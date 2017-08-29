19 культовых образов Дженнифер Энистон, королевы причесок

Это какая-то невероятная, просто фантастическая история: если и выбирать главную бьюти-икону всех времен, то ею станет даже не Мэрилин с ее платиновым блондом и не «бабетта» Брижит Бардо. Вот уже 20 лет весь мир только и делает, что склоняет на все лады «ту самую прическу Рейчел» из культового сериала «Друзья».

Тогда, в середине 90-х, вытянутые утюжком мелированные волосы, подстриженные лесенкой, стали не просто хитом, но положили начало настоящей бьюти-революции. Образ героини Энистон копировали женщины всего мира. Со временем мелирование из классического варианта трансформировалось в шатуш и бронд, его более модные вариации, но суть осталась прежней — прическа Энистон остается в тренде. Чем не повод изучить лучшие ее образы за всю карьеру?

1995 год. Рейчел появляется в «Друзьях» с каре, мелированием и волосами, уложенными на брашинг. Начинается мода на «прическу как у Рейчел».

1996 год. Какой гениальный стилист не стал делать из Джен «рыженькую» из Spice Girls, а выбрал укладку на утюжок, которая дает эффект сияющих глянцем волос, неизвестно. Элегантный цвет также выше всяких похвал — позже на вооружение этот прием взяла Жизель Бюндхен.

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Энистон ассоциируют с модным в те времена минимализмом. Она гениально воплощает ценности принципа less is more. Волосы могут быть распущены или, как на фото, собраны в простую прическу.

Впрочем, эксперименты с волнами ей удаются. Никаких буклей — только слегка небрежная укладка.

Расслабленные пряди, собранные импровизированными мини-бантами, удавались только ей.

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Дженнифер становится родоначальницей жанра, который и по сей день в топе, — она вводит в моду небрежную укладку, словно только что встала с постели.

2000 год. Длинные волосы, подстриженные лесенкой, с эффектом выгоревших прядей. От Энистон сходит с ума весь мир, включая Брэда Питта.

Пока несведущие люди считают, что прическу боб ввела в моду Виктория Бекхэм, проинформируем, что еще в 2001 году, лет за 5 до Вики, Джен уже сделала это!

Классика жанра — длинное каре, лесенка становится более структурной, пряди у лица светлее.

2002 год. Любовь с Брэдом Питтом, всемирная слава, статус иконы стиля. Золотая пора для Джен. Она вводит в моду идеальные простые ракушки с выпущенными прядями, а девушки всего мира следят за каждым ее шагом.

Правильный нюд, гениальный шатуш, идеальные пряди. Тогда, в 2002 году, она словно знала, что будет в моде сегодня.

Небрежные низкие пучки — еще один конек несравненной Джен.

2004 год. Она все еще счастлива с Питтом. Она звезда «Друзей» и красных дорожек. Ее небрежные локоны, словно выгоревшие на солнце, копируют девушки всего мира.

Сияющие объемные локоны — то, что в моде и сейчас, спустя 12 лет.

Высокий спутанный хвост — находка Джен, за которую ее полюбили стилисты всего мира.

Небрежная укладка, кокетливая косичка, убирающая челку, — так в 2009 году Энистон покоряла красные дорожки.

Чуть больше объема и структуры, но волосы лежат все так же естественно.

Джен стала почти блондинкой, положив начало тренду на «бронд» — новый и самый небанальный способ осветлиться.