Бьюти-образ дня: Екатерина Климова на закрытии ММКФ-2017

Вчера в Москве состоялась церемония закрытия 39-го Московского кинофестиваля. Среди самых ярких гостей вечера была пара Екатерины Климовой и Гелы Месхи. Супруги редко выходят в свет вместе, поэтому к ним было приковано едва ли не больше внимания, чем к Федору Бондарчуку с Паулиной Андреевой и новоиспеченным молодоженам Илье Стюарту и Светлане Устиновой.

Для торжественной церемонии Екатерина выбрала лаконичное черное платье Dolce & Gabbana с небольшим шлейфом, которое выгодно подчеркнуло роскошную фигуру актрисы. Кто, глядя на 39-летнюю актрису, рискнет предположить, что она мама четверых детей, последний из которых появился на свет чуть меньше двух лет назад?