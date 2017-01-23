Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Какая вы героиня из русской литературы? тест ELLE
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Красота

Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

23 января 2017Кузьмичева Ирина

10 лучших бьюти-образов Даутцен Крез

Самые запоминающиеся образы голландского ангела

32 года назад в Голландии на свет появилась будущий «ангел» Victoria's Secret и одна из самых высокооплачиваемых моделей мира. 23 января Даутцен Крез отмечает день рождения, а ELLE вспоминает ее лучшие выходы в свет.

даутцен крез фото
1/10

Трибьют американских дизайнеров в Музее Американского искусства Уитни, Нью-Йорк. Достигнув совершеннолетия, Даутцен Крез подписала контракт с косметическим гигантом L’Oreal Paris. Однако на мероприятии, посвященном американским дизайнерам, голландская модель предстала пока еще без макияжа, во всей своей естественной красе. Широкие, но опрятные брови, румянец и розовые, тронутые лишь блеском, губы обрамлены небрежно уложенными волосами. Этот образ - доказательство того, что истинная красота не требует вмешательства визажистов и косметологов.

ФотоREX

Материалы по темам

Самые красивые Козероги в истории4 самые красивые палетки теней этого сезона

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Золотой фонд БолливудаИндийские красавицы, покорившие Запад
Альтернатива гороскопуХарактеристика по месяцу рождения
Большие надеждыЗнаменитости, которые не оправдали ожиданий

Читайте также

ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ПрактикаЛучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей
ПрактикаМолода и прекрасна: анти-эйдж новинки для лица
ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг

ELLE рекомендует

Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПрактикаС чем носить кожаные брюки

Лучшее на Elle

Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Кино5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ЗвездыДороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?
ЗдоровьеWellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса
ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Самые красивые Козероги в истории

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.