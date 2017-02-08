Беременная Ирина Шейк стала блондинкой

Топ-модель Ирина Шейк скоро готовится стать мамой, что, впрочем, не мешает ей продолжать участвовать в съемках. Вчера волоокая шатенка удивила поклонников, представ в новом образе. Шейк опубликовала селфи с бэкстейджа, на котором рекламирует смартфон и демонстрирует новую прическу и цвет волос. На следующих снимках для глянца Ирина тоже предстает блондинкой, но, в отличие от них, на селфи волосы модели не похожи на парик.

К слову, раньше топ-модель не экспериментировала со сменой имиджа, так что поклонники перемены во внешности Шейк восприняли неоднозначно, одновременно хваля Ирину за смелость, но все-таки советуя вернуться к прежнему облику.

Кстати, на фото звезда позирует исключительно до линии бюста, однако, приглядевшись, можно рассмотреть очертания изменившейся талии модели.