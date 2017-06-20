Свои люди: новые русские бьюти-бренды

Российская бьюти-индустрия не просто существует, но и составит достойную конкуренцию западным производителям. ELLE знакомит с новыми бьюти-брендами Made in Russia.

Berezka Lab

Кто: Проведя несколько лет в Сингапуре,инженер-нефтяник ДанаСагидуллина привыкла к органическим бьюти-продуктам, но вернувшись в Москву, не нашла им качественной замены. Свое-родное решила делать по высшему разряду: лучшие натуральные компоненты в правильной таре с классным дизайном. Когда: Август 2016 года. Почему бренд интересен: Berezka Lab использует только сертифицированную органику (масло фенхеля, ростки ячменя, зеленый чай матча) и компоненты из дикой природы (французская зеленая глина, масло марулы). Все формулы Дана составляет сама, вооружившись опытом сингапурских врачей. Особое фиолетовое стекло (хоть и кажется черным) защищает состав от солнца и окисления. Цитата: «Эффективность природных рецептов обусловлена тем, что человек является частью окружающего мира. Для него существуют солнце, небо, воздух, леса, океаны, растения. Мы решили восстановить разорванную связь между человеком и природой и предложить органические средства ухода в новом прочтении». Из чего и где производят: Ингредиенты закупают в США и Франции у компаний, сертифицированных USDA и Ecocert. Производство находится в Москве. Что попробовать: зеленую маску-скраб, муслиновые салфетки для очищения лица и антиоскидантную сывороткудля лица из 15 масел, которая подходит и для зоны вокруг глаз.

11 utra

Кто: Два инженера, Яна Ворфаламеева и Александр Тимофеев, делают простые, но не простенькие вещи для дома и ванной комнаты. Когда: Зима 2017. Почему бренд интересен: Минималистичные, эргономичные и сделанные вручную предметы интерьера и мыло – нечастое сочетание. Все аксессуары необходимы бьюти-голикам, будь то силиконовая чаша для смешивания ингредиентов, бетонный стакан для кистей или зеркало, в конце концов. Еще один аргумент «за» - классное и уютное название мастерская 11 utra. Цитата: «Наша основная идея - делать классные вещи для дома по доступным ценам. Мы искренни в наших намерениях и ценообразовании, и хотим сделать этот мир чуточку более справедливым и красивым. Кстати, в прозрачное мыло серии «Лед» мы не добавляли отдушку и краситель. Вдохновились обычным детским кремом из аптеки. В нем нет отдушек, благодаря чему снижается риск появления аллергических реакций». Из чего и где производят: Безсульфатную основу для мыла заказывают в Англии, производят все в Петербурге. Что попробовать: Мыло и еще раз мыло. Оно представлено в четырех разных формах, трех цветах «Уголь», «Лед» и «Мел» и с двумя ароматами: банан и жвачка. А еще подставку для косметики, свечей и чего угодно.

Woody Village

Кто: Михаил несколько лет занимался запуском продуктов в косметической компании, но мечтал о создании собственного бренда. Когда: Лето 2016. Почему бренд интересен: Первой ласточкой стал диффузор Massima с ароматом магазинов Massimo Dutti. Затем появилась линейка Sunlight с цитрусово-цветочным ароматом, характерным для салонов Mini Cooper в Европе. Обе линейки недавно пополнились новыми продуктами: баттером для тела с маслами какао, ши, оливы и гель-скрабом для тела с углем. Цитата: «Я всегда сходил с ума по ванильно-древесному аромату в магазинах Massimo Dutti. Спрашивал продавцов, как можно его купить для своего дома, искал похожие в России и в поездках по миру, но ничего не нашел. Идея создать бренд Woody Village, где основной линейкой будет косметика с моим любимым ароматом, стала основой для будущего проекта». Из чего и где производят: Большая часть ингредиентов закупается в Германии. Производится все в Москве и Подмосковье. Что попробовать: Диффузор с ротанговыми палочками (его хватит на 4-6 месяцев), свечу из соевого воска в бутылке с притертой крышкой и гель для душа, натуральный на 98%.

