия, Николь Кидман выступала за естественное старение. Несколько лет назад актриса призналась, что раньше делала уколы ботокса, но потом отказалась от любых процедур: «Пластическая хирургия не для меня. К несчастью, я пробовала ботокс. Это было неудачное решение, но теперь я от него избавилась, и мое лицо снова двигается».

Николь Кидман
Николь Кидман

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