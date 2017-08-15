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    15 августа 2017

    Эмма Стоун готова к «Битве полов»

    Тренер звезды рассказал, как Эмма Стоун обрела форму для своей новой роли в фильме

    Эмма Стоун чуть не превратилась в тяжеловеса, готовясь к новому фильму «Битва полов». Обладательница Оскара начала работать над картиной, где она играет роль легендарной теннисистки Билли Джин Кинг, всего через три месяца после того, как закончились съёмки мюзикла «Ла-Ла-Лэнд».

    Так танцевальный класс сменился теннисным кортом и чтобы помочь звезде большого экрана обрести формы звезды большого тенниса, был приглашён знаменитый тренер Джейсон Уолш: «Она усердно тренировалась и набрала 15 фунтов (6,8 кг) мышечной массы», - хвастается Джейсон.

    Эмма Стоун готова к «Битве полов»ФОТОLegion-media, Getty

    Именитый наставник сосредоточился на тренировке с крупными весами. И хоть Эмма не сразу пришла к тому, чтобы поднять впечатляющие 185 фунтов (84 кг), для 28-летней актрисы такой режим тренировки не показался слишком мучительным, наоборот она была в восторге от того, что тренер заставлял ее делать и как она преодолевала себя.

    «Каждый клиент, с которым я работал, включая Эмму, однажды приходит к тому, что силовая тренировка вызывает привыкание», - смеется звездный тренер.

    Он сбалансировал программу Эммы так, что на одну кардио сессию приходилось две силовые, плюс протеиновый коктейль после тренировки.

    Эмма Стоун готова к «Битве полов»ФОТОLegion-media, Getty
    Эмма Стоун готова к «Битве полов»ФОТОLegion-media, Getty

    Для того, чтобы Эмма на корте была максимально похожа на свою героиню, помимо Джейсона Уолша с ней занималась и сама Билли Джин Кинг.

    Оценить работу тренеров и Эммы мы сможем уже в сентябре.

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