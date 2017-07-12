Вперед и вверх: что взять с собой в отпуск?

Лето — время только приятных дел. Забронировать отель, выбрать новые купальники, сложить в чемодан любимые бьюти-продукты. Чтобы не пришлось платить за перевес, ELLE выбрал среди новинок самые компактные упаковки и тревел-наборы. Для лучшего отпуска.

Стойкие кремовые и пудровые тени Ombre Premiere от Chanel

Летняя новинка Chanel — 8 оттенков кремовых и 16 пудровых теней. Наносить их лучше всего кончиками пальцев: быстрый нюдовый вариант перед осмотром достопримечательностей или смоки-айз за минуту до ужина готов. Яркий штрих добавят фиолетовые, золотые, темно-зеленые или синие тени, как у Кристен Стюарт в рекламе Chanel. Держатся Ombre Premiere долго и занимают совсем мало места в дорожной косметичке.

Ночной крем-пилинг The Peeling Night Cream от Novexpert

После частых и долгих свиданий с солнцем кожа может шелушиться. Последствия устранит вежливый пилинг с молочной кислотой и витамином С. Перед сном нанесли The Peeling Night Cream от эко-марки из Франции Novexpert — утром проснулись с гладкой и сияющей кожей. Теперь можно снова на пляж. Только, чур, не забудьте про санскрин.

Сухой спрей «Защита и увлажнение» SPF 30 от L’Oreal Paris

А вот и он. В солнцезащитном спрее L’Oreal Paris не только запатентованные фильтры Mexoryl SX-XL, которые не теряют свою эффективность под воздействием УФ-лучей. Так же в составе напичканный витаминами алоэ вера и антиоксидантный зеленый чай. Эта «команда мечты» увлажняет, устраняет раздражения, препятствует образованию пигментации, а еще — защищает от соли и хлора. Формат спрея делает нанесение удобным, а покрытие нелипким.

Многофункциональный карандаш-корректор Touch Pen от Erborian

Перед отпуском консилер быстро спрячет следы усталости, накопившейся под газами за год. В процессе и после поможет создать видимость 12-тичасового сна, а не танцев до утра. Спонж корректора Touch Pen равномерно нанесет и профессионально растушует средство, обогащенное антивозрастнами. Все на танцпол!

Виноградная вода Grape Water от Caudalie

Виноградная био-вода Caudalie известна не меньше, чем французское вино, и делается из сортов мерло и мускат. Правда, действует иначе: увлажняет и успокаивает. Хотя в последнем случае можно провести параллели с бокалом розе. Не зря летом флакон Grape Water вышел в лимитированном дизайне и цвете. В самолете и на пляже такой спрей незаменим. И никакой головной боли наутро.

Набор мини-стиков для контурирования Trebebe Contour Kit от TreStique

Французская марка TreStique все бьюти-продукты выпускает в формате волшебных палочек — стиков. Гелево-пудровая текстура с маслом кокоса легко и равномерно наносится и не разольется в чемодане. В косметичке три мини-стика: матовый бронзер, коралловые румяна и хайлайтер. Этого достаточно, чтобы приземлиться где-нибудь в Италии так, словно, вся ваша жизнь — dolce vita.

Дорожный набор зубных паст Wonder of the World от Marvis

Зубная паста должна не только заботиться об эмали зубов, удалять налет и защищать откариеса. А еще — необычно пахнуть. У итальянского бренда Marvis появилось сразу три лимитированных варианта на эту тему: Royal с розой и мускатным орехом, Karakum с апельсиновым соком и кардамоном, и мангово-ананасовый Rambas. Все посвящены путешествиям на Восточном экспрессе, по тропическим островам или монгольской пустыне. Так что в отпуске без них никуда. Тем более что мини-тюбики поместятся даже в карман.

Полуперманентный краситель No Limits от Organic Colour Systems

Летом можно все. Например, менять цвет волос каждую неделю. Сегодня это будет пастельно-розовый, затем серебристо-серый, а после фиолетовый или голубой. Волосам от этого никакого вреда, ведь полуперманентные краски Organic Colour Systems не содержат аммиак, резорцин, парабены, нонокиснол. Все No Limits можно использовать отдельно, смешивать друг с другом для создания индивидуального цвета или добавлять в шампунь, кондиционер или маску для придания легкого оттенка. Как мы и сказали вначале: можно все.

Жидкая матовая помада Matte Shaker от Lancome

Хоть мы и любим матовые помады, но не может пользоваться ими каждый день. Одни напоминают пластилин — не самый комфортный вариант для губ. Другие сушат так, что ни один бальзам не справится с последствиями. Так было до появления Matte Shaker. Невесомое покрытие, насыщенный бархатный цвет и завидная стойкость. Завидовать будут вам, когда губы останутся яркими даже после третьего заплыва в бассейне.

Салфетки для снятия макияжа Makeup Removing Wipes от Essentials by Artistry