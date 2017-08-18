Touch of the Sun: лучшие бронзеры для лица

С трендом на скульптурирование продуктами номер в косметичке стали хайлайтер и бронзер. При выборе последнего нужно руководствоваться следующими принципами: он должен быть максимально удобным в использовании и создавать деликатный эффект поцелованной солнцем кожи. В нашем обзоре — лучшие бронзеры для лица, идеальные для любого времени года.

Chanel Les Beiges

Культовая пудра Les Beiges со светоотражающими частицами стала главным хитом круизной коллекции макияжа Chanel. Средство создает эффект легкого загара с едва уловимым сиянием на скулах и спинке носа. В линии пять оттенков от естественного бежевого до насыщенного шоколада — найти свой подходящий бронзер не составит ровно никакого труда. Как и всегда, отдельного упоминания заслуживает и упаковка продукта — хорошо узнаваемый стильный черный футляр с бежевой крышкой, который удобно всегда держать под рукой, чтобы в любой момент поправить макияж.

Guerlain Terracotta Sun Trio

Эффект сияющей, словно поцелованной южным солнцем кожи поможет создать бронзирующая пудра Guerlain Terracotta Sun Trio. Поделенная на три цветовых сегмента, она позволяет бесконечные эксперименты с макияжем. Если набрать на кисть сразу три оттенка, вы создадите идеально ровный тон с легким загаром. Используя цвета по отдельности, светлым оттенком выделяем скулы, спинку носа и центр лба, а темным акцентируем область под скулами, зону вдоль линии роста волос и внешние стороны спинки носа.

Givenchy Healthy Glow Powder

Главный хит «солнечной» коллекции макияжа Givenchy Les Saisons — пудра Poudre Bonne Mine. Три универсальных оттенка ловко подстраиваются под любой оттенок кожи, придавая ей эффект легкого загара, а также едва уловимое сияние. Кроме того, вы можете использовать сразу все три тона вместе для создания контуринга — светлой пудрой выделяем выступающие участки, а с помощью темной скрываем недостатки.

Clarins Poudre Soleil & Blush

Ни одно лето не обходится без новой бронзирующей пудры Clarins. В этом году в летней коллекции макияжа Hâle d’Été появилось средство невероятной красоты — коллекционная пудра Poudre Soleil & Blush. Продукт идеален во всех отношениях: это и деликатная атласная текстура, и совершенство собранных под одной крышкой оттенков. Наносить ее сплошное удовольствие. Кроме того, в отличие от большинства аналогов, она не сушит кожу, напротив, ухаживает за ней, благодаря увлажняющему комплексу из растительных компонентов в составе.

NARS Sun Wash Diffusing Bronzer

Осенняя новинка Nars — легкая бронзирующая пудра Sun Wash Diffusing Bronzer, которая при своем невесомом покрытии может похвастаться действительно впечатляющей стойкостью. Более того, продукт гениально маскирует несовершенства, идеально выравнивая тон и придавая коже красивое сияние. Средство особенно оценят любители классических рассыпчатых текстур с матовым финишем. В качестве бонуса — два новых оттенка в линейке бронзирующих средств, светло-бежевый и темно-коричневый.

Urban Decay Beached Bronzer

Косметику бренда Urban Decay выбирают самые продвинутые девушки. Именно они лучше других знают о невероятных свойствах бронзирующей пудры Beached Bronzer. Благодаря мелкому помолу рассыпчатая текстура при соприкосновении с лицом превращается в деликатную кремовую, поэтому не сушит и не перегружает кожу. При этом средство может похвастаться суперстойкостью: достаточно нанести его с утра перед офисом или вечером перед пятничным night out — будьте уверены, оно останется с вами до самого финала.

Erborian Copper Glow Powder Compact

Компактная бронзирующая пудра Erborian Copper Glow идеальна во всем. Мы без ума от ее невесомого покрытия, потрясающей стойкости и деликатного бронзирующего эффекта, словно вы только что вернулись из короткого путешествия по югу Франции. Что важно, средство также бережно ухаживает за кожей, благодаря питательной формуле, обогащенной маслом семян камелии, которое не только успокаивает и увлажняет кожу, но также оказывает легкое антиоксидантое действие.

Rouge Bunny Rouge Bronzing Liquid

Любители сияющей, влажной кожи стопроцентно потеряют голову от жидкого бронзата Bronzing Liquid от Rouge Bunny Rouge. Невесомая текстура продукта с едва уловимым ароматом жожоба и липы — чистое совершенство. Средство можно наносить как локально, например, чтобы акцентировать скулы, так и смешав с тональным средством или праймером для создания эффекта бронзовой, словно подрумяненной на солнце кожи.

Jane Iredale Moonglow The Skin Care Makeup

Классика жанра: компактная пудра Jane Iredale Moonglow прекрасно выравнивает текстуру и тон кожи, придавая ей естественное сияние. Четыре идеально сочетающихся между собой оттенка можно использовать как вместе, так и порознь. Благодаря сияющим микрочастицам в составе средство обладает эффектом шиммера, подсвечивая кожу изнутри.

Maybelline Master Sculpt Contouring Palette

Идеальная палетка для контурирования — Maybelline Master Sculpt. Невероятно удобная в использовании, она без шуток помогает сделать лицо визуально худее, а также придать чертам выразительности. Схема проста: светлый оттенок наносим вдоль линии скул, под глаза, на спинку носа и на галочку над верхней губой. Темными проходимся вдоль линии роста волос, под верхними и нижними скулами, при необходимости корректируем форму носа, затемняя внешнюю сторону крыльев носа.

Essence Mosaic Compact Powder