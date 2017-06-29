25 секретов стройности от самых красивых знаменитостей

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Дженнифер Энистон и Дженнифер Лопез, Кейт Мосс и Кейт Миддлтон, Анджелина Джоли, Ева Мендес и другие звезды о персональных уловках во имя безупречной фигуры
#1. Нестерпимо хочется сладкого? Не отказывайте себе в дольке черного шоколада, как это делает Блэйк Лайвли. Утолите порочную тягу с минимальными «жертвами».
#2. В любой салат Меган Фокс и Синди Кроуфорд ежедневно добавляют не меньше двух столовых ложек яблочного уксуса. Он притупляет аппетит и сжигает жир.
#3. Срочно добавьте в рацион клубнику, — напутствует Гвинет Пэлтроу. — Она стимулирует метаболизм и помогает справиться с голодом минимальным набором калорий. Отличный снэк!
#4. Диетический секрет Кармен Электры — масло грейпфрута или фрэш, которые активизируют работу печени. За счет этого усвоение веществ идет более интенсивно, а процесс сжигания ненужных калорий ускоряется.
#5. Фаворит Кэтти Пэрри — диета, базирующаяся на... грибах! Считается, что шампиньоны, лисички и опята стимулируют иммунную систему, лечат бессонницу и дают быстрое ощущение сытости при минимальных калориях.
#6. Кристен Уиг постоянно заботится о своей фигуре, но и к своим желаниям относится снисходительно — один день в неделю актриса позволяет себе любую гастрономическую слабость (будь это фаст-фуд или десерт), не нарушая в остальное время диетическую рутину.
#7. Правило #1 Кэтрин Зеты-Джонс: углеводы только до 17.00.
#8. Любимая диетическая присказка Дженнифер Энистон: «Хотите сделать любимое блюдо менее калорийным? Приготовьте его вегетарианскую версию! Например, лазанью».
#9. Идеальное меню от идеальной Дженнифер Лопес: начинайте день с протеинового шейка; в обед — зеленый салат с белками (лосось, грудка индейки), а на ужин — цельнозерновые (киноа, бурый рис).
#10. Формула безупречного тела от Жизель Бюндхен: 80% ежедневного рациона — овощи и зелень. Остальные 20% — утка, органический цыпленок или дикий лосось.
#11. «Три строгих запрета» Хлои Кардашьян, похудевшей на 20 кг: никаких молочных продуктов, хлеба и сладостей.
#12. Гениальное — просто: прожевывайте каждый кусочек пищи минимум 10 раз прежде, чем проглотить — станете как Кейт Мосс.
#13. Дрю Бэрримор призналась: когда ей нужно срочно похудеть — «подсаживается» на зеленые смузи, насыщенные пищевыми волокнами, и добавляет в рацион водоросль спирулину, которая стимулирует иммунную систему и борется с усталостью.
#14. Джессика Бил — поклонница простых принципов палео-диеты, которые предполагают, что 3/4 продуктов вы потребляете сырыми.
#15. Адепт кето-практик, богатых белками и жирами и исключающих углеводы (только овощи, и не больше 20% от суточного рациона) — Ким Кардашьян.
#16. Своим супер-стройным телом Виктория Бэкхем обязана щелочной диете, направленной на снижение кислотности организма. Продукты-фавориты при этой системе питания: лимон, брокколи, сельдерей, укроп, свекла, авокадо, миндаль, арбуз и спаржа.
#17. Киноа, просо, тефф, а также все бобовые являются неотъемлемой частью диеты Анджелина Джоли.
#18. Правила тела «на пятерочку» от Евы Мендес: 5 блюд в день, каждое из которых состоит из 5 ингредиентов.
#19. Экстремальная тактика Бейонсе: продержаться 10 дней на смеси кленового сиропа, красного перца, лимонного сока и воды. Считается, что такой «напиток» избавляет от токсинов и лишних кг.
#20. Классика жанра от Джессики Альбы — скрупулезный подсчет каллорий. Не больше 1200 в сутки!
#21. У Дэми Мур все под контролем, в том числе, безупречное для ее фигуры соотношение углеводов, белков и жиров — 40%. 30% и 30%.
#22. «Диета Мэрилин Монро» — гоголь-моголь из сырых яиц по утрам.
#23. Кэмерон Диаз не жалует белый — по крайней мере в еде: никакого сахара и соответствующего хлеба.
#24. Как поддерживают фигуру современные принцессы? Едят каждый день овощной суп или шпинат, как это делает Кейт Миддлтон.
#25. Строгое правило питания Пенелопы Круз: от момента пробуждения до завтрака — 30 минут максимум!
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