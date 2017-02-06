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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

06 февраля 2017Матвеева Ирина

Американская принцесса: секреты красоты Иванки Трамп

Бьюти-правила самой известной дочери нового президента США

Иванка Трамп — настоящее олицетворение американской мечты. Дочь богатых и известных родителей, нового 45-го американского президента Дональда Трампа и чешской модели Иваны Зельничковой, бизнесвумен, успешный дизайнер, в прошлом модель, а еще примерная мама и верная жена. В общем, умница и красавица, которая во время отсутствия третьей супруги отца Мелании Трамп исполняет обязанности первой леди США.

Иванка ТрампФОТОGetty Images

Как и мачеха Мелания Трамп, Иванка предпочитает классический сдержанный стиль. Ее повседневный макияж строится на идеальном тоне кожи, акценте на глазах (в ход идут оттенки серого и коричневого) и белоснежной улыбке. Перед вечеринками Трамп отдается в руки профессионалов, но и там придерживается строгих правил: обычно она делает ставку на легкие тональные средства, красную помаду, нюдовые тени и розовые румяна.

Три обязательных продукта Иванки, которые у нее всегда с собой, — ее собственный аромат Ivanka Trump в роликовом формате, пудра с SPF-фактором и бальзам для губ. Ее главное правило в макияже — никогда не забывать смывать косметику на ночь. «Когда я была подростком, моя мама как-то разбудила меня посреди ночи, чтобы я срочно удалила макияж. Она объяснила, что это губительно для кожи, и теперь я понимаю, что она была права», — вспомнила Иванка Трамп в одном из интервью.

Иванка Трамп
Иванка Трамп

Иванка не любит сложносочиненные прически: чаще всего ее можно увидеть с распущенными волосами, локонами или различными вариациями пучка. При этом дочь американского президента никогда не сушит волосы феном, а чтобы пригладить волосы, она наносит на кисть для румян лак для волос и проводит ею по прическе.

Иванка Трамп
Иванка Трамп
Иванка Трамп

На модельной фигуре Иванки Трамп не отразились даже три беременности. Первого ребенка, дочь Арабеллу, супруга миллиардера Джареда Кушнера родила в 2011 году. Третьего, сына Теодора, — в 2016-м. По словам Иванки, поддерживать себя в форме ей помогают органические продукты, бег и вода с лимоном, а снимать стресс — массаж и хамам.


Иванка Трамп
Иванка Трамп

Трамп честно верит, что косметика никогда не сделает женщину по-настоящему красивой. «Уверенность в себе, внутренняя сила и чувство милосердия — вот главные секреты красоты, — как мантру повторяет Иванка. — Макияж и уход за кожей — это здорово, но то, какой ты человек, гораздо важнее».

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Почему она так хороша: секреты красоты Мелании Трамп

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