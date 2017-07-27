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    27 июля 2017

    Тональные средства для всех видов несовершенств

    Легкие флюиды, кремы-корректоры и многое-многое другое

    Совершенный тон лица способен полностью преобразить лицо, главное — подобрать правильное средство. При покупке руководствуйтесь не только своим типом кожи, но и теми проблемами, которые, на ваш взгляд, должен решать тональный крем. Придать сияние, замаскировать несовершенства или оказать матирующее действие — в нашем обзоре вы найдете ответы на все-все вопросы.

    Тональные средства для всех видов несовершенств

    Тональный крем

    Проблемы: неровный тон, следы от акне, покраснения и раздражение

    Классика жанра — тональный крем — продукт, который есть в косметичке практически у каждой девушки. Благо вариаций на заданную тему у косметических брендов хоть отбавляй. Легкие флюиды, тон со свойствами сыворотки и защитными SPF барьерами, а также плотные тональные покрытия с матирующим действием — в разнообразии ассортимента впору потеряться. При выборе идеального тонального средства в первую очередь обращайте внимание на текстуру — плотное покрытие с матовым финишем прекрасно подойдет для жирной и проблемной кожи, замаскировав все видимые несовершенства. Легкие флюиды с увлажняющим комплексом в составе оценят обладательницы комбинированной и чувствительной кожи: благодаря ухаживающей формуле они помогут справиться с сухостью и раздражением, но при этом останутся практически незаметными на коже.

    1. Nyx Total Control Drop Foundation; 2. Dior Capture Totale 25 SPF; 3. La Prairie Cellular Swiss Ice Crystal Transforming Cream SPF 30; 4. Max Factor Facefinity; 5. Nu Skin Nu Colour Advanced Liquid Finish; 6. La Roche Posay Innovation Effaclar Duo+; 7. Valmont Just Time Perfection; 8. Caudalie Vinoperfect Radiance Tinted Moisturizer SPF 20; 9. L’Oreal Paris Infaillible Matte 24h; 10. Sensai CP Finish Foundation

    1. Nyx Total Control Drop Foundation; 2. Dior Capture Totale 25 SPF; 3. La Prairie Cellular Swiss Ice Crystal Transforming Cream SPF 30; 4. Max Factor Facefinity; 5. Nu Skin Nu Colour Advanced Liquid Finish; 6. La Roche Posay Innovation Effaclar Duo+; 7. Valmont Just Time Perfection; 8. Caudalie Vinoperfect Radiance Tinted Moisturizer SPF 20; 9. L’Oreal Paris Infaillible Matte 24h; 10. Sensai CP Finish Foundation

    BB-кремы

    Проблемы: черные точки и расширенные поры, темные круги

    Только появившись на косметическом рынке, BB-кремы совершили настоящую бьюти-революцию. Ухаживающие тональные бальзамы на сто процентов воплощают концепцию корейского ухода: многофункциональность, удобство и «интеллектуальная» формула в составе, благодаря которой продукт идеально подстраивается под особенности кожи. Основная задача BB-крема — скрыть недостатки, сделать тон лица более ровным, а кожу мягкой и шелковистой. Микрочастицы пудры в составе оказывают матирующее действие и оставляют красивый сатиновый финиш, благодаря чему кожа выглядит ухоженной и увлажненной. Ощущение непревзойденного комфорта в течение дня — еще один неоспоримый плюс BB-кремов. Невесомое покрытие остается практически незаметным на коже, при этом средства демонстрирует завидную стойкость и защиту от УФ-лучей.

    1. Filorga BB-Perfect Anti-ageing Beauty Balm; 2. SVR Sebiacler BB Crème; 3. Jane Iredale Glow Time Full Covering Mineral BB Cream; 3. Lancome Hydra Zen BB Cream; 4. Limoni BB Cream Aquamax; 5. Garnier BB Cream Секрет совершенства 5 в 1; 6. BB Marine Cream Face; 7. 3Lab Aqua BB SPF 40; 8. Vichy Normaderm BB Clear; 9. Decleor Hydra Floral BB Cream; 10. Vivienne Sabo BB Cream; 11. Dr.Jart+ Premium BB Beauty Balm

    1. Filorga BB-Perfect Anti-ageing Beauty Balm; 2. SVR Sebiacler BB Crème; 3. Jane Iredale Glow Time Full Covering Mineral BB Cream; 3. Lancome Hydra Zen BB Cream; 4. Limoni BB Cream Aquamax; 5. Garnier BB Cream Секрет совершенства 5 в 1; 6. BB Marine Cream Face; 7. 3Lab Aqua BB SPF 40; 8. Vichy Normaderm BB Clear; 9. Decleor Hydra Floral BB Cream; 10. Vivienne Sabo BB Cream; 11. Dr.Jart+ Premium BB Beauty Balm

    СС-кремы

    Проблемы: тусклый цвет лица, видимые несовершенства, чувствительная кожа

    СС-крем — уникальное корейское средство, совмещающее в себе функции корректора и увлажняющего крема. После нанесения кожа приобретает едва уловимое естественное сияние, тон выравнивается, а видимые несовершенства стираются. По своей эффективности СС-кремы можно сравнить с онлайн-фильтрами: регулируя количество слоев, вы можете создать как легкий дневной макияж, так и более интенсивный вечерний. В обоих случаях вы получите идеальное покрытие, которое не будет угадываться на коже. Секрет — в так называемых «СС-пигментах» в основе формулы, которые при соприкосновении моментально растворяются на коже, возвращая лицу здоровый и сияющий вид. Особенно СС-кремы придутся по душе любительницам стробинга и эффекта влажной кожи — вместе с хайлайтером и переливающейся базой эти средства творят настоящие чудеса.

    1. Guerlain Météorites Baby Glow Touch; 2. VproveThe Basic CC; 3. Giorgio Armani Luminessence CC; 4. Vivienne Sabo Ton Elixir СС Elixir; 5. Chanel CC Cream SPF 50; 6. YSL Top Secrets CC-крем SPF35; 7. Erborian CC Cream Совершенное сияние; 8. By Terry Cellularose Moisturizing CC Cream; 9. Kiko Milano Skin Trainer CC Blur; 10. Nu Skin Nu Colour Advanced Tinted Moisturizer

    1. Guerlain Météorites Baby Glow Touch; 2. VproveThe Basic CC; 3. Giorgio Armani Luminessence CC; 4. Vivienne Sabo Ton Elixir СС Elixir; 5. Chanel CC Cream SPF 50; 6. YSL Top Secrets CC-крем SPF35; 7. Erborian CC Cream Совершенное сияние; 8. By Terry Cellularose Moisturizing CC Cream; 9. Kiko Milano Skin Trainer CC Blur; 10. Nu Skin Nu Colour Advanced Tinted Moisturizer

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