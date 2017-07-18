Сыворотки для лица, которые действительно работают

Переоценить пользу сывороток сложно: они помогают не только увлажнить и защитить кожу, но и в разы повысить эффективность последующего ухода. В нашем обзоре все без обмана — только самые лучшие и проверенные средства, которые действительно творят чудеса.

Dior Hydra Life

Все средства новой линии Dior Hydra Life — реверанс в сторону нового поколения миллениалов, которые хотят получать от жизни по максимуму. Каждый продукт «живительной» гаммы действительно многофункционален, и легкая сыворотка-сорбет не исключение. Она выполняет функцию увлажняющего средства, лосьона и пилинга одновременно, уверенно занимая место в рейтинге незаменимых бьюти-средств на каждый день.

Thalgo Concentre Collagene

Хотите — верьте, хотите — нет, но концентрат Thalgo Concentre Collagene способен по своей эффективности заменить даже уколы красоты. Секрет — в натуральном морском коллагене, который благодаря экстракту сои начинает самостоятельно вырабатываться в клетках. Благодаря интенсивной формуле продукт восстанавливает и насыщает самую сухую и поврежденную кожу, разглаживая и делая менее заметными даже глубокие морщины.

Valmont Hydra 3 Regenetic Serum

Valmont Hydra 3 Regenetic Serum — средство, способное полностью изменить представление о домашнем уходе. Достаточно всего четырех капель этого чудо-продукта, нанесенного на очищенную кожу, чтобы запустить настолько мощные антивозрастные процессы в клетках, словно вы побывали в кресле косметолога. Легкий концентрат на основе гиалуроновой кислоты способен моментально «напоить» даже самую обезвоженную кожу, вернув ей по-юношески сияющий и увлажненный вид.

Babor Detoxifying Serum SPF 15

Ритм большого города накладывает свой отпечаток на состояние кожи: она становится безжизненной и тусклой, теряет тонус и эластичность. Сыворотка Babor Detoxifying Serum SPF 15 была создана специально для жительниц мегаполиса — словно невидимая вуаль, она защищает кожу от негативного воздействия факторов окружающей среды, препятствуя появлению сухости и стянутости в течение дня.

Limoni Hyaluronic Intensive Ampoule

В этой сыворотке прекрасно абсолютно все. Начиная от инновационного состава на основе гиалуроновой кислоты и заканчивая стильным голубым флаконом с металлизированной крышкой. В основе формулы - сок японской березы и экстракт ежевики, благодаря чему продукт насыщает кожу влагой и полезными микроэлементами, а также придает лицу отдохнувший и свежий вид.

Anne Sémonin Phytarosa Serum

Anne Sémonin Phytarosa Serum — настоящая «скорая помощь» для вашей кожи. Эта чудо-сыворотка идеально подойдет как для отпуска, так и для жизни в мегаполисе. Ее основная задача — защита и восстановление, а также насыщение обезвоженных клеток потерянной влагой. Роль первой скрипки здесь отведена маслу макадамии и витамину Е, которые творят с кожей настоящие чудеса, делая ее мягкой и эластичной.

Sensai Cellular Performance Essence

Более эффективного антивозрастного средства в данной категории найти сложно. Сыворотка Sensai Cellular Performance Essence выравнивает тон и разглаживает уже имеющиеся морщины, а также препятствует появлению новых. За считанные недели средство лепит идеально очерченный овал лица, укрепляет ткани, возвращая коже эластичность и упругость.

DECLÉOR AROMESSENCE YLANG CANANGA

Французский бренд Decleor славится своими аромаэссенциями. Сыворотка c эфирным маслом Иланг Кананга на сто процентов состоит из эфирных и растительных масел натурального происхождения, которые оказывают максимальное увлажняющее действие на клеточном уровне. Обладателям жирной и комбинированной кожи не стоит бояться обилия масел в составе — их действие, напротив, направлено на регулирование работы сальных желез.

SkinCeuticals Hydrating B5 Gel

Косметикой SkinCeuticals пользуются самые продвинутые девушки. Тоники, кремы и легкие эссенции — залог сияющей и здоровой кожи. Интенсивный увлажняющий регенерирующий гель Hydrating B5 Gel повышает тонус и эластичность тканей, делая овал лица более четко очерченным. Кроме того, средство делает тон более равномерным, уменьшает черные точки и дарит ощущение комфорта на целый день.

Retinol Skin Brightener

О пользе ретинола для кожи слагают легенды: он повышает защитные функции кожи, а также замедляет процессы старения. Антивозрастная эмульсия для лица Retinol Skin Brightener на ура справляется с проблемой тусклости и сухости, выравнивая тон и препятствуя появлению новых мимических морщин. Продукт запускает самостоятельный процесс регенерации клеток, благодаря чему кожа становится более упругой и эластичной.

Repechage C-Serum Seaweed Filtrate

Сыворотка Repechage C-Serum Seaweed Filtrate на основе редкой морской водоросли придает коже сияющий и увлажненный вид, насыщая клетки витаминами, минералами и аминокислотами. Средство не только выравнивает тон и разглаживает морщины, но также оказывает мощное увлажняющее действие, за счет чего кожа преображается в рекордно короткие сроки.

Elizabeth Arden PRO Cellular Recovery Serum

Секрет успеха сыворотки Elizabeth Arden PRO Cellular Recovery Serum кроется в ее способности постоянно стимулировать клетки к постоянному обновлению. Благодаря уникальному составу продукт запускает процесс самостоятельной выработки коллагена, а также оказывает мощный антиоксидантный эффект. Как результат — кожа выглядит более гладкой и упругой, словно после посещения кабинета косметолога.

Cefine Pure Pla 90-EX

Плацентарный концентрат Cefine Pure Pla 90-EX представляет собой целый микс полезных компонентов: коллаген, эластин, гиалуроновая кислота, плацента и экстракт солодки — о чем еще только может мечтать кожа! В числе видимых изменений — более ровный тон лица без угревой сыпи и пигментации, а также идеально увлажненная кожа без ощущения сухости и стянутости.

Dr. Konopka’s Smoothing Face Serum