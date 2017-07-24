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    24 июля 2017

    Один день из жизни Елены Подкаминской

    Как проводит будни популярная актриса

    В ее сутках - 48 часов. Елена Подкаминская, одна из самых востребованных актрис нашего времени, успевает сниматься в кино, репетировать и выпускать спектакли, заниматься танго, заботиться о семье - и при этом выглядеть фантастически. Секрет внешней и внутренней гармонии она объясняет тем, что находится в балансе с собой, увлекается йогой, а также открыта новому опыту – например, благодаря продвинутым бытовым гаджетам не тратит на уход за собой слишком много времени.

    Елена Подкаминская

    08.00-10.00

    Я всегда была совой до тех пор, пока не удостоилась чести стать мамой. Теперь у меня два сценария, и оба ранние: либо я встаю рано утром, когда проснулась дочка. Либо я занята в проекте и необходимо выезжать на площадку. В рабочем режиме успеваю с утра сделать только упражнения «5 тибетцев». Зато в отпуске занимаюсь йогой по утрам, которая мне дает энергию, силы и здоровый дух. Завтракаю я обычно дома с ребенком. Во время съемочного процесса поесть удается только между делом - по дороге в машине или во время грима.

    Меня всегда можно узнать по большой сумке с едой, которую я вожу с собой (смеется). Одеваюсь я быстро, а нынешним летом, перещеголявшим по количеству холодных дней даже Лондон, особенно: мои фавориты - кроссовки, резиновые сапоги, плащи и уютные пижамные костюмы. Сарафаны, которые я подготовила себе на жаркую погоду, пока висят и радуют глаз, ждут своего часа.

    Елена Подкаминская

    10.00-15.00

    Я всегда была совой до тех пор, пока не удостоилась чести стать мамой. Теперь у меня два сценария, и оба ранние: либо я Я Обычно в это время либо съемочный день в самом разгаре, либо начинается репетиция в театре. К московским пробкам приходится приспосабливаться: в дороге успеваю решить уйму рабочих вопросов по телефону и позвонить родителям и друзьям , с которыми никак не удается увидеться вживую.

    15.00-19.00

    Пока средства работают, можно перекусить: я с детства нахожусь на раздельном питании , ем простую, здоровую пищу - легкие супы, рыбу и птицу всегда с большим количеством овощей и зелени. И главное стараюсь пить больше воды.

    19.00-23.00

    После смены или спектакля я снова прыгаю в такси и еду домой. Мой вечер – это ужин, общение и объятия с семьей. Обожаем с дочкой читать перед сном, чтение сказок - наш обязательный ритуал. Обожаю гулять. Если есть шанс подышать свежим воздухом после рабочего дня - это тоже наполняет силой и проветривает голову. Еще один ритуал, который стараюсь не пропускать – демакияж. От грима кожа сильно устает, поэтому если позади рабочий день, то придя домой, первым делом смываю с себя всю косметику.

    Елена Подкаминская
    Braun

    Очищение для меня – самая главная бьюти-процедура, поэтому я регулярно делаю пилинги, которые мне назначает мой косметолог. За домашнюю чистку лица отвечает аппарат Braun Face. Его уникальность в том, что он сочетает в себе и эпилятор для лица, и насадку для очищения кожи. Признаться, я была удивлена, но щеточка идеально справляется с загрязнениями - после использования усиливается и эффект увлажняющего крема, что особенно приятно.

    А главное, он экономит время: можно не ехать в салон, сделать любимый уход дома, а освободившееся время потратить на общение с семьей.

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