«Самосвет»

Кто: Екатерина Смольникова училась в Финляндии, создавала и оптимизировала процессы на производствах, а теперь делает декоративную косметику в лучших традициях «макияжа без макияжа» - косметика должна подчеркивать природную красоту, а не скрывать ее. Отсюда минеральный состав и цветовая гамма без истерики. Когда: Декабрь 2016 года. Почему бренд интересен: В основе формул продуктов «Самосвет» натуральные компоненты: воск рисовых отрубей,масла авокадо, манго, какао. Рассыпчатые продукты состоят из оксидов железа и цинка и диоксида титана. Они маскируют несовершенства, не забивая поры. Некоторые продукты многофункциональны. Так, помада легко заменит румяна и тени, а хайлайтер исполнит роль прозрачной матирующей пудры. Цитата: «Несколько лет назад, когда я приходила в магазин и заявляла, что хочу незаметный на лице тон или пудру, на меня смотрели как на инопланетянина. Оказалось, что косметику, которая была бы полезна, функциональна, имела приятные текстуры и оттенки, не требовала много времени на нанесение, не создавала эффект маски, проще создать, чем найти». Из чего и где производят: Масла и пигменты доставляют изГермания, Франция, Италия, а качественные воски и минералы нашли в России. Катя все делает вручную в Петербурге. Что попробовать: Нежирныйконсилер-стик, увлажняющую помаду с SPF 10 и невесомую пудру с SPF 15.

Mood

Кто: Николай Терехов уверен, что человек ложится в ванную не для того чтобы помыться, он хочет отдыха, а где отдых там и грезы. Поэтому Николай делает бьюти-продукты для ванной, главная цель которых не просто очистить кожу, но мысленно телепортироваться в солнечные места или свои детские воспоминания. Когда: Февраль 2017 года. Почему бренд интересен: Натуральные ПАВы на основе кокосового масла не мешают мылу пениться. За развеселые ароматы (пина-колада, кока-кола, мохито и просто космос) отвечают растительные экстракты, а за насыщенные цвета - пищевые красители. Цитата: «У обычной соли для ванн избитое послевкусие дешевого хвойного освежителя воздуха. Чтобы изменить ситуацию к лучшему я принял бунтарское решение - сделать простой и понятный продукт, который будет вызывать приступ интенсивного слюноотделения. Я вообще не доверяю косметике, которую не хочется съесть». Где производят: Ингредиенты поступают из Швейцарии и Франции, смешиваются в Петербурге. Что попробовать: Мыло и соль для ванны с любимыми ароматами. Совсем скоро появится сахарный скраб для тела, его тоже захочется немедленно съесть.



Iffecta

Кто: Косметический химикЕкатерина разработала для себя и подруг рецептуру крема. Продукт получился настолько эффективным, что было решено представить его широкой аудитории. Когда: 2015 год. Почему бренд интересен: Сейчас у марки всего два крема, оба для нормальной и сухой кожи. Крем My Perfect Cream против первых признаков старения рассчитан на возраст 25 - 45 лет, он увлажняет и выравнивает тон кожи. Заметный эффект обещают уже через месяц благодаря гликокинам (аналог гиалуроновой кислоты) и экстракту коры персидского шелкового дерева. В этом году появился антивозрастной My Magic Cream с пептидами и стволовыми клетками эдельвейса для возраста 45+. Он направлен на борьбу с характерными возрастными признаками - потеря упругости и глубокие морщины. Делает свое дело за 6 недель и подходят для лица, шеи, декольте, зоны вокруг глаз. Цитата: «Чтобы создать действительно эффективный продукт, нужно использовать биологически активные вещества, которые не могут подойти абсолютно всем. С другой стороны, продукт «для всех» не окажет должного эффекта. Выбор за производителем. Мы идем первым путем, так как нам хочется создать нечто большее, чем просто поверхностная смазка. Мы отдаем себе в этом отчет в том, что такой крем не подойдет всем. Зато по частоте повторных покупок и по отзывам мы знаем, что если наш крем подошел, это любовь надолго». Из чего и где производят: Ингредиенты закупают уведущих европейских производителей. Лаборатория и производство находятся в Москве. Дизайн упаковки придумал Павел Петель. Что попробовать: Один из кремов в зависимости от возраста. Подходит ли средство, можно понять, заказав на сайте миниатюру, которой хватит на неделю.



Element