Всему голова: уход за волосами зимой

Всем нам хочется быть счастливыми обладательницами волос, как у знаменитостей на красных ковровых дорожках. Будем реалистами: шансов мало. Зато есть продукты, которые сделают уход за волосами проще, полезнее и приятнее. Лучшие новинки – в обзоре ELLE.

L'Oreal Professionnel

Сыворотка-спрей для пористых волос, истонченных повреждениями Pro Fiber Re-Create

Во вселенной профессионального ухода за волосами Pro Fiber появилось новое созвездие – спрей Re-Create, который придется по вкусу поврежденным волосам. Активные компоненты забираются вглубь волоса и остаются там надолго, занимаясь восстановлением от корней до кончиков. Несмываемое средство продлевает действие салонного ухода, но и самостоятельно работает «на пятерку».

Grown Alchemist

Детокс-шампунь Detox Shampoo

Неправильный образ жизни и вредная окружающая среда никакой пользы волосам не приносят. А вот новый детокс-шампунь от сертифицированного органического бренда Grown Alchemist – очень даже. Протеины шелка создают защитный барьер, антиоксиданты из черного перца выводят токсины от тяжелых металлов, экстракты ромашки и томата увлажняют волосы.

Kerastase

Уход от выпадения волос в ампулах Scalp Intense Care Massage

Именно с запуска линии Spécifique началась история марки Kérastase. Более чем за полвека появилось множество продуктов, а недавно линия подверглась тотальной перезагрузке. Перед вами лишь одна из новинок – ампула против выпадения и ломкости волос. Через шесть недель интенсивной терапии проблема будет решена.

Alterna

Активная ночная восстанавливающая эмульсия Сaviar Overnight Hair Rescue

Тренд на ночные маски для кожи добрался до волос. Легчайшую эмульсию от Alterna нужно нанести на сухие пряди перед сном, утром вымыть голову и проверить, действительно ли волосы стали более мягкими, гладкими и блестящими. Благодаря экстракту икры, растительным микропротеинам и витаминам так оно и есть.

Matrix

Восстанавливающая маска Biolage Repair Inside

Сильно поврежденные волосы – зимой такую характеристику может дать своим волосам, пожалуй, каждая из нас. Чтобы изменить ситуацию, у бренда Matrix появилась линия восстанавливающая линия Biolage Repair Inside, а в ней – маска с аргинином и соевым маслом. Сообща активные компоненты ремонтируют каждый волосок изнутри и снаружи.

Kevin Murphy

Несмываемый кондиционер Un.Tangled

Если после мытья волосы никак не хотят распутываться, достаточно сбрызнуть их кондиционером от Kevin Murphy. Площадь охвата широкая – хватит трех нажатий. Экстракты австралийских фруктов (манго и слива) звездный стилист Кевин Мерфи отбирал лично. Они укрепляют пряди, увлажняют и защищают во время сушки феном.

Finesse

Спрей-термозащита Heat 300⁰C Protection Spray

Cпрей от американского бренда Finesse содержит коллаген, пантенол, кератин и протеины шелка. Тяжелая артиллерия сделает жизнь и процесс укладки легче. Новинка защищает волосы от высоких температур аж до 300⁰C и обладает антистатическим эффектом. Дополнительный плюс – надежная, но естественная фиксация укладки.

Redken

Стайлер для объема у корней High Rise Volume Duo Volumizer

Какой бы красивой и модной не была шапка, результат один – укладка безнадежно испорчена. И все-таки надежда есть. Это двухфазный стайлер для объема у корней. Интересный дизайн «тюбик в тюбике» позволяет соединить два продукта (полирующий крем и гель для объема) в процессе нанесения. Бонус - цветочно-фруктовый аромат с манго, нектарином и кувшинками.

LV

Успокаивающий лосьон чувствительной кожи головы Soothing Scalp Moisturizer

Постоянно нахождение вблизи кондиционеров и батарей чревато сухостью и зудом кожи головы. Бренд финской гипоаллергенной косметики LV нашел решение. Жидкий, как вода, лосьон Soothing Scalp Moisturizer не содержит отдушек и красителей, зато богат алантоином (успокаивает кожу) и бентаином из сахарной свеклы (увлажнение кожи и блеск волос).

Proffs

Аргановое масло Treatment with Argan Oil from Morocco