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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

27 июня 2017

Бьюти-трюки Беллы Хадид, которые легко повторить

Простые, но эффективные приемы, которые помогают самой обсуждаемой модели современности оставаться в тренде

Еще два года назад Джиджи Хадид не уступала в популярности младшей сестре, однако постепенно аристократичная красота Беллы превзошла миловидную внешность «девчонки из соседнего двора». Теперь имя 20-летней звезды — новое слово в мире высокой моды и одно из первых в списке лучших супермоделей современности. Поклонники Беллы обожают ее за статную красоту, безупречный вкус и откровенные выходы, пытаясь повторить ее образы, но главное достоинство модели все же в естественности. ELLE выяснил, какие трюки помогают самой обсуждаемой девушке планеты оставаться в тренде.

Уход за кожей

Белла Хадид

Белла предпочитает средства для ухода за кожей с легкой текстурой: в течение дня модель использует термальную воду, а умываться предпочитает средствами на масляной основой или воздушными пенками, завершая уход увлажняющим кремом с сияющими частицами. А чтобы восстановить кожу после рабочего дня на съемочной площадке, Белла использует гелевые маски на основе трав и питательные ночные сыворотки.

Уход за телом

Белла Хадид

Белла не изнуряет себя тренировками – лишь иногда выходит на пробежку и три дня в неделю занимается йогой, поэтому поклонники удивляются, как на ее безупречной фигуре не сказывается фастфуд, который модель обожает. Впрочем, девушка также увлекается грязевыми обертываниями и профессиональным массажем, что поддерживает ее тело в тонусе.

Белла Хадид

Макияж

Белла Хадид

Визитная карточка Хадид — сияющая кожа. А за безупречность макияжа модели отвечает ведущий визажист Dior Винсент Окендо: он использует технику нанесения макияжа под названием дрэйпинг — когда с помощью света и тени подчеркивают все достоинства лица и скрывают недостатки. И если на красной дорожке сияющую кожу звезды нередко дополняют стрелки, то в повседневном макияже Белла лишь немного подчеркивает скулы и наносит хайлайтер, завершая образ гелем для бровей и бальзамом для губ.

Белла Хадид

Волосы

Белла Хадид

Белла натуральная блондинка, но с 16 лет предпочитает красить волосы в темный цвет, чтобы их с Джиджи не путали. Именно благодаря насыщенному каштановому оттенку черты лица девушки приобретают настолько утонченные линии. Чаще Беллу можно встретить с гладко собранными волосами: это может быть хвост или пучок. Но иногда Хадид появляется в совершенно новом амплуа — все благодаря накладной челке, которая смотрится очень натурально.

Белла Хадид

Одежда

Белла Хадид

Если раньше Белла выбирала джинсы с завышенной талией, худи и бомберы, которые скрывали ее идеальную фигуру, то теперь Белла делает ставку на женственность и сексуальность. Ее выходы — настоящая сенсация, ведь девушка отдает предпочтение полупрозрачным струящимся тканям, платьям с запахом и разрезами, чтобы подчеркнуть мягкие линии безупречного тела и спровоцировать новую порцию восхищенных комментариев. В повседневной жизни модель носит узкие джинсы, спортивные топы, короткие джинсовые юбки и откровенные боди.

Белла Хадид

Украшения

Белла Хадид

Модель обожает крупные серьги и колье, но убеждена, что перегружать роскошное платье дорогими украшеними — моветон. Так, на Каннском кинофестивале Белла всего дважды появилась на красной дорожке в крупных серьгах Cartier, а затем предпочитала ослеплять публику лишь искрящимися нарядами, отказываясь даже от самых минималистичных аксессуаров. Впрочем, утонченные украшения Хадид тоже любит, а если того требует образ, экспериментирует с перстнями-печатками.

Белла Хадид

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