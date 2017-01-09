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09 января 2017

Виды стрелок для глаз

Советы профессионала по созданию праздничного макияжа глаз

Красивые стрелки на глазах — идеальное решение для новогодней ночи. Главное — выбрать правильный дизайн, а также освоить пару нехитрых техник нанесения подводки. Мы поговорили с ведущим визажистом Chanel в России Эрнестом Мунтаниолем, чтобы выяснить, как создать различные виды стрелок для глаз.

Красивые стрелки на глазах

«Любым средством, будь то карандаш или жидкая подводка, можно создать разные по форме, длине и объему стрелки на глазах. Все зависит от навыков нанесения подводки и ваших личных предпочтений при выборе продукта.

Всего существует три основных средства макияжа, с помощью которых можно рисовать стрелки. Самый простой вариант — классический карандаш для глаз. Рекомендую использовать продукт с водостойкой текстурой, чтобы созданная линия была стойкой и не отпечатывалась на веках. Для тех, кто только начинает эксперименты с макияжем глаз, лучше варианта не найти. Выбирайте средство на масляной основе, благодаря которой вы сможете плавно вести линию, анализируя каждый проведенный миллиметр.

Следующий по сложности нанесения продукт — жидкая подводка для глаз. С ее помощью можно создавать самые тонкие линии, однако еще более впечатляющий результат она даст в тандеме с карандашом. Для того чтобы хвостик и начало подводки во внутреннем уголке глаза были тонкими и изящными, после использования карандаша подкорректируйте получившуюся стрелку с помощью жидкой подводки с конца и с начала.

Виды стрелок для глазФОТОPhoto: Anna Yakovleva; Production: RL Jewel Photo; Style: Olesya Okuneva; Make up/Hair: Soraya Moujehad; Model: Kristina Krayt

Подводки с кремовой текстурой по-своему сложны в использовании, однако гарантируют впечатляющий и очень стойкий результат. Здесь вашим главным помощником станет правильно подобранная кисть со скошенным основанием — она позволит не только провести идеально ровную линию, но и в процессе контролировать угол наклона ее хвостика. Окончание проведенной линии — самая ответственная часть стрелки на глазах, по которой можно судить о финальном результате.

При классическом макияже глаз хвостик стрелки должен быть строго параллелен ресничному краю на нижнем веке у внешнего уголка глаза. Только в этом случае мейкап сделает взгляд распахнутым и выразительным. В случае, если окончание стрелки будет немного опущено, линия подводки визуально опустит уголки глаз, зрительно сузив их. И наоборот — если хвостик подводки сильно поднят кверху, мы рискуем «округлить» глаза, вместо того чтобы создать миндалевидную форму.

Говоря о создании стрелок, линия подводки должна идти строго вдоль края роста ресниц без какого-либо отступа как на верхнем, так и на нижнем веке. При несоблюдении этого правила вы рискуете превратить повседневный макияж в театральный. Ширина стрелки на верхнем веке напрямую зависит от формы глаза, поддерживая ее и делая еще более совершенной.

Стрелки на глазахФОТОPhoto: Anna Yakovleva; Production: RL Jewel Photo; Style: Olesya Okuneva; Make up/Hair: Soraya Moujehad; Model: Kristina Krayt

Вариант макияжа с графичными стрелками

В качестве основы для данного макияжа возьмем светлый мерцающе-серый оттенок из новогодней палитры теней для век Chanel Architectonic и нанесем на все пространство от ресничного края до складки подвижного и неподвижного века. Затем более темным серым оттенком подчеркиваем складку подвижного и неподвижного века от внешнего уголка глаза к внутреннему. Это позволит создать глубину и добавить глазам выразительности. Финальный штрих — объемная черная тушь, после чего можно приступать к созданию стрелок.

Правильные стрелки на глазах необходимо рисовать твердой рукой: для этого расположитесь так, чтобы зеркало было на уровне глаз, а локоть руки упирался в твердую поверхность. Независимо от ширины стрелки сначала ее рисуют тонко, а затем при необходимости утолщают. Если макияж со стрелкой предполагает длинную линию от внутреннего уголка глаза к внешнему, то рисовать ее нужно в два подхода — сначала от внутренней части до середины и затем от середины до внешней части глаза.


Виды стрелок для глаз

Край стрелки обязательно должен быть проведен по линии роста ресниц, иначе стрелка будет выглядеть неаккуратно, а ресницы начнут казаться редкими. Не менее важно контролировать симметрию линий: даже малейшее различие между макияжем правого и левого глаза может привести к их визуальной асимметрии.

Как вариант, вы можете начать создавать стрелку с открытыми глазами, начав с хвостика и наметив тонкой линией дальнейшую траекторию движения. После того как у вас появился ориентир, прорисуйте нужную форму стрелки. Затем от внутреннего уголка глаза к внешнему проведите линию, опираясь строго на ресничный край. Затем, опустив взгляд, соедините две получившиеся линии в одну. На мой взгляд, данный способ — самый простой вариант создания идеальных стрелок, который под силу освоить каждому.

стрелки на глазах

Арт-вариант создания стрелок

Помимо классического карандаша и подводки создать стрелки можно с помощью глиттера. Используйте россыпь блесток для нанесения непосредственно поверх линии подводки (прозрачной или цветной) вдоль линии роста ресниц. Так вы получите чуть более праздничную версию вашего повседневного макияжа. Самый удобный вариант для использования - гелевые глиттеры всевозможных оттенков с удобным аппликатором для создания широких арт-стрелок. В этом случае линия стрелки может быть как тщательно выверенной и графичной, так и более плавной – это уже дело вкуса».

Виды стрелок для глаз
Виды стрелок для глаз
1. Кисть Real Techniques Bold Metals Collection; 2. Карандаш-кайал Clinique High Impact Custom Black Kajal; 3. Жидкая подводка Givenchy; 4. Подводка Serge Lutens Fard Khol Liner Black; 5. Глиттер Urban Decay Heavy Metal Glitter Eyeliners; 6. Подводка Urban Decay Razor Sharp Liquid Liner; 7. Карандаш Smashbox Always Sharp; 8. YSL Dessin Du Reard; 9. Карандаш для глаз Gucci Holiday 2016 Impact Smokey Eye; 10. Кварцевая подводка для век Rouge Bunny Rouge Devotion Ink; 11. Гелевая подводка MAC Fluildine; 12. Подводка L'Oreal Paris SuperLiner; 13.Карандаш L'Oreal Paris Color Riche Le Khol; 14. Подводка и тушь Lancome Grandiose и Grandiose Liner

1. Кисть Real Techniques Bold Metals Collection; 2. Карандаш-кайал Clinique High Impact Custom Black Kajal; 3. Жидкая подводка Givenchy; 4. Подводка Serge Lutens Fard Khol Liner Black; 5. Глиттер Urban Decay Heavy Metal Glitter Eyeliners; 6. Подводка Urban Decay Razor Sharp Liquid Liner; 7. Карандаш Smashbox Always Sharp; 8. YSL Dessin Du Reard; 9. Карандаш для глаз Gucci Holiday 2016 Impact Smokey Eye; 10. Кварцевая подводка для век Rouge Bunny Rouge Devotion Ink; 11. Гелевая подводка MAC Fluildine; 12. Подводка L'Oreal Paris SuperLiner; 13.Карандаш L'Oreal Paris Color Riche Le Khol; 14. Подводка и тушь Lancome Grandiose и Grandiose Liner

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