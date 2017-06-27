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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

27 июня 2017Большакова Елена

Бьюти-эволюция Алсу

Как менялся образ исполнительницы за последние 17 лет

С момента, когда Алсу заняла второе место на «Евровидении» (что тогда стало самым большим достижением российского исполнителя на этом конкурсе), прошло уже больше 17 лет. За это время в жизни сегодняшней именинницы произошло многое: она вышла замуж, родила троих детей, записала десять альбомов и дала бесчисленное количество концертов. Но одно осталось неизменным — певицу до сих пор называют одной из самых женственных и красивых женщин отечественного шоу-бизнеса. В честь 34-летия исполнительницы ELLE решил проследить, как менялся ее образ за эти годы.

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