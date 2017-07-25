Сияющая кожа — главный тренд сезона

Вот уже который сезон в тренде здоровая и сияющая кожа, словно вы только что вернулись с пробежки в парке. Стробинг, gym skin и переливающиеся веснушки — ведущие визажисты продолжают «подсвечивать» кожу моделей, избегая малейшего намека на матовость или припудренность. Самые продвинутые девушки современности вроде сестер Дженнер и Хадид, Селены Гомес и Эмили Ратаковски не представляют своего ежедневного макияжа без сияющей базы или легкой россыпи хайлайтера на скулах. Рассказываем, какие способы «подсветки» особенно актуальны в этом сезоне.

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Кайли Дженнер Белла Хадид Джиджи Хадид Рианна Кендалл Дженнер Эмили Ратаковски Селена Гомес Ким Кардашьян Ирина Шейк Даутцен Крез Дженнифер Лопес Хайли Болдуин Иванка Трамп Дженнифер Лоуренс

Giorgio Armani Fluid Sheer

Маэстро Армани — гений работы с тоном. У его моделей вы никогда не встретите тяжелого или матового покрытия, это всегда будет легкая сатиновая вуаль на лице с едва уловимым сиянием. Секретное оружие в руках визажистов Giorgio Armani — микс тона и невесомого флюида для сияния кожи Fluid Sheer. Вместе они и создают тот непередаваемый эффект естественного, но при этом совершенного тона. Также хайлайтер можно наносить локально, подсвечивая скулы, спинку носа и галочку над верхней губой.

Sensai Silky Highlighting Powder

Для любителей рассыпчатых текстур идеальным решением станет шелковистая пудра Sensai Silky Highlighting Powder. Благодаря деликатному покрытию продукт практически не ощущается на коже и станет прекрасным завершающим штрихом в макияже. Рассыпчатые микрочастицы преломляют свет, создавая эффект легкого сияния — для этого проведите пушистой кистью вдоль линии скул, поставьте акцент на лоб, подбородок и верхние уголки губ.

Shiseido 7 Lights Powder Illuminator

Под крышкой новой пудры Shiseido 7 Lights Powder Illuminator спрятано семь идеально сочетающихся между собой оттенков, после нанесения которых кожа преображается, становится сияющей и шелковистой. Впрочем, разделенные на секции оттенки можно использовать и в других комбинациях: светло-пастельный треугольник использовать в качестве хайлайтера для выделения областей, на которые падает свет, а золотисто-песочными тонами затемнять проблемные места.

Dr.Jart Illuminating BB Brush

Dr.Jart Illuminating BB Brush —праймер и хайлайтер в одном флаконе, вернее, в удобном стике. Продукт гениально выравнивает тон, скрывая все видимые недостатки, начиная от покраснений и акне и заканчивая пигментацией. Достаточно пары капель этого чудо-средства, чтобы скрыть следы усталости и бессонной ночи: кожа приобретет естественное сияние, а тональное средство продержится дольше. С помощью удобной кисти также можно акцентировать скулы, спинку носа, лук купидона и ямочку над подбородком для создания легкого эффекта стробинга.

Urban Decay Afterglow 8-hour Powder-Highlighter

По своему формату хайлайтер Urban Decay Afterglow 8-hour Powder-Highlighter напоминает монотени — мини-футляр удобно носить с собой в косметичке, чтобы поправлять макияж в течение дня. А именно расставлять цветовые акценты, придавая чертам лица выразительности. Всего средство представлено в трех оттенках, впрочем, найти свой идеальный цвет не составит ровно никакого труда. Игристое шампанское Sin —для светлой кожи с розовым пигментом, нежно-розовый Aura —для фарфоровой, а персиковый Fireball — для оливковой.

Dr. Brandt Luminizer Primer

Как получить сияющую и идеально увлажненную кожу, чтобы при каждой новой встрече вновь и вновь отбиваться от настойчивых расспросов подруг, доказывая, что дело тут не в новой влюбленности? Секрет, на удивление, прост — праймер dr. brandt Luminizer Primer творит с кожей настоящие чудеса, выравнивая тон и маскируя несовершенства. Смешав его с каплей тонального средства, вы и вовсе получите эффект, сравнимый с двухчасовым уходом в салоне косметолога.

Make Up For Ever Pro Light Fusion

Невесомая сатиновая текстура и правильный оттенок шампанского — вот лишь два из самых очевидных преимуществ хайлайтера Make Up For Ever Pro Light Fusion. Достаточно одного взмаха кистью, чтобы подчеркнуть скулы и придать лицу сияющий и отдохнувший вид. Средство настолько деликатно ложится на кожу, что фактически не ощущается на ней в течение дня, поэтому его уверенно можно наслаивать поверх тонального средства.

Matis Reponse Corps

Универсальный продукт Matis Reponse Corps представлен в формате сухого масла и подходит для придания блеска волосам и коже. Примечательно, что наносить его можно как на тело, так и на лицо — он абсолютно гипоаллергенен. Особенно эффектно продукт с золотыми микрочастицами будет смотреться на загорелой коже. Проведите пальцами вдоль скуловой косточки, по спинке носа и завершите макияж акцентом на луке Купидона — отличный вариант для позднего ужина на побережье.

Nars Charlotte Gainsbourg Hydrating Glow Tint

Удобный тинт Hydrating Glow Tint в качестве базы под макияж предлагают использовать бренд Nars и Шарлотта Гинсбург, которые выпустили совместную коллекцию макияжа этим летом. Легкий флюид придает коже едва уловимое сияние и прекрасно справляется с ролью тонального средства в теплое время года. При наслоении создается эффект стробинга, подсвечивая выступающие участки лица.

Benefit Dandelion Twinkle

Как и все продукты марки Benefit, хайлайтер Dandelion Twinkle — яркий, стильный и невероятно стойкий. Распределив с утра небольшое количество продукта на скулы, вы гарантированно найдете его на том же месте спустя добрых восемь часов рабочих переговоров и бесконечных перебежек со встречи на встречу.

Revlon Photoready Insta-fix

Два удобных стика и две задачи — высветлить и затемнить определенные участки лица, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Создавая дуэт Photoready Insta-fix, бренд Revlon вдохновлялся эталонным контурингом Ким Кардашьян. Технология проста: светлый переливающийся оттенок наносим вдоль линии скул, на спинку носа, под бровь и на галочку над верхней губой. Темным стиком затемняем скулы, крылья носа и проводим кистью вдоль линии роста волос чуть выше висков.

KIKO MILANO Summer 2.0. Highlighting Drops

Формат жидкого хайлайтера в первую очередь оценят любительницы эффекта влажной кожи. При этом Highlighting Drops из новой летней коллекции KIKO MILANO Summer 2.0. подсвечивает и остается только в строго отведенных для этого местах — будьте уверены, к концу дня ваше лицо не засияет, словно масляный блин на сковородке. Для создания эффекта естественного сияния смешайте хайлайтер с тональной основой.

Maybelline Master Strobing