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08 февраля 2017

Беременная Ирина Шейк стала блондинкой

Топ-модель радикально сменила имидж?

Топ-модель Ирина Шейк скоро готовится стать мамой, что, впрочем, не мешает ей продолжать участвовать в съемках. Вчера волоокая шатенка удивила поклонников, представ в новом образе. Шейк опубликовала селфи с бэкстейджа, на котором рекламирует смартфон и демонстрирует новую прическу и цвет волос. На следующих снимках для глянца Ирина тоже предстает блондинкой, но, в отличие от них, на селфи волосы модели не похожи на парик.

К слову, раньше топ-модель не экспериментировала со сменой имиджа, так что поклонники перемены во внешности Шейк восприняли неоднозначно, одновременно хваля Ирину за смелость, но все-таки советуя вернуться к прежнему облику.

Кстати, на фото звезда позирует исключительно до линии бюста, однако, приглядевшись, можно рассмотреть очертания изменившейся талии модели.

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