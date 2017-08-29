Большой гороскоп на 2017 год прогноз от Бернарда Фицуолтера
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп sex-прогноз на август
Мужчины какого знака Зодиака вам подходят? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Красота

    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    29 августа 2017Сергеева Алина

    19 культовых образов Дженнифер Энистон, королевы причесок

    Время идет, а ролевой моделью парикмахеров всего мира остается она

    Это какая-то невероятная, просто фантастическая история: если и выбирать главную бьюти-икону всех времен, то ею станет даже не Мэрилин с ее платиновым блондом и не «бабетта» Брижит Бардо. Вот уже 20 лет весь мир только и делает, что склоняет на все лады «ту самую прическу Рейчел» из культового сериала «Друзья».

    Тогда, в середине 90-х, вытянутые утюжком мелированные волосы, подстриженные лесенкой, стали не просто хитом, но положили начало настоящей бьюти-революции. Образ героини Энистон копировали женщины всего мира. Со временем мелирование из классического варианта трансформировалось в шатуш и бронд, его более модные вариации, но суть осталась прежней — прическа Энистон остается в тренде. Чем не повод изучить лучшие ее образы за всю карьеру?

    19 культовых образов Дженнифер Энистон, королевы причесок фото [1]

    1995 год. Рейчел появляется в «Друзьях» с каре, мелированием и волосами, уложенными на брашинг. Начинается мода на «прическу как у Рейчел».

    19 культовых образов Дженнифер Энистон, королевы причесок фото [2]

    1996 год. Какой гениальный стилист не стал делать из Джен «рыженькую» из Spice Girls, а выбрал укладку на утюжок, которая дает эффект сияющих глянцем волос, неизвестно. Элегантный цвет также выше всяких похвал — позже на вооружение этот прием взяла Жизель Бюндхен.

    19 культовых образов Дженнифер Энистон, королевы причесок фото [3]ФОТОGettyImages

    Энистон ассоциируют с модным в те времена минимализмом. Она гениально воплощает ценности принципа less is more. Волосы могут быть распущены или, как на фото, собраны в простую прическу.

    19 культовых образов Дженнифер Энистон, королевы причесок фото [4]

    Впрочем, эксперименты с волнами ей удаются. Никаких буклей — только слегка небрежная укладка.

    19 культовых образов Дженнифер Энистон, королевы причесок фото [5]

    Расслабленные пряди, собранные импровизированными мини-бантами, удавались только ей.

    19 культовых образов Дженнифер Энистон, королевы причесок фото [6]ФОТОGettyImages

    Дженнифер становится родоначальницей жанра, который и по сей день в топе, — она вводит в моду небрежную укладку, словно только что встала с постели.

    19 культовых образов Дженнифер Энистон, королевы причесок фото [7]

    2000 год. Длинные волосы, подстриженные лесенкой, с эффектом выгоревших прядей. От Энистон сходит с ума весь мир, включая Брэда Питта.

    19 культовых образов Дженнифер Энистон, королевы причесок фото [8]

    Пока несведущие люди считают, что прическу боб ввела в моду Виктория Бекхэм, проинформируем, что еще в 2001 году, лет за 5 до Вики, Джен уже сделала это!

    19 культовых образов Дженнифер Энистон, королевы причесок фото [9]

    Классика жанра — длинное каре, лесенка становится более структурной, пряди у лица светлее.

    19 культовых образов Дженнифер Энистон, королевы причесок фото [10]

    2002 год. Любовь с Брэдом Питтом, всемирная слава, статус иконы стиля. Золотая пора для Джен. Она вводит в моду идеальные простые ракушки с выпущенными прядями, а девушки всего мира следят за каждым ее шагом.

    19 культовых образов Дженнифер Энистон, королевы причесок фото [11]

    Правильный нюд, гениальный шатуш, идеальные пряди. Тогда, в 2002 году, она словно знала, что будет в моде сегодня.

    19 культовых образов Дженнифер Энистон, королевы причесок фото [12]

    Небрежные низкие пучки — еще один конек несравненной Джен.

    19 культовых образов Дженнифер Энистон, королевы причесок фото [13]

    2004 год. Она все еще счастлива с Питтом. Она звезда «Друзей» и красных дорожек. Ее небрежные локоны, словно выгоревшие на солнце, копируют девушки всего мира.

    19 культовых образов Дженнифер Энистон, королевы причесок фото [14]

    Сияющие объемные локоны — то, что в моде и сейчас, спустя 12 лет.

    19 культовых образов Дженнифер Энистон, королевы причесок фото [15]

    Высокий спутанный хвост — находка Джен, за которую ее полюбили стилисты всего мира.

    19 культовых образов Дженнифер Энистон, королевы причесок фото [16]

    Небрежная укладка, кокетливая косичка, убирающая челку, — так в 2009 году Энистон покоряла красные дорожки.

    19 культовых образов Дженнифер Энистон, королевы причесок фото [17]

    Чуть больше объема и структуры, но волосы лежат все так же естественно.

    19 культовых образов Дженнифер Энистон, королевы причесок фото [18]

    Джен стала почти блондинкой, положив начало тренду на «бронд» — новый и самый небанальный способ осветлиться.

    19 культовых образов Дженнифер Энистон, королевы причесок фото [19]

    Прямые, распущенные, с ровными концами — мы снова делаем все то, что видим на ней.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    16+
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз