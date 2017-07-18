Белла Хадид решилась на эксперимент с внешностью

Белла Хадид обожает привлекать внимание откровенными выходами и сексуальными фотографиями в Instagram, однако на этот раз поклонники обсуждают новую стрижку модели. Вчера младшая Хадид выложила в Stories видео, на котором у нее короткое каре .

Сначала подписчики предположили, что это парик, ведь Белла часто носит накладную челку, однако позже выяснилось, что модель действительно рассталась с удлиненным бобом. Теперь девушка носит каре чуть ниже ушей, что обращает внимание на женственную линию шеи и плеч.