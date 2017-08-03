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    03 августа 2017

    Эмили Ратаковски рассказала, как поддерживает себя в форме

    Лайфхаки одной из самых сексуальных девушек современности

    Фигура Эмили Ратаковски — предмет грез миллионов мужчин и объект зависти для многих женщин. Волоокая красавица то и дело делится с подписчиками своими фотографиями, едва оставляющими простор для воображения. Вопрос у всех один: как ей удается поддерживать себя в безупречной форме, когда в ленте Instagram наравне с откровенными фото то и дело появляются снимки Эмили с фастфудом и другими запрещенными продуктами?

    Эмили Ратаковски рассказала, как поддерживает себя в форме

    Сама девушка признается, что не может и дня прожить без мяса. Хорошо прожаренный стейк — ее главная guilty pleasure. «Я выросла в Техасе и не скрываю того, что люблю как следует поесть. Листья салата не для меня», — делится Ратаковски. Завистницы гневно сверкают глазами, когда слышат о регулярных читмилах, которые позволяет себе обладательница едва ли не самого роскошного тела в Голливуде. Бургер с пивом во время бейсбольного матча, капкейк за кофе с подругами и круассан утром в компании возлюбленного.

    Эмили Ратаковски рассказала, как поддерживает себя в форме

    Эмили уверена, что такие поблажки жизненно необходимы, но в то же время всегда важно следить за тем, что, когда и в каком количестве поступает в ваш организм. Именно поэтому модель предпочитает готовить дома сама: так проще всего рассчитать калорийность блюда и сократить добавление соли и сахара. В ресторанах это, увы, сделать не всегда удается.

    Не забывает красавица и про регулярные занятия спортом, правда, настаивает, что бездумное тягание железа в зале навевает на нее смертную скуку. А вот хайкинг в окрестностях голливудских холмов — то, что доктор прописал. Кроме того, Эмили настоящий фанат йоги и пилатеса, которыми занимается не реже трех раз в неделю. Активный образ жизни в сочетании с протеиновой диетой — и вы на пути к такому же идеальному телу, как у Эмили Ратаковски.

    Эмили Ратаковски рассказала, как поддерживает себя в форме
    Эмили Ратаковски рассказала, как поддерживает себя в форме
    Эмили Ратаковски рассказала, как поддерживает себя в формеФОТОInstagram

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