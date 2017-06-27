Бьюти-эволюция Алсу

С момента, когда Алсу заняла второе место на «Евровидении» (что тогда стало самым большим достижением российского исполнителя на этом конкурсе), прошло уже больше 17 лет. За это время в жизни сегодняшней именинницы произошло многое: она вышла замуж, родила троих детей, записала десять альбомов и дала бесчисленное количество концертов. Но одно осталось неизменным — певицу до сих пор называют одной из самых женственных и красивых женщин отечественного шоу-бизнеса. В честь 34-летия исполнительницы ELLE решил проследить, как менялся ее образ за эти годы.