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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

23 июня 2017

Бьюти-образ дня: Екатерина Вилкова на открытии ММКФ-2017

Как повторить укладку актрисы с красной дорожки кинофестиваля

Стартовавший в Москве 39-ый Московский международный кинофестиваль — одно из самых громких модных и светских событий столицы. В числе первых гостей, поднявшихся на красную дорожку кинотеатра «Россия», была Екатерина Вилкова. На церемонии открытия актриса появилась в пудровом платье Tegin, поверх которого был накинут длинный атласный кардиган.

Бьюти-образ дня: Екатерина Вилкова на открытии ММКФ-2017
Бьюти-образ дня: Екатерина Вилкова на открытии ММКФ-2017

Волосы Екатерины стилисты Wella Professionals собрали в пучок на затылке. Для создания эффекта легкой небрежности и дополнительного прикорневого объема пряди высушили феном с использованием спрея для придания объема EIMI Body Crafter. Чтобы добиться текстурной укладки, волосы накрутили на тонкую плойку, закрепив результат фиксирующим спреем EIMI Dynamic Fix. При формировании прически волосы уложили на боковой пробор, а затем собрали их на затылке в тугой узел. Финальный штрих — лак для сильной фиксации EIMI Stay Styled от Wella Professionals.

Бьюти-образ дня: Екатерина Вилкова на открытии ММКФ-2017
Бьюти-образ дня: Екатерина Вилкова на открытии ММКФ-2017
1. Спрей для фиксации 45 секунд EIMI Dynamic Fix от Wella Professionals; 2. Спрей для объёма EIMI Body Crafter от Wella Professionals; 3. Лак для волос сильной фиксации EIMI Stay Styled от Wella Professionals

1. Спрей для фиксации 45 секунд EIMI Dynamic Fix от Wella Professionals; 2. Спрей для объёма EIMI Body Crafter от Wella Professionals; 3. Лак для волос сильной фиксации EIMI Stay Styled от Wella Professionals

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