25 секретов стройности от самых красивых знаменитостей

#1. Нестерпимо хочется сладкого? Не отказывайте себе в дольке черного шоколада, как это делает Блэйк Лайвли. Утолите порочную тягу с минимальными «жертвами».

#2. В любой салат Меган Фокс и Синди Кроуфорд ежедневно добавляют не меньше двух столовых ложек яблочного уксуса. Он притупляет аппетит и сжигает жир.

#3. Срочно добавьте в рацион клубнику, — напутствует Гвинет Пэлтроу. — Она стимулирует метаболизм и помогает справиться с голодом минимальным набором калорий. Отличный снэк!

#4. Диетический секрет Кармен Электры — масло грейпфрута или фрэш, которые активизируют работу печени. За счет этого усвоение веществ идет более интенсивно, а процесс сжигания ненужных калорий ускоряется.

#5. Фаворит Кэтти Пэрри — диета, базирующаяся на... грибах! Считается, что шампиньоны, лисички и опята стимулируют иммунную систему, лечат бессонницу и дают быстрое ощущение сытости при минимальных калориях.