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20 июня 2017

В котором часу есть, чтобы не поправиться?

Расписание для тех, кто хочет всегда быть в форме

Четко планировать собственное расписание необходимо не только в сфере бизнеса, но и в отношении питания. По крайней мере, об этом говорят последние исследования американских ученых (вот уж кто держит руку на пульсе прогрессивных методов борьбы с лишним весом). Институт биологических исследований Салка при Университете в Сан-Диего вычислил формулу питания, благодаря которой каждый человек может значительно снизить риск возникновения лишних килограммов. Для этого необходимо распланировать все приемы пищи в рамках восьми часов. Иными словами, если вы завтракаете в 9.00, то успеть поужинать необходимо до 17.00. И после этого часа — к еде стараться не притрагиваться. Исследования с участием лабораторных мышей доказали, что те подопытные, которые придерживались этого временного отрезка — не толстели, а у тех, кто превышал рамки — нарушался процесс пищеварения, они чаще болели и полнели. Причина этого удивительного открытия связана с взаимоотношениями между нашими суточными ритмами и метаболизмом, который во второй половине дня сильно замедляется.

В котором часу есть, чтобы не поправиться?

Другие исследования одобряют эти выводы: так в докладе Гарвардского университета для журнала International Journal of Obesity сказано, что те, кто ест до 15.00 теряют вес быстрее и эффективнее.

Кроме того, существуют и определенные часы для потребления тех или иных продуктов. Например, исследование, проведенное Тель-Авивским университетом, свидетельствует о том, что в утреннее время наша способность переносить сахарный тростник гораздо выше, а в ночное время глюкоза не усваивается.

В котором часу есть, чтобы не поправиться?

Сильнее всего последствия ночного питания (после 21:00), оно влияет не только на фигуру, но и на мозг: снижается способность к обучению и ухудшается память. «Рамки разумного», во всех смыслах: завтрак с 7 до 9 утра; перекус в 11:00 или 11:30; обед в 13:30; очередной перекус в 17:00 и легкий ужин не позднее 20:00.

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