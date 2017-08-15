Эмма Стоун готова к «Битве полов»

Эмма Стоун чуть не превратилась в тяжеловеса, готовясь к новому фильму «Битва полов». Обладательница Оскара начала работать над картиной, где она играет роль легендарной теннисистки Билли Джин Кинг, всего через три месяца после того, как закончились съёмки мюзикла « Ла-Ла-Лэнд» . Так танцевальный класс сменился теннисным кортом и чтобы помочь звезде большого экрана обрести формы звезды большого тенниса, был приглашён знаменитый тренер Джейсон Уолш: «Она усердно тренировалась и набрала 15 фунтов (6,8 кг) мышечной массы », - хвастается Джейсон.

Именитый наставник сосредоточился на тренировке с крупными весами. И хоть Эмма не сразу пришла к тому, чтобы поднять впечатляющие 185 фунтов (84 кг), для 28-летней актрисы такой режим тренировки не показался слишком мучительным, наоборот она была в восторге от того, что тренер заставлял ее делать и как она преодолевала себя.



«Каждый клиент, с которым я работал, включая Эмму, однажды приходит к тому, что силовая тренировка вызывает привыкание», - смеется звездный тренер.



Он сбалансировал программу Эммы так, что на одну кардио сессию приходилось две силовые, плюс протеиновый коктейль после тренировки.