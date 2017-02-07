Возвращаем тонус: лосьоны для лица, которые творят чудеса

Можете обойтись без тонизирования? Значит, вы просто не знаете о существовании чудодейственных лосьонов и тоников, которые преображают кожу за пару минут. Рассказываем, без каких волшебных средств мы не можем жить.

Chanel Lotion Douceur

Нежнейший лосьон Chanel Lotion Douceur не просто очищает, но освежает и увлажняет, делая кожу гладкой, нежной и идеально подготовленной к уходу. Деликатнейший аромат, очевидно, является следствием того, что в составе есть экстракт тюльпана, который считается растением самого благородного происхождения.

Valmont Vital Falls

Чистая роскошь, живительная вода лосьона Vital Falls Valmont — это настоящее блаженство для вашей кожи и ее энергия. Протираем лицо ватным диском утром и вечером и наслаждаемся ощущением свежести и чистоты. Создатели гарантируют активизацию всех клеточных процессов, а это значит, что вы будете настоящей майской розой, всего-то тратя 2 минуты в день на очищение.

La Prairie Skin Caviar Essence-in-Lotion

Не просто нежность и легкость, но исключительная эффективность — вот чем отличается концентрированный лосьон Skin Caviar Essence-in-Lotion с икорным экстрактом от многих других. Бестселлер La Prairie очищает, делает кожу упругой и ухоженной.

Thalgo Eveil a la Mer

Морская родниковая вода, которая так богата микроэлементами, что считается чуть ли не медицинским средством, стала основой тонизирующего лосьона для лица Eveil a la Mer Thalgo. Он преображает кожу мгновенно — насыщает минералами, увлажняет и делает ее свежей и отдохнувшей.

Limoni Hyaluronic Ultra Moisture Toner

Ультраувлажняющий тоник Limoni Hyaluronic Ultra Moisture Toner, в составе которого содержится высокая концентрация активной гиалуроновой кислоты, так глубоко проникает в кожу, что наполняет ее влагой эффективнее даже самых продвинутых кремов. Среди прочих активных компонентов — экстракт центеллы азиатской, который заживляет и успокаивает, а также другие полезные вещества.

Make Up For Ever Cool Lotion

Увлажняющий лосьон для лица Cool Lotion Make Up For Ever удаляет остатки макияжа и полностью устраняет сухость и стянутость любого происхождения — от жесткой воды, мороза или кондиционера. Не содержит спирта, поэтому является очень комфортным и мягким. Кожа после него дышит и выглядит отдохнувшей.

La Roche-Posay Soothing Lotion

Успокаивающий тоник лучшей аптечной марки La Roche-Posay подойдет самой капризной чувствительной коже. Средство спасет даже тех, кто склонен к возникновению аллергических реакций. Максимально мягкое тонизирование обеспечивается благодаря оптимальному физиологическому составу без консервантов, мыла и спирта.

SkinCeuticals Equalizing Toner

Бесспиртовой тоник SkinCeuticals Equalizing Toner не содержит отдушек и подходит для всех типов кожи. Средство дарит ощущение свежести и комфорта, мягко устраняя загрязнения. Экстракты гамамелиса, тимьяна, огурца, киви, алоэ и ромашки успокаивают и тонизируют кожу.

Clarins Toning Lotion

Clarins Toning Lotion — это легкое и нежное средство с экстрактом ириса и шалфея. Лосьон не содержит спирта, а потому деликатно удаляет загрязнения, не нарушая естественный уровень pH кожи, а растительные экстракты отвечают за тонизирующее, матирующее и освежающее действие.

L’Occitane Gentle Toner

L’Occitane Gentle Toner — средство линии «Карите» с одноименным маслом и цветочными водами в составе. Мягкий лосьон освежает и успокаивает кожу, а бонусом идет непревзойденное ощущение комфорта.

Vichy Normaderm

Vichy Normaderm — главный лосьон для проблемной кожи. Культовое средство очищает, сужает поры и эффективно борется с закупориванием и воспалениями. Он не просто удаляет загрязнения и выравнивает поверхность кожи, но дарит ей комфорт и ощущение свежести.

Lysedia H2O-C-Pure

Lysedia H2O-C-Pure — это мицеллярный очищающий лосьон, который создан специально для чувствительной кожи. Он деликатно очищает кожу и подходит для всех зон — лица, губ и глаз. Экстракт василька в составе успокаивает и снимает раздражение, а мицеллярная технология делает средство универсальным — оно и очистит, и снимет раздражение, и поможет в борьбе с отечностью.

Caudalie Moisturizing Toner

Caudalie Moisturizing Toner — это высококонцентрированный тоник, который помимо основной функции еще и роскошно увлажняет кожу. Активный компонент Vinolevure, а также мята, тмин и гальбан придают энергию и делают кожу по-настоящему красивой.

Ausganica

Тоник для лица «Роза» марки Ausganica — это по-настоящему многофункциональное средство для очищения, увлажнения и повышения эластичности кожи. Заметно улучшает структуру и цвет кожи благодаря органическому составу: 90% его ингредиентов — это свежие экстракты и соки.

Yves Rocher

Тоник для лица «Свежее Увлажнение» Yves Rocher — это экспресс-средство для увлажнения. Кожа становится свежей и красивой мгновенно — она буквально светится изнутри благодаря тому, что баланс влаги восстанавливается уже за одно применение.

Diademine