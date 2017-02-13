Все и сразу: новые бьюти-линии для лица

Собранные вручную растения или последние достижения науки – в борьбе за красоту все средства хороши. Лучшие из них попали в февральский обзор ELLE.

Hydra-Essentiel от Clarins

В феврале наши силы уже на пределе, запасы влаги в коже тоже вот-вот закончатся. Перебежки из дома на улицу, в транспорт, офис, кафе, магазины, потом обратно в сумме дают порядка 17 термических шоков в день. В шоке кожа. Из-за этого на ней появляются шелушения и краснота. Срочно вливаем в кожу влагу – с помощью двух новинок Clarins из линии Hydra-Essentiel. Сначала наносим двухфазную сыворотку, затем один из трех интенсивно увлажняющих кремов или гель по типу кожи. Фокус в том, что они обеспечивают не временное увлажнение, а запускают естественные механизмы подачи влаги во все слои кожи. Для этого в формулу добавлен органический экстракт каланхоэ с Мадагаскара и усовершенствованный фирменный комплекс французского бренда комплекс Anti-Pollution. С ними коже не страшны ни перепады температур, ни атмосферные загрязнения, буквально витающие в воздухе.

L:a Bruket

Художник по керамике Моника Кайлин однажды не смогла найти ни одного бруска натурального мыла, который соответствовал ее высоким представлениям о качестве. Тогда она решила «слепить» его своими руками. Так на побережье пролива Каттегат между Швецией и Данией появился L:а Bruket. У бренда есть все: от дезодоранта до бальзама для губ, от мыла до аромасвечей, даже воск для бороды и шампунь для собак в наличии. И все смешиваются вручную из местных натуральных и органических ингредиентов. Никакой экзотики: лаванда, бергамот, морская соль – знакомые все «лица». А морские водоросли каждое утро собирают в холодных прибрежных районах, а затем сушат на продуваемом северными ветрами берегу. Самая малочисленная линия – по уходу за лицом. Зато каждое средство делает свое дело, и делает его хорошо. Моника разработала 4-ступенчатую программу для обоих полов. Ромашка и бергамот входят в состав очищающего крема и тоника. Первый бережно удаляет загрязнения, заодно смягчая и заживляя кожу. Второй хорош также в роли освежающего спрея. Морковь и бергамот составляют основу рецепта антиоксидантного масла и увлажняющего крема. Они стимулируют выработку коллагена, особенно эффективно работая в паре.

Apothecary Preparations от Kiehl’s

История марки Kiehl’s началась в 1851 году с аптеки в Нью-Йорке, которая специализировалась на рецептурных препаратах и изготовлении средств на травах под заказ. Так продолжалось более ста лет. Недавно марка вернулась к корням и презентовала коллекцию персонально подобранных рецептур Apothecary Preparations. Теперь каждый может выбрать свой тюбик для целеноправленного решения проблем кожи. Каждый набор серии Apothecary Preparations состоит из интенсивного концентрата и двух комплексов направленного действия. Концентрат с 35 % фирменного оливкового сквалана Kiehl’s и 20 % липидного комплекса из смеси растительных масел укрепляет кожный барьер уже через час после нанесения. Тюбики с комплексами помогает выбрать консультант исходя из результатов диагностики кожи клиента, которая проводится в магазине. Тюбиков всего пять, в каждом свои активные ингредиенты. Ретинол стирает глубокие морщины. Витамин F и липогидроксикислота выравнивают текстуру кожи. Морской фенхель и салициловая кислота сужают поры и сокращают количество себума. Покраснения берут на себя экстракт семян подсолнечника и витамин Е. С тусклостью и пигментацией разбираются витамин С и масло апельсина. На именной коробочке содержится подробная информация о формуле и способ применения – все, как в аптеке. Дома все три продукта нужно смешать и наносить перед кремом. Для достижения wow-эффекта понадобится всего от 2 до 8 недель.

Orexcellence от Decléor

Косметолог и создатель марки Decléor Соланж Дессимули не сомневается, что сегодня 50-летние женщины полны жизни и уверены в себе. Не удивительно, ведь самой Соланж 75-ть. Поэтому новая гамма для лица Orexcellence адресована всем, кто нуждается в серьезном антивозрастном результате. Главные роли отведены трем компонентам. Листья магнолии восстанавливают утраченную плотность кожи. Имбирь повышает клеточную защиту и тонизирует. Корень пиона – настоящий архитектор контуров лица. Все они входят состав пяти новинок и дополнены другими эффективными компонентами. Сыворотка Aromessence Magnolia Youthful Oil Serum невесомая, но питательная. Трех капель два раза в день достаточно для того, чтобы повернуть время вспять. Дневной крем Energy Concentrate Youth Cream Magnolia отвечает за упругость кожи. Крем Energy Concentrate Youth Eye Care придает сияние тусклой уставшей коже вокруг глаз и снимает отечность. Ночной аромабальзам Youthful Night Balm Magnolia обеспечивающие максимальное питание на протяжении всей ночи. Маска Energy Concentrate Youth Mask Magnolia с гиалурновой кислотой стимулирует бережное отшелушивание, увлажняет и борется с пигментацией. Результат от использования новой линии – уверенность в собственно неотразимости.

Somme Institute