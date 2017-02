Возвращаем тонус: лосьоны для лица, которые творят чудеса

Увлажняющий лосьон для лица Cool Lotion Make Up For Ever удаляет остатки макияжа и полностью устраняет сухость и стянутость любого происхождения — от жесткой воды, мороза или кондиционера. Не содержит спирта, поэтому является очень комфортным и мягким. Кожа после него дышит и выглядит отдохнувшей.