Ура, каникулы: три варианта летнего макияжа

Солнечные дни и теплые ночи — лучший фон для отдыха. Чтобы каникулы получились незабываемыми, ELLE попросил визажистов придумать стойкий макияж для главных летних развлечений.

Кирилл Шабалин

Летний день может начаться в офисе, а закончится на вечеринку у бассейна. Задача — выглядеть гармонично в нем в любой ситуации. Поэтому макияж должен легким и стойким. Предлагаю сделать ставку не на яркий цвет, а на форму: достаточно визуально увеличивать размер глаз за счет растушевки и подчеркивать скулы. Для этого я выбрал золотистую нюдовую гамму, которая подчеркивает загар и делает образ сексуальным.

1. Нанесите праймер Touche Eclat Blur Primer. В жаркую погоду его можно наносить на чистое лицо без дополнительного увлажнения. Он разгладит кожу и придаст макияжу стойкость.

2. Для создания стойкого ровного тона, воспользуйтесь тональным средством с матовым эффектом Le Teint Encre de Peau. Равномерно распределите его при помощи полирующей кисти, избегая области глаз.

3. Чтобы высветлить теневые участки лица и усилить сияние, используйте кисточку-хайлайтер Touche Eclat. Нанесите хайлайтер на область вокруг глаз, Т-зону, скулы, вокруг губ. Растушуйте при помощи кисти.

4. Для того чтобы придать лицу свежесть, используйте румяна-блеск «2-в-1» в стике Baby Doll Kiss & Blush Duo Stick 06. Нанесите небольшое количество бежевого оттенка на скулы и растушуйте при помощи кисти, создавая эффект естественного румянца. У румян полупрозрачное покрытие и матовый эффект.

5. На все подвижное веко нанесите жидкие тени с металлическим эффектом Full Metal Shadow золотого оттенка 17 Dewy Gold. Они просты в использовании: достаточно нанести аппликатором и растушевать. Их стойкость достигает 16 часов, поэтому продукт не подведет, даже если вечеринка закончится ныряниями.