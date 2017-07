Сияющая кожа — главный тренд сезона

Невесомая сатиновая текстура и правильный оттенок шампанского — вот лишь два из самых очевидных преимуществ хайлайтера Make Up For Ever Pro Light Fusion. Достаточно одного взмаха кистью, чтобы подчеркнуть скулы и придать лицу сияющий и отдохнувший вид. Средство настолько деликатно ложится на кожу, что фактически не ощущается на ней в течение дня, поэтому его уверенно можно наслаивать поверх тонального средства.