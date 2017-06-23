Бьюти-образ дня: Екатерина Вилкова на открытии ММКФ-2017

Стартовавший в Москве 39-ый Московский международный кинофестиваль — одно из самых громких модных и светских событий столицы. В числе первых гостей, поднявшихся на красную дорожку кинотеатра «Россия», была Екатерина Вилкова. На церемонии открытия актриса появилась в пудровом платье Tegin, поверх которого был накинут длинный атласный кардиган.

Волосы Екатерины стилисты Wella Professionals собрали в пучок на затылке. Для создания эффекта легкой небрежности и дополнительного прикорневого объема пряди высушили феном с использованием спрея для придания объема EIMI Body Crafter. Чтобы добиться текстурной укладки, волосы накрутили на тонкую плойку, закрепив результат фиксирующим спреем EIMI Dynamic Fix. При формировании прически волосы уложили на боковой пробор, а затем собрали их на затылке в тугой узел. Финальный штрих — лак для сильной фиксации EIMI Stay Styled от Wella Professionals.