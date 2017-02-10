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10 февраля 2017

Долой лишнее: Шарлиз Терон похудела на 16 кг

Актриса сбросила вес, набранный для роли

Шарлиз Терон не боится радикальных преображений, и скоро мы в этом убедимся благодаря фильму «Талли», ради которого Терон пришлось набрать аж 16 килограммов. По сюжету героиня Терон — многодетная мать-одиночка, которая тщетно пытается совмещать карьеру и материнство и в связи с этим получает от брата «в подарок» няню, с которой у нее сложатся непростые отношения. Ради попадания в образ главная блондинка Голливуда пожертвовала фигурой: в начале осени папарацци сделали снимки, на которых было трудно узнать одну из самых желанных женщин планеты. Впрочем, для Терон это не первый опыт экспериментов с весом: для главной роли в мелодраме «Сладкий ноябрь» актрисе пришлось похудеть до 40 килограммов, а три года спустя, наоборот, набрать 14 килограммов для картины «Монстр», где актриса практически неузнаваема.

Шарлиз Терон в сентябре 2016/ в феврале 2017

Шарлиз Терон в сентябре 2016/ в феврале 2017

К счастью, уже сегодня ослепительная блондинка вернулась к привычному облику, простившись с лишним весом. В ноябре прошлого года папарацци запечатлели Терон на выходе из спортзала уже заметно постройневшей, а вчера подловили звезду у отеля в Нью-Йорке в идеальной форме.

Шарлиз ТеронФОТОGetty Images

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Шарлиз Терон набрала 16 килограммов

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