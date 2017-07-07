7 привычек звезд, которые не выглядят на свой возраст

«Старость не для неженок», —сказала однажды Бетт Дэвис. Упражнения, диета и даже настроение могут быть сильнее генетики, когда речь заходит о том, как стареть красиво. Амбивалентность возраста сегодня наглядно доказывают Кристи Бринкли, Эль Макферсон, Синди Кроуфорд, Дженнифер Лопес и другие звездные красотки, разменявшие пятый, шестой, а кто и седьмой десяток. ELLE узнал, что выглядеть на все сто им помогают простые (в основном) повседневные привычки.

Смотрите, что вы едите...

Последние исследования нутрициологов показали, что наиболее здоровой является низкогликемическая диета с высоким содержанием свежих фруктов и овощей, цельного зерна и продуктов с медленными белками. «Фастфуд для меня — настоящая катастрофа. Так же как газированные напитки и алкоголь», — признается Холли Берри. 50-летняя актриса ест пять раз в день небольшими порциями, и основу ее рациона составляют как раз рыба, орехи и овощные супы.

В рационе Хайди Клум (44 года) нет места мучному, белому хлебу, молочному шоколаду и алкоголю.

Хайди Клум, 44 года

Эль Макферсон ежедневно выпивает три литра воды и никогда не ест мясо. Результат: на лице супермодели в 53 года лишь несколько мелких мимических морщинок.

Кристи Бринкли в своей книге Timeless Beauty призналась, что в 63 выглядит на тридцать в том числе благодаря тому, что с 13 лет отказалась от мяса: «На завтрак я ем овсянку или йогурт c ягодами и фруктами. На обед, как правило, салат с фасолью и орехами. Ужин — овощи. И никакого сахара. Если я хочу чего-то сладкого, то выпью кокосовую воду или съем банановые чипсы».

Кристи Бринкли, 63 года

... и сколько вы едите

Научно доказано: переедание приводит к сокращению продолжительности жизни, сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету второго типа. Оптимальная суточная норма составляет 2,5 чашки овощей, 1,5-2 чашки фруктов, 170 граммов зерновых культур, три чашки молока и 140 граммов белка ежедневно.

Тренируйтесь нон-стоп

С возрастом преодолевать себя ради физических нагрузок становится все сложнее. Именно поэтому оставаться активным жизненно важно в борьбе со старением. Среднестатистическая женщина теряет до 23% мышечной массы в возрасте от 30 до 70 лет. Зато активный образ жизни, согласно исследованиям журнала Frontiers in Aging Neuroscience, препятствует возрастному ухудшению памяти (физические упражнения стимулируют область мозга, связанную с обучением). Так, в 47 лет Дженнифер Лопес выглядит лучше, чем в свои 20: секрет безупречной фигуры звезды в интенсивных тренировках с упором на кардионагрузки. В этом Джей Ло помогает голливудский тренер Трейси Андерсон, которая на пару с певицей часами танцует под бодрый бит, чередуя кардио с силовыми нагрузками.

Дженнифер Лопес, 47 лет

Четырежды мама Хайди Клум убеждена, что лучшие тренеры —собственные дети. «Бегайте с ними, прыгайте на батуте, гоняйте на велосипедах по парку», — советует блондинка. Деми Мур считает, что фитнес прекрасно заменяют прогулки с собаками по несколько часов.

Идеальная фигура Синди Кроуфорд является секретом только для ленивых: еще в 90-е топ-модель запустила видеоуроки авторских воркаутов, которыми и сегодня охотно делится со всеми желающими.

Синди Кроуфорд, 51 год

Энди Макдауэлл и Кристи Бринкли предпочитают йогу. Последняя также не пропускает утренних пробежек и делает в день по 100 отжиманий — 30 с утра и 70 вечером.

Фанатом спорта себя называет и Холли Берри. Актриса бывает в спортзале не меньше четырех раз в неделю, где нагружает себя силовыми упражнениями на все группы мышц. «Я всегда занимаюсь с гантелями и особое внимание уделяю мышцам груди — слабому месту женщин», —подчеркивает звезда.

Скажите «нет» социопатии

Социально активные люди живут дольше и лучше. По результатам исследования PLoS Medicine, у тех из нас, у кого более прочные социальные связи с родственниками и друзьями, вероятность прожить дольше на 50% выше, чем у тех, у кого они слабые.

Защищайте кожу от солнца

Это правило стоит взять на вооружение смолоду. Так, последние 20 лет Синди Кроуфорд педантично соблюдает ежедневный бьюти-ритуал: утром после умывания использует увлажняющий крем, а перед выходом на улицу обязательно наносит на кожу крем с SPF-защитой.

«Чтобы кожа оставалась в тонусе, я ежедневно использую солнцезащитные средства Zinc — вне зависимости от времени года», — делится Эль Макферсон.

Не пренебрегайте сном

Многие считают полноценный сон роскошью. Между тем, хронический недосып ведет к ожирению и ускорению процесса старения. Зато ‪7-9 часов‬ непрерывного сна ежедневно сделают кожу эластичной и, как следствие, более молодой и свежей. «Здоровый сон, правильное питание и плавание — это работает в любом возрасте», — так выглядит рецепт молодости Кармен Делль' Орефиче, модели с самой долгой карьерой.

Кармен Делль' Орефиче, 86 лет

Главное — позитивный настрой

Вы тот, кем себя ощущаете. Журнал Американской медицинской ассоциации приводит любопытную статистику, что люди, которые относятся к возрасту как ко времени для жизни в свое удовольствие и созидания, на 40% больше оправляются от недугов, чем те, кто считает старость синонимом беспомощности и бесполезности. Энди Макдауэлл, которая в будущем году отметит 60-летие, признается, что ощущает себя лет на тридцать — не более. «Нужно чувствовать себя молодой», — признается актриса и добавляет, что периодически устраивает читмилы и не отказывает себе в маленьких удовольствиях вроде чашки кофе по утрам и мясных деликатесов.

Энди Макдауэлл, 59 лет