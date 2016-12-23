Тест редакции: новогодний образ

За неделю до Нового года редакторы ELLE устроили традиционный предпраздничный марафон по лучшим салонам столицы. Цель редакционного эксперимента – выяснить, где в Москве менее чем за два часа можно сделать идеальные мейкап и укладку, которые продержатся до самого утра. Вот что из этого вышло.

Аня Волкова, FASHION-РЕДАКТОР ELLE.RU

Салон: Domenico Castello, Кутузовский просп., 5/3

В обзоре любимых мест редакции я уже упоминала, что мое место силы из всех салонов Москвы — это Domenico Castello. Свой новогодний образ я отдала на откуп, естественно, местным мастерам: укладкой занималась Лера Мишина, макияжем — Таня Банникова. Обе понимают, чего ты хочешь, практически без слов. В моем случае оказалось достаточно фотографии платья и вскользь оброненной фразы про то, что уже который месяц, как я помешалась на макияже в красных тонах. Сложные укладки с забранными наверх волосами не для меня, так что, посмотрев на платье, в котором я планировала отправиться на вечеринку (черный бархат с бахромой), мы с Лерой коллективно решили, что идеальным выбором будут объемные крупные локоны с прямыми концами. К слову, хитрый расчет был и на то, что укладка сохранится и на следующий день — и так и вышло. Локоны крутили щипцами, после зафиксировали спреем с морской солью, придающей текстуру и выделяющей отдельные пряди, — никакой химии и литров лака. Пока волосы укладывались, не теряя времени, Таня приступила к макияжу. Не знаю, как девушкам удается так ловко проделывать свою работу одновременно, могу сказать, что на качестве это не сказывается, зато здорово экономит время. Закончив с базой, тоном и консилером, Таня на пару минут исчезла из поля зрения и вернулась с целым набором пигментов, теней и блесток в красно-розовой гамме — такого изобилия косметики, откровенно говоря, не самых популярных оттенков в других салонах я еще не встречала. Покрыв веки шоколадными тенями кремовой текстуры, Таня буквально с художественной филигранностью принялась наслаивать пигменты ярких цветов, расставляя акценты и буквально «раскрывая» глаза с помощью хайлайтера и подводки. На результат сбежались смотреть все сотрудники — хоть это и нескромно, но, должна признаться, выглядела я роскошно, собрала за вечер кучу комплиментов, а вернувшись домой, смывала эту красоту чуть ли не со слезами жалости на глазах. Но бьюти-рутина есть бьюти-рутина, зато репетиция Нового года прошла на отлично и ‪31 декабря‬ мне останется только повторить успех — разумеется, с помощью Domenico Castello.

Ольга Жилина, редактор ‪ELLE.ru‬

Салон: «ОблакаStudio», ул. Крупской 19/17

До новогоднего корпоратива оставалось каких-то два часа, когда я ворвалась в салон «ОблакаStudio». На голове — всклокоченные пакли, на лице — ужас. «Вы только не волнуйтесь, вас ждет наш топ-стилист Ираклий, он знает, что делать», — успокаивает меня с порога администратор. Пока мне намыливают голову, из нее постепенно улетучиваются мысли о недописанных статьях и недоделанных проектах. Окончательно я расслабляюсь, узнав, что мой мастер уже не в первый раз работает с непослушными прямыми азиатскими волосами. А во второй. До меня у него был опыт с азиатской моделью, и они с ней вышли в финал престижного конкурса по парикмахерскому искусству. Ираклий спрыскивает мою шевелюру укладочным средством и принимается ловко накручивать пряди на бигуди. Покончив с этим, он тут же, не теряя времени даром, приступает к макияжу. Первым делом замаскировывает все несовершенства кожи и «грунтует» ее тональным средством от Make Up Forever. «Мне нравится эта марка, только на ней и работаю, — поясняет стилист. — А этот тон достаточно плотный, но эффекта маски он не дает». Затем в ход идет бронзер. Ираклий просит меня втянуть щеки и делает несколько взмахов кисточкой в области под скуловой костью. Скульптурирует нос, затемняет мою массивную челюсть. На этом экспресс-контуринг готов. Но перед Ираклием предстоит еще одно серьезное испытание — накрасить мои глаза. Мало кто из московских визажистов знает, как работать с «монолидным» азиатским веком. И чаще всего, глядя на результат их стараний, мне хочется лишь одного — немедленно умыться. Тем не менее Ираклий решает рискнуть и сделать акцент именно на глаза. Осторожно подводит слизистую вдоль нижнего века темно-синим кайалом так, чтобы пигмент не попал на контактные линзы. На верхнее подвижное веко он наносит иссиня-черные тени и оставляет их так без особой растушевки. Куда больше времени уделяется моим реденьким бровям. Мастер тщательно прорисовывает их и радостно хлопает в ладоши, когда они наконец появляются на моем лице. При таких ярких глазах макияж губ получается подчеркнуто нейтральным. Немножко нюдовой помады — и вечерний образ почти готов. Осталось снять бигуди, пальцами расправить пышные подвижные локоны и зафиксировать объем у корней. Меньше чем за полтора часа я из офисной мышки преобразилась в героиню фильмов Вонга Кар-Вая — новогоднее чудо случилось!

Лена Большакова, редактор ‪ELLE.ru‬

Салон: «Никольская Клуб», ул. Никольская д.10

В этот раз тема новогодней вечеринки звучала как «total white». Решив немного поэкспериментировать на тему, я выбрала нежный нюдовый образ. Поскольку вместо белого платья я решила надеть кардиган цвета слоновой кости с красивым объемным воротником, самым удачным вариантом было убрать длинные волосы наверх в небрежный пучок. С этими пожеланиями я и пришла к мастерам салона красоты «Никольская Клуб». Для начала мне вымыли голову и на чуть подсушенные полотенцем волосы нанесли специальную пенку — для того чтобы прическа держалась как можно дольше. Затем высушили волосы феном и начали планомерно накручивать прядь за прядью, чтобы пучок выглядел более небрежно. Что же касается макияжа, то сначала визажист нанес увлажняющую базу на все лицо. В основном мастер работал с легендарной палеткой Naked 2 Urban Decay и, чтобы придать глубины цвету моих зеленых глаз, решил подвести нижнее веко фиолетовой подводкой. От накладных ресниц я сразу отказалась, так как подумала, что хочу сделать акцент на губах и выбрать помаду темного оттенка. Стоит отметить, что мастера трудились над моим образом синхронно, в четыре руки. Полностью готова я была через 1,5 часа. В итоге не могу сказать, что мой макияж уж очень походил на новогодний. Но если вы не любите экспериментов и предпочитаете классический образ, то, безусловно, вам стоит хотя бы раз посетить «Никольская Клуб». Что же касается меня, то я была не сказать что влюблена в свой образ. Вся проблема в том, что, на мой взгляд, для такого формата мероприятия я выглядела слишком обычно. Но теперь я точно знаю, что в следующий раз приду к визажисту с конкретным примером макияжа, чтобы быть уверенной в результате.

Мария Кулакова, ассистент редакции ‪ELLE.ru‬

Салон: «Цvети бьюти-бар», Пречистенская наб., ‪15/2‬