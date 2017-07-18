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    18 июля 2017

    Белла Хадид решилась на эксперимент с внешностью

    Самая обсуждаемая модель современности сделала короткую стрижку

    Белла Хадид обожает привлекать внимание откровенными выходами и сексуальными фотографиями в Instagram, однако на этот раз поклонники обсуждают новую стрижку модели. Вчера младшая Хадид выложила в Stories видео, на котором у нее короткое каре.

    Белла Хадид
    Белла Хадид

    Сначала подписчики предположили, что это парик, ведь Белла часто носит накладную челку, однако позже выяснилось, что модель действительно рассталась с удлиненным бобом. Теперь девушка носит каре чуть ниже ушей, что обращает внимание на женственную линию шеи и плеч.

    Белла Хадид
    Белла Хадид

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