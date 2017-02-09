У зеркала два лица: мужчины в рекламе женской косметики

Год назад мы рассказывали о гендерно-нейтральной косметике, не делающей разницу между полами. Сегодня интернет захлестнул новый тренд: бьюти-блогерами все чаще становятся мужчины. ELLE – о том, кто такие beauty boys и почему они рекламируют помады и туши.

Джеймс Чарльз для CoverGirl

В 1992году CoverGirl стала первой косметической компанией, пригласившей на роль своего «лица» модель африканского происхождения. Теперь настала очередь мужчин. 18-летний Джеймс Чарльз из Нью-Йорка сначала красил друзей, а год назад завел страницы в инстаграме и на YouTube. Популярность пришла после вирусных видео с макияжем-черепом и фальшивыми веснушками. Уже осенью 2016-ого бьюти-блогер присоединился к марке декоративной косметики. Сейчас число подписчиков в инстаграме звезды почти полтора миллиона. Джеймс выглядит как дитя рэпера и дрэг-квин (не зря он поклонник реалити-шоу RuPaul’s Drag Race), сочетая худи и бейсболки козырьком назад с ярким макияжем. Чарльз делает очень плотный тон и контуринг, рисует стрелки, сыпет блестки, наклеивает ресницы. То есть идеально владеет навыками макияжа в стиле very internet (макияж, основная цель которого – быть фотогеничным и собрать максимальное количество лайков в интаграме). В интервью New York Times Чарльз сказал, что рад быть частью набирающего обороты интернет-движения: «Косметикой может пользоваться любой. Мужской макияж становится все популярнее, но пройдет еще много времени, чтобы к нему привыкли».

Мэнни Гутьеррес для Maybelline

Американец Мэнни тоже влогер из вселенной YouTube. Его канал стартовал в 2014-м. Но сначала он бросил медицинский колледж и устроился консультантом в Sephora в родном Сан-Диего. В этом году мы увидим бьюти-блогера в рекламе новой туши The Colossal Big Shot от Maybelline. Ранее Мэнни впустил палитру теней MannyMua Palette в коллаборации с брендом Makeup Geek и три матовых жидких помады для Ofra Cosmetics. Как и Джеймс Чарльз, Гутьеррес считает, что у мужчин столько же прав на косметику, сколько у женщин. В его арсенале тональные стики, способные перекрыть даже трехдневную щетину, четкие широкие брови, дрейпинг, в общем, полный набор для инста-макияжа. Гутьеррес говорит, что он ощущает себя мужчиной и останется им с мэйкапом или без, а макияж для него – просто форма искусства.

Джеффри Стар для Jeffree Star Cosmetics

Модель, певец, дизайнер, визажист Джеффри Стар не ждет, пока ему предложат роль амбассадора, а представляет собственный бьюти-бренд. Начинал обладатель ярко-розового каре со страницы в жанре «о себе» на MySpace, став самым популярным блогером 2006 года. Потренировавшись на собственном лице (с 13 лет копировал образы из глянцевых журналов), переключился на селебрити, вроде Келли Осборн, Пэрис Хилтон и Ники Минаж, а потом сам стал звездой. Бренд Jeffree Star Cosmetics дебютировал в 2015 году с жидкой помадой Velour Liquid Lipstick в трех оттенках: насыщенный лавандовый I’m Royalty, холодный бежевый I’m Nude и супер-красный Red Rum. Джеффри стремится производить косметику, которая выполняет обещания. Так и есть: хайлайтеры Skin Frost излучают звездное сияние, помады держаться весь день, а тени Beauty Killer Eyeshadow Palette на веках такие же яркие, как в палитре.

Патрик Старрр для Formula X

Патрик Стар – не (морская) звезда мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны», а бьюти-звезда интернета. Настоящее имя филиппинца Патрик Саймондак. Он увлекся косметикой, когда понял, что макияж может заменить фотошоп. Работал консультантом вместе с Мэнни Гутьерресом, которого называет братом. В 2015-м стал финалистом конкурса NYX Face Awards, а год спустя присоединился к бренду Formula X в качестве амбассадора. Для компании по производству лаков для ногтей Патрик придумал коллекцию #colorcurators их трех розовых оттенков.

Габриэль Заморра для М.А.С