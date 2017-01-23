10 лучших бьюти-образов Даутцен Крез

Трибьют американских дизайнеров в Музее Американского искусства Уитни, Нью-Йорк. Достигнув совершеннолетия, Даутцен Крез подписала контракт с косметическим гигантом L’Oreal Paris. Однако на мероприятии, посвященном американским дизайнерам, голландская модель предстала пока еще без макияжа, во всей своей естественной красе. Широкие, но опрятные брови, румянец и розовые, тронутые лишь блеском, губы обрамлены небрежно уложенными волосами. Этот образ - доказательство того, что истинная красота не требует вмешательства визажистов и косметологов.