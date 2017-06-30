Бьюти-образ дня: Екатерина Климова на закрытии ММКФ-2017

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Как повторить укладку и макияж российской актрисы
Вчера в Москве состоялась церемония закрытия 39-го Московского кинофестиваля. Среди самых ярких гостей вечера была пара Екатерины Климовой и Гелы Месхи. Супруги редко выходят в свет вместе, поэтому к ним было приковано едва ли не больше внимания, чем к Федору Бондарчуку с Паулиной Андреевой и новоиспеченным молодоженам Илье Стюарту и Светлане Устиновой.
Для торжественной церемонии Екатерина выбрала лаконичное черное платье Dolce & Gabbana с небольшим шлейфом, которое выгодно подчеркнуло роскошную фигуру актрисы. Кто, глядя на 39-летнюю актрису, рискнет предположить, что она мама четверых детей, последний из которых появился на свет чуть меньше двух лет назад?
Элегантный наряд стилисты Wella Professionals дополнили строгой укладкой — высоким конским хвостом. Чтобы создать эффект идеально гладких волос, на них нанесли термозащитный спрей EIMI Thermal Image, а затем вытянули с помощью утюжка. Для придания дополнительного объема пряди на макушке начесали, а волосы височной зоны обработали лаком для волос экстрасильной фиксации EIMI Super Set. Собрав волосы в хвост, их слегка накрутили на плойку и уложили легкими волнами, зафиксировав результат лаком. Финальный штрих — спрей-дымка EIMI Glam Mist от Wella Professionals для придания прядям естественного блеска.
В макияже актрисы основной акцент был сделан на глаза при помощи черных стрелок, а на губы нанесли классическую красную помаду. Идеальный сияющий тон в сочетании с легким контурингом придали лицу Екатерины еще больше скульптурности и выразительности.
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