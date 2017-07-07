Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Красота

    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    07 июля 2017

    7 привычек звезд, которые не выглядят на свой возраст

    Советы на каждый день от знаменитых красавиц, для которых возраст всего лишь цифра в паспорте

    «Старость не для неженок», —сказала однажды Бетт Дэвис. Упражнения, диета и даже настроение могут быть сильнее генетики, когда речь заходит о том, как стареть красиво. Амбивалентность возраста сегодня наглядно доказывают Кристи Бринкли, Эль Макферсон, Синди Кроуфорд, Дженнифер Лопес и другие звездные красотки, разменявшие пятый, шестой, а кто и седьмой десяток. ELLE узнал, что выглядеть на все сто им помогают простые (в основном) повседневные привычки.

    Смотрите, что вы едите...

    Последние исследования нутрициологов показали, что наиболее здоровой является низкогликемическая диета с высоким содержанием свежих фруктов и овощей, цельного зерна и продуктов с медленными белками. «Фастфуд для меня — настоящая катастрофа. Так же как газированные напитки и алкоголь», — признается Холли Берри. 50-летняя актриса ест пять раз в день небольшими порциями, и основу ее рациона составляют как раз рыба, орехи и овощные супы.

    В рационе Хайди Клум (44 года) нет места мучному, белому хлебу, молочному шоколаду и алкоголю.

    Хайди Клум

    Хайди Клум, 44 года

    Эль Макферсон ежедневно выпивает три литра воды и никогда не ест мясо. Результат: на лице супермодели в 53 года лишь несколько мелких мимических морщинок.

    Кристи Бринкли в своей книге Timeless Beauty призналась, что в 63 выглядит на тридцать в том числе благодаря тому, что с 13 лет отказалась от мяса: «На завтрак я ем овсянку или йогурт c ягодами и фруктами. На обед, как правило, салат с фасолью и орехами. Ужин — овощи. И никакого сахара. Если я хочу чего-то сладкого, то выпью кокосовую воду или съем банановые чипсы».

    Кристи Бринкли

    Кристи Бринкли, 63 года

    ... и сколько вы едите

    Научно доказано: переедание приводит к сокращению продолжительности жизни, сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету второго типа. Оптимальная суточная норма составляет 2,5 чашки овощей, 1,5-2 чашки фруктов, 170 граммов зерновых культур, три чашки молока и 140 граммов белка ежедневно.

    Тренируйтесь нон-стоп

    С возрастом преодолевать себя ради физических нагрузок становится все сложнее. Именно поэтому оставаться активным жизненно важно в борьбе со старением. Среднестатистическая женщина теряет до 23% мышечной массы в возрасте от 30 до 70 лет. Зато активный образ жизни, согласно исследованиям журнала Frontiers in Aging Neuroscience, препятствует возрастному ухудшению памяти (физические упражнения стимулируют область мозга, связанную с обучением).

    Так, в 47 лет Дженнифер Лопес выглядит лучше, чем в свои 20: секрет безупречной фигуры звезды в интенсивных тренировках с упором на кардионагрузки. В этом Джей Ло помогает голливудский тренер Трейси Андерсон, которая на пару с певицей часами танцует под бодрый бит, чередуя кардио с силовыми нагрузками.

    Дженнифер Лопес, 47 лет

    Дженнифер Лопес, 47 лет

    Четырежды мама Хайди Клум убеждена, что лучшие тренеры —собственные дети. «Бегайте с ними, прыгайте на батуте, гоняйте на велосипедах по парку», — советует блондинка. Деми Мур считает, что фитнес прекрасно заменяют прогулки с собаками по несколько часов.

    Идеальная фигура Синди Кроуфорд является секретом только для ленивых: еще в 90-е топ-модель запустила видеоуроки авторских воркаутов, которыми и сегодня охотно делится со всеми желающими.

    Синди Кроуфорд

    Синди Кроуфорд, 51 год

    Энди Макдауэлл и Кристи Бринкли предпочитают йогу. Последняя также не пропускает утренних пробежек и делает в день по 100 отжиманий — 30 с утра и 70 вечером.

    Фанатом спорта себя называет и Холли Берри. Актриса бывает в спортзале не меньше четырех раз в неделю, где нагружает себя силовыми упражнениями на все группы мышц. «Я всегда занимаюсь с гантелями и особое внимание уделяю мышцам груди — слабому месту женщин», —подчеркивает звезда.

    Скажите «нет» социопатии

    Социально активные люди живут дольше и лучше. По результатам исследования PLoS Medicine, у тех из нас, у кого более прочные социальные связи с родственниками и друзьями, вероятность прожить дольше на 50% выше, чем у тех, у кого они слабые.

    Защищайте кожу от солнца

    Это правило стоит взять на вооружение смолоду. Так, последние 20 лет Синди Кроуфорд педантично соблюдает ежедневный бьюти-ритуал: утром после умывания использует увлажняющий крем, а перед выходом на улицу обязательно наносит на кожу крем с SPF-защитой.

    «Чтобы кожа оставалась в тонусе, я ежедневно использую солнцезащитные средства Zinc — вне зависимости от времени года», — делится Эль Макферсон.

    Не пренебрегайте сном

    Многие считают полноценный сон роскошью. Между тем, хронический недосып ведет к ожирению и ускорению процесса старения. Зато ‪7-9 часов‬ непрерывного сна ежедневно сделают кожу эластичной и, как следствие, более молодой и свежей. «Здоровый сон, правильное питание и плавание — это работает в любом возрасте», — так выглядит рецепт молодости Кармен Делль' Орефиче, модели с самой долгой карьерой.

    Кармен Делль' Орефиче, 86 лет

    Кармен Делль' Орефиче, 86 лет

    Главное — позитивный настрой

    Вы тот, кем себя ощущаете. Журнал Американской медицинской ассоциации приводит любопытную статистику, что люди, которые относятся к возрасту как ко времени для жизни в свое удовольствие и созидания, на 40% больше оправляются от недугов, чем те, кто считает старость синонимом беспомощности и бесполезности.

    Энди Макдауэлл, которая в будущем году отметит 60-летие, признается, что ощущает себя лет на тридцать — не более. «Нужно чувствовать себя молодой», — признается актриса и добавляет, что периодически устраивает читмилы и не отказывает себе в маленьких удовольствиях вроде чашки кофе по утрам и мясных деликатесов.

    Энди Макдауэлл

    Энди Макдауэлл, 59 лет

    «Биологический возраст не имеет ничего общего с моим внутренним самоощущением, — не устает повторять Кристи Бринкли. — Сейчас для меня это абсолютно ничего не значащие цифры. Я чувствую, что время не может стать ограничением моего духа, моей энергии и вообще меня!».

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз