Долой лишнее: Шарлиз Терон похудела на 16 кг

Шарлиз Терон не боится радикальных преображений, и скоро мы в этом убедимся благодаря фильму «Талли», ради которого Терон пришлось набрать аж 16 килограммов. По сюжету героиня Терон — многодетная мать-одиночка, которая тщетно пытается совмещать карьеру и материнство и в связи с этим получает от брата «в подарок» няню, с которой у нее сложатся непростые отношения. Ради попадания в образ главная блондинка Голливуда пожертвовала фигурой: в начале осени папарацци сделали снимки, на которых было трудно узнать одну из самых желанных женщин планеты. Впрочем, для Терон это не первый опыт экспериментов с весом: для главной роли в мелодраме «Сладкий ноябрь» актрисе пришлось похудеть до 40 килограммов, а три года спустя, наоборот, набрать 14 килограммов для картины «Монстр», где актриса практически неузнаваема.