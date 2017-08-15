Эмма Стоун готова к «Битве полов»

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Тренер звезды рассказал, как Эмма Стоун обрела форму для своей новой роли в фильме
Эмма Стоун чуть не превратилась в тяжеловеса, готовясь к новому фильму «Битва полов». Обладательница Оскара начала работать над картиной, где она играет роль легендарной теннисистки Билли Джин Кинг, всего через три месяца после того, как закончились съёмки мюзикла «Ла-Ла-Лэнд».
Так танцевальный класс сменился теннисным кортом и чтобы помочь звезде большого экрана обрести формы звезды большого тенниса, был приглашён знаменитый тренер Джейсон Уолш: «Она усердно тренировалась и набрала 15 фунтов (6,8 кг) мышечной массы», - хвастается Джейсон.
Именитый наставник сосредоточился на тренировке с крупными весами. И хоть Эмма не сразу пришла к тому, чтобы поднять впечатляющие 185 фунтов (84 кг), для 28-летней актрисы такой режим тренировки не показался слишком мучительным, наоборот она была в восторге от того, что тренер заставлял ее делать и как она преодолевала себя.
«Каждый клиент, с которым я работал, включая Эмму, однажды приходит к тому, что силовая тренировка вызывает привыкание», - смеется звездный тренер.
Он сбалансировал программу Эммы так, что на одну кардио сессию приходилось две силовые, плюс протеиновый коктейль после тренировки.
Для того, чтобы Эмма на корте была максимально похожа на свою героиню, помимо Джейсона Уолша с ней занималась и сама Билли Джин Кинг.
Оценить работу тренеров и Эммы мы сможем уже в сентябре.