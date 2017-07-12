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    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    12 июля 2017Кузьмичева Ирина

    Вперед и вверх: что взять с собой в отпуск?

    Виноградная вода, розовая краска для волос и другие полезные в отпуске новинки

    Лето — время только приятных дел. Забронировать отель, выбрать новые купальники, сложить в чемодан любимые бьюти-продукты. Чтобы не пришлось платить за перевес, ELLE выбрал среди новинок самые компактные упаковки и тревел-наборы. Для лучшего отпуска.

    Стойкие кремовые и пудровые тени Ombre Premiere от Chanel

    Стойкие кремовые и пудровые тени Ombre Premiere от Chanel

    Летняя новинка Chanel — 8 оттенков кремовых и 16 пудровых теней. Наносить их лучше всего кончиками пальцев: быстрый нюдовый вариант перед осмотром достопримечательностей или смоки-айз за минуту до ужина готов. Яркий штрих добавят фиолетовые, золотые, темно-зеленые или синие тени, как у Кристен Стюарт в рекламе Chanel. Держатся Ombre Premiere долго и занимают совсем мало места в дорожной косметичке.

    Ночной крем-пилинг The Peeling Night Cream от Novexpert

    Ночной крем-пилинг The Peeling Night Cream от Novexpert

    После частых и долгих свиданий с солнцем кожа может шелушиться. Последствия устранит вежливый пилинг с молочной кислотой и витамином С. Перед сном нанесли The Peeling Night Cream от эко-марки из Франции Novexpert — утром проснулись с гладкой и сияющей кожей. Теперь можно снова на пляж. Только, чур, не забудьте про санскрин.

    Сухой спрей «Защита и увлажнение» SPF 30 от L’Oreal Paris

    Сухой спрей «Защита и увлажнение» SPF 30 от L’Oreal Paris

    А вот и он. В солнцезащитном спрее L’Oreal Paris не только запатентованные фильтры Mexoryl SX-XL, которые не теряют свою эффективность под воздействием УФ-лучей. Так же в составе напичканный витаминами алоэ вера и антиоксидантный зеленый чай. Эта «команда мечты» увлажняет, устраняет раздражения, препятствует образованию пигментации, а еще — защищает от соли и хлора. Формат спрея делает нанесение удобным, а покрытие нелипким.

    Многофункциональный карандаш-корректор Touch Pen от Erborian

    Многофункциональный карандаш-корректор Touch Pen от Erborian

    Перед отпуском консилер быстро спрячет следы усталости, накопившейся под газами за год. В процессе и после поможет создать видимость 12-тичасового сна, а не танцев до утра. Спонж корректора Touch Pen равномерно нанесет и профессионально растушует средство, обогащенное антивозрастнами. Все на танцпол!

    Виноградная вода Grape Water от Caudalie

    Виноградная вода Grape Water от Caudalie

    Виноградная био-вода Caudalie известна не меньше, чем французское вино, и делается из сортов мерло и мускат. Правда, действует иначе: увлажняет и успокаивает. Хотя в последнем случае можно провести параллели с бокалом розе. Не зря летом флакон Grape Water вышел в лимитированном дизайне и цвете. В самолете и на пляже такой спрей незаменим. И никакой головной боли наутро.

    Набор мини-стиков для контурирования Trebebe Contour Kit от TreStique

    Набор мини-стиков для контурирования Trebebe Contour Kit от TreStique

    Французская марка TreStique все бьюти-продукты выпускает в формате волшебных палочек — стиков. Гелево-пудровая текстура с маслом кокоса легко и равномерно наносится и не разольется в чемодане. В косметичке три мини-стика: матовый бронзер, коралловые румяна и хайлайтер. Этого достаточно, чтобы приземлиться где-нибудь в Италии так, словно, вся ваша жизнь — dolce vita.

    Дорожный набор зубных паст Wonder of the World от Marvis

    Дорожный набор зубных паст Wonder of the World от Marvis

    Зубная паста должна не только заботиться об эмали зубов, удалять налет и защищать откариеса. А еще — необычно пахнуть. У итальянского бренда Marvis появилось сразу три лимитированных варианта на эту тему: Royal с розой и мускатным орехом, Karakum с апельсиновым соком и кардамоном, и мангово-ананасовый Rambas. Все посвящены путешествиям на Восточном экспрессе, по тропическим островам или монгольской пустыне. Так что в отпуске без них никуда. Тем более что мини-тюбики поместятся даже в карман.

    Полуперманентный краситель No Limits от Organic Colour Systems

    Полуперманентный краситель No Limits от Organic Colour Systems

    Летом можно все. Например, менять цвет волос каждую неделю. Сегодня это будет пастельно-розовый, затем серебристо-серый, а после фиолетовый или голубой. Волосам от этого никакого вреда, ведь полуперманентные краски Organic Colour Systems не содержат аммиак, резорцин, парабены, нонокиснол. Все No Limits можно использовать отдельно, смешивать друг с другом для создания индивидуального цвета или добавлять в шампунь, кондиционер или маску для придания легкого оттенка. Как мы и сказали вначале: можно все.

    Жидкая матовая помада Matte Shaker от Lancome

    Жидкая матовая помада Matte Shaker от Lancome

    Хоть мы и любим матовые помады, но не может пользоваться ими каждый день. Одни напоминают пластилин — не самый комфортный вариант для губ. Другие сушат так, что ни один бальзам не справится с последствиями. Так было до появления Matte Shaker. Невесомое покрытие, насыщенный бархатный цвет и завидная стойкость. Завидовать будут вам, когда губы останутся яркими даже после третьего заплыва в бассейне.

    Салфетки для снятия макияжа Makeup Removing Wipes от Essentials by Artistry

    Салфетки для снятия макияжа Makeup Removing Wipes от Essentials by Artistry

    Влажные салфетки найдут свое место не только в кемпинге. Трансатлантические перелеты, автомобильные путешествия по Италии, да хоть полеты на воздушном шаре — главное, не сидеть на месте. А пары салфеток от Essentials by Artistry с витамином Е достаточно, чтобы удалить с лица хоть пыль, хоть водостойкий макияж, хоть следы усталости.

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