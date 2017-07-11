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    11 июля 2017Смирнова Ольга

    Волосы быстро становятся жирными: что делать?

    ELLE — о том, как сохранить волосы чистыми надолго

    Большинство проблем кожи головы и волос можно решить за несколько визитов в салон. Питательный уход восстанавливает сухие и поврежденные волосы, ножницы убирают секущиеся кончики, краска корректирует тон и придает новый оттенок. Но есть проблема кожи головы и волос, о которой иногда стесняются говорить вслух, считая эстетическим недостатком, — повышенная жирность волос. ELLE — о том, как перестать наконец мыть волосы каждый день и гордо встряхнуть головой.

    Волосы быстро становятся жирными

    Ежедневно сальные железы кожи головы вырабатывают себум, который необходим для роста, здорового блеска и эластичности волос. По разным причинам организм может вырабатывать увеличенное количество себума, из-за чего быстро жирнятся волосы и уже к вечеру возникает потребность снова помыть голову. Чрезмерно активная работа сальных желез может быть обусловлена рядом причин: при гормональных изменениях, заболеваниях и нарушениях обменных процессов, после приема антибиотиков, при неправильном уходе за кожей головы и волос.

    Если волосы быстро становятся жирными, есть несколько способов эффективного устранения проблемы. Для начала нужно обратиться к врачу-трихологу, который назначит анализы и предложит программу лечения.

    Жирные волосы что делать

    Подходящий уход

    Самая популярная ошибка среди обладателей жирных волос —ежедневное мытье головы. С одной стороны, оно вполне оправдано, не хочется выглядеть неопрятно, с другой — еще сильнее усугубляет проблему. Шампуни и кондиционеры масс-маркета, а также многочисленные отвары и настои из народной медицины могут блокировать рецепторы сальных желез, которые чутко реагируют на изменение pH и, наоборот, начинают активнее работать. Задача максимум на данном этапе — увеличить интервалы мытья головы до 2-3 раз в неделю.

    В выборе средств для ухода за волосами и кожей головы проконсультируйтесь с трихологом. Лечебные шампуни для жирной кожи и волос есть в ассортименте профессиональных и аптечных брендов Bosley, Vichy, La Roche-Posay. Очень важно выбрать одну стратегию лечения и придерживаться ее до получения результата, а не вносить коррективы в виде спонтанных травяных ополаскиваний, которые рекомендовали по ТВ.

    Сухой шампунь

    Если вы моете голову с утра, а к обеду уже снова жирные волосы и вы не знаете, что делать и как прилично выглядеть, то попробуйте использовать сухой шампунь. С утра распылите его на расстоянии 20 см от корней волос и вбейте пальцами. Сухой шампунь дает отсрочку в среднем на 3 часа, затем его нужно обновить. Проблема жирных волос актуальна для многих, поэтому уже есть и сухие шампуни специально для такого типа.

    Старайтесь меньше трогать голову и волосы, частое расчесывание, особенно массажными расческами, стимулирует работу сальных желез и выработку секреции. Гребень с широкими зубцами намного лучше справится со своей задачей, чем танглтизер.

    Волосы стали быстро жирными

    Пересмотр диеты

    Причина, почему волосы быстро жирнятся, может быть в неправильном питании. Если в вашем рационе много углеводов, копченых, острых, сладких, мучных и жирных блюд, то изменения во внешности вполне могут зависеть от питания. Пересмотр рациона питания и добавление в него клетчатки и белков существенно исправит ситуацию.

    Для баланса кожи головы употребляйте в пищу продукты с высоким содержанием цинка и витамина В6. Они содержатся в мясе, рыбе, куриных яйцах, моркови.

    Как мыть голову

    Уход за жирными волосами тоже немного отличается от привычного. Рекомендуется мыть голову только теплой водой, горячая исключена. Резкий перепад температуры воды от горячей к холодной — своеобразный стресс для организма и сигнал всем внутренним системам к началу работы.

    Так как себум вырабатывается активно ночью, то мойте голову с утра в первой половине дня, так вы максимально продлите ощущение свежести и чистоты. Если волосы стали быстро жирными, дважды мойте голову с помощью шампуня. Во время первого нанесения шампунь очищает волосы, во время второго применения волосы и кожа головы получают больше пользы от состава средства. Кондиционер наносите на кончики волос, не затрагивая корни и прикорневую зону. Не используйте кремообразные и масляные несмываемые уходы. При жирности волос и кожи головы подходят только сыворотки и легкие спреи.

    Волосы стали жирные

    Облако волос

    Проблему жирных волос хочется спрятать, но туго затянутые хвосты или косы тоже не идут на пользу. Не нужно прятать волосы под головными уборами. Простые укладки без использования шпилек и заколок помогают волосам расти здоровыми и красивыми.

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