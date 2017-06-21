Ура, каникулы: три варианта летнего макияжа

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Музыкальный фестиваль, вечеринка у бассейна и дорожное путешествие — во всей красе
Солнечные дни и теплые ночи — лучший фон для отдыха. Чтобы каникулы получились незабываемыми, ELLE попросил визажистов придумать стойкий макияж для главных летних развлечений.
Yves Saint Laurent
Кирилл Шабалин
Летний день может начаться в офисе, а закончится на вечеринку у бассейна. Задача — выглядеть гармонично в нем в любой ситуации. Поэтому макияж должен легким и стойким. Предлагаю сделать ставку не на яркий цвет, а на форму: достаточно визуально увеличивать размер глаз за счет растушевки и подчеркивать скулы. Для этого я выбрал золотистую нюдовую гамму, которая подчеркивает загар и делает образ сексуальным.
1. Нанесите праймер Touche Eclat Blur Primer. В жаркую погоду его можно наносить на чистое лицо без дополнительного увлажнения. Он разгладит кожу и придаст макияжу стойкость.
2. Для создания стойкого ровного тона, воспользуйтесь тональным средством с матовым эффектом Le Teint Encre de Peau. Равномерно распределите его при помощи полирующей кисти, избегая области глаз.
3. Чтобы высветлить теневые участки лица и усилить сияние, используйте кисточку-хайлайтер Touche Eclat. Нанесите хайлайтер на область вокруг глаз, Т-зону, скулы, вокруг губ. Растушуйте при помощи кисти.
4. Для того чтобы придать лицу свежесть, используйте румяна-блеск «2-в-1» в стике Baby Doll Kiss & Blush Duo Stick 06. Нанесите небольшое количество бежевого оттенка на скулы и растушуйте при помощи кисти, создавая эффект естественного румянца. У румян полупрозрачное покрытие и матовый эффект.
5. На все подвижное веко нанесите жидкие тени с металлическим эффектом Full Metal Shadow золотого оттенка 17 Dewy Gold. Они просты в использовании: достаточно нанести аппликатором и растушевать. Их стойкость достигает 16 часов, поэтому продукт не подведет, даже если вечеринка закончится ныряниями.
6. Такие же тени, но медного цвета 7 Aquatic Cooper нанесите по ресничному контуру подвижного века, а также на внешний уголок нижнего века. Растушуйте.
7. Завершите макияж глаз с помощью водостойкой туши с эффектом накладных ресниц Mascara Volume Effet Faux Cils оттенка 1 High Destiny Black. Прокрашивайте ресницы зигзагообразными движениями, густо, от корня к кончикам.
8. Брови оформите тушью для бровей Couture Brow. Она придаст волоскам фиксацию, цвет и заполнит пробелы.
9. На губы нанесите те же румяна, которые наносили на скулы, но только персикового оттенка.
Rouge Bunny Rouge
Анна Митяева
Начинается сезон отпусков, и многие отправятся в путешествие на автомобиле. Идеальный макияж в стиле роуд-трип — это быстрый и универсальный, но запоминающийся образ. Для него понадобятся многофункциональные средства, которые не займут много места в дорожной косметичке.
1. На все лицо нанесите пигментированный праймер Serene Light. Эта легкая эмульсия уменьшает видимость несовершенств, увеличивает сияние и ухаживает за кожей.
2. Замаскируйте и высветлите область под глазами и крылья носа светоотражающим корректором Fine-Spun Light.
3. На центральную часть лица нанесите компактную пудру Evanescence. Для этого я рекомендую пушистую кисть Powder Brush 001.
4. На яблочки щек несите кремовые румяна Cheeks in Bloom. Легкая в использовании кремовая текстура создает естественный румянец. Не убирайте румяна далеко, они еще нам понадобятся.
5. Для макияжа глаз воспользуетесь палеткой теней Raw Garden нового оттенка Loess. Ванильно-кремовый оттенок нанесите на все подвижное веко. Его так же можно использовать как хайлайтер для скул, спинки носа и галочки верхней губы. Оттенок какао — на все нижнее веко и на внешний угол верхнего века. В середину подвижного века и под бровь нанесите розовый оттенок. На ресничный контур нижнего и верхнего века нанесите базальтовый оттенок.
6. Прокрасьте верхние и нижние ресницы панорамной тушью Ubiqutous. Новым винный оттенок Ruby сделает любой цвет глаз ярче.
7. Следующий шаг — брови. Используем гель Silhouette of Grace. Если вы хотите наполнить брови цветом и сделать их визуально более густыми, воспользуетесь ореховым оттенком Earthshine с фиброчастицами. Если необходима только фиксация, выбирайте прозрачный оттенок Airglow.
8. Для макияжа губ снова используйте румяна в оттенке Rubens. Для легкого покрытия наносите их подушечками пальцев, для более яркого цвета накрасьте губы стиком.
Wycon Cosmetics
Анна Петрова
Вариантов макияжа для летнего музыкального фестиваля бесконечное множество, главное, чтобы он был стойким, ярким и выражал ваше настроение. Я предлагаю сделать акцент на нижнее веко.
1. Летние фестивали проходят на открытых площадках, поэтому не забывайте защищать кожу от ультрафиолета. Для этого воспользуйтесь легким тональным средством Natural Skin с уровнем защиты от солнца SPF 37.
2. Чтобы скрыть следы усталости, используйте консилер Magic Lux.
3. На выступающие части нанесите кремовый хайлайтер Shiny Cream. Для естественного свечения достаточно одного слоя. Если хочется усилить эффект, добавьте второй слой.
4. Нанесите румяна Candy Blush натурального оттенка Pink Lady.
5. Чтобы лицо осталось «живым», закрепите тон только в тех местах где это необходимо. Используйте траспорантную пудру Fix & Matt.
6. Макияж глаз начните с праймера Primer Eyes & Lips. Нанесите его тончайшим слоем на верхнее и нижнее веко. С ним тени останутся на месте.
7. Межресничное пространство нижнего века прокрасьте стойким карандашом Long Lasting Eye Liner фиолетового оттенка Deep Purple 07. Не бойтесь опускать тушевку вниз, иначе тонкая линия по нижнему веку визуально сделает глаза уже.
8. Поверх карандаша нанесите фиалковые тени из палетки Electro Palette.
9. Верхнее веко оставьте нейтральным. Достаточно нанести натуральный оттенок запеченных теней Backed Eyeshadow.
10. Нанесите тушь Plumping Volume Mascara, уделяя особое внимание нижним ресницам.
11. Брови в этом макияже остаются естественными. Лишь дорисуйте недостающие волоски карандашом Show Your Brow и расчешите.
12. На губы нанесите Forever Lipstick — жидкую глянцевую помаду. Стойкий пигмент не помешает подпевать любимым исполнителям.
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