Большинство проблем кожи головы и волос можно решить за несколько визитов в салон. Питательный уход восстанавливает сухие и поврежденные волосы, ножницы убирают секущиеся кончики, краска корректирует тон и придает новый оттенок. Но есть проблема кожи головы и волос, о которой иногда стесняются говорить вслух, считая эстетическим недостатком, — повышенная жирность волос. ELLE — о том, как перестать наконец мыть волосы каждый день и гордо встряхнуть головой.

Ежедневно сальные железы кожи головы вырабатывают себум, который необходим для роста, здорового блеска и эластичности волос. По разным причинам организм может вырабатывать увеличенное количество себума, из-за чего быстро жирнятся волосы и уже к вечеру возникает потребность снова помыть голову. Чрезмерно активная работа сальных желез может быть обусловлена рядом причин: при гормональных изменениях, заболеваниях и нарушениях обменных процессов, после приема антибиотиков, при неправильном уходе за кожей головы и волос.

Если волосы быстро становятся жирными, есть несколько способов эффективного устранения проблемы. Для начала нужно обратиться к врачу-трихологу, который назначит анализы и предложит программу лечения.

Подходящий уход

Самая популярная ошибка среди обладателей жирных волос —ежедневное мытье головы. С одной стороны, оно вполне оправдано, не хочется выглядеть неопрятно, с другой — еще сильнее усугубляет проблему. Шампуни и кондиционеры масс-маркета, а также многочисленные отвары и настои из народной медицины могут блокировать рецепторы сальных желез, которые чутко реагируют на изменение pH и, наоборот, начинают активнее работать. Задача максимум на данном этапе — увеличить интервалы мытья головы до 2-3 раз в неделю. В выборе средств для ухода за волосами и кожей головы проконсультируйтесь с трихологом. Лечебные шампуни для жирной кожи и волос есть в ассортименте профессиональных и аптечных брендов Bosley, Vichy, La Roche-Posay. Очень важно выбрать одну стратегию лечения и придерживаться ее до получения результата, а не вносить коррективы в виде спонтанных травяных ополаскиваний, которые рекомендовали по ТВ.

Сухой шампунь

Если вы моете голову с утра, а к обеду уже снова жирные волосы и вы не знаете, что делать и как прилично выглядеть, то попробуйте использовать сухой шампунь. С утра распылите его на расстоянии 20 см от корней волос и вбейте пальцами. Сухой шампунь дает отсрочку в среднем на 3 часа, затем его нужно обновить. Проблема жирных волос актуальна для многих, поэтому уже есть и сухие шампуни специально для такого типа. Старайтесь меньше трогать голову и волосы, частое расчесывание, особенно массажными расческами, стимулирует работу сальных желез и выработку секреции. Гребень с широкими зубцами намного лучше справится со своей задачей, чем танглтизер.

Пересмотр диеты

Причина, почему волосы быстро жирнятся, может быть в неправильном питании. Если в вашем рационе много углеводов, копченых, острых, сладких, мучных и жирных блюд, то изменения во внешности вполне могут зависеть от питания. Пересмотр рациона питания и добавление в него клетчатки и белков существенно исправит ситуацию. Для баланса кожи головы употребляйте в пищу продукты с высоким содержанием цинка и витамина В6. Они содержатся в мясе, рыбе, куриных яйцах, моркови.

Как мыть голову

Уход за жирными волосами тоже немного отличается от привычного. Рекомендуется мыть голову только теплой водой, горячая исключена. Резкий перепад температуры воды от горячей к холодной — своеобразный стресс для организма и сигнал всем внутренним системам к началу работы. Так как себум вырабатывается активно ночью, то мойте голову с утра в первой половине дня, так вы максимально продлите ощущение свежести и чистоты. Если волосы стали быстро жирными, дважды мойте голову с помощью шампуня. Во время первого нанесения шампунь очищает волосы, во время второго применения волосы и кожа головы получают больше пользы от состава средства. Кондиционер наносите на кончики волос, не затрагивая корни и прикорневую зону. Не используйте кремообразные и масляные несмываемые уходы. При жирности волос и кожи головы подходят только сыворотки и легкие спреи.

Облако волос