Всему голова: уход за волосами зимой

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Помогаем волосам продержаться в идеальном состоянии до весны
Всем нам хочется быть счастливыми обладательницами волос, как у знаменитостей на красных ковровых дорожках. Будем реалистами: шансов мало. Зато есть продукты, которые сделают уход за волосами проще, полезнее и приятнее. Лучшие новинки – в обзоре ELLE.
Сыворотка-спрей для пористых волос, истонченных повреждениями Pro Fiber Re-Create
Во вселенной профессионального ухода за волосами Pro Fiber появилось новое созвездие – спрей Re-Create, который придется по вкусу поврежденным волосам. Активные компоненты забираются вглубь волоса и остаются там надолго, занимаясь восстановлением от корней до кончиков. Несмываемое средство продлевает действие салонного ухода, но и самостоятельно работает «на пятерку».
Детокс-шампунь Detox Shampoo
Неправильный образ жизни и вредная окружающая среда никакой пользы волосам не приносят. А вот новый детокс-шампунь от сертифицированного органического бренда Grown Alchemist – очень даже. Протеины шелка создают защитный барьер, антиоксиданты из черного перца выводят токсины от тяжелых металлов, экстракты ромашки и томата увлажняют волосы.
Уход от выпадения волос в ампулах Scalp Intense Care Massage
Именно с запуска линии Spécifique началась история марки Kérastase. Более чем за полвека появилось множество продуктов, а недавно линия подверглась тотальной перезагрузке. Перед вами лишь одна из новинок – ампула против выпадения и ломкости волос. Через шесть недель интенсивной терапии проблема будет решена.
Активная ночная восстанавливающая эмульсия Сaviar Overnight Hair Rescue
Тренд на ночные маски для кожи добрался до волос. Легчайшую эмульсию от Alterna нужно нанести на сухие пряди перед сном, утром вымыть голову и проверить, действительно ли волосы стали более мягкими, гладкими и блестящими. Благодаря экстракту икры, растительным микропротеинам и витаминам так оно и есть.
Восстанавливающая маска Biolage Repair Inside
Сильно поврежденные волосы – зимой такую характеристику может дать своим волосам, пожалуй, каждая из нас. Чтобы изменить ситуацию, у бренда Matrix появилась линия восстанавливающая линия Biolage Repair Inside, а в ней – маска с аргинином и соевым маслом. Сообща активные компоненты ремонтируют каждый волосок изнутри и снаружи.
Несмываемый кондиционер Un.Tangled
Если после мытья волосы никак не хотят распутываться, достаточно сбрызнуть их кондиционером от Kevin Murphy. Площадь охвата широкая – хватит трех нажатий. Экстракты австралийских фруктов (манго и слива) звездный стилист Кевин Мерфи отбирал лично. Они укрепляют пряди, увлажняют и защищают во время сушки феном.
Спрей-термозащита Heat 300⁰C Protection Spray
Cпрей от американского бренда Finesse содержит коллаген, пантенол, кератин и протеины шелка. Тяжелая артиллерия сделает жизнь и процесс укладки легче. Новинка защищает волосы от высоких температур аж до 300⁰C и обладает антистатическим эффектом. Дополнительный плюс – надежная, но естественная фиксация укладки.
Стайлер для объема у корней High Rise Volume Duo Volumizer
Какой бы красивой и модной не была шапка, результат один – укладка безнадежно испорчена. И все-таки надежда есть. Это двухфазный стайлер для объема у корней. Интересный дизайн «тюбик в тюбике» позволяет соединить два продукта (полирующий крем и гель для объема) в процессе нанесения. Бонус - цветочно-фруктовый аромат с манго, нектарином и кувшинками.
Успокаивающий лосьон чувствительной кожи головы Soothing Scalp Moisturizer
Постоянно нахождение вблизи кондиционеров и батарей чревато сухостью и зудом кожи головы. Бренд финской гипоаллергенной косметики LV нашел решение. Жидкий, как вода, лосьон Soothing Scalp Moisturizer не содержит отдушек и красителей, зато богат алантоином (успокаивает кожу) и бентаином из сахарной свеклы (увлажнение кожи и блеск волос).
Аргановое масло Treatment with Argan Oil from Morocco
Запасы арганового масла в Марокко все не кончают, а мы и рады. Ведь его эффект на волосы сравним с результатом салонного ухода. Нежирное масло Treatment with Argan Oil from Morocco выполняет сразу две задачи: кондиционера и стайлера. За пару минут даже самые измученные локоны становятся гладкими, а при регулярном применении решается пробема секущихся кончиков. А еще оно дивно пахнет фруктами.
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