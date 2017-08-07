Сезонные работы: линии ухода за волосами после лета

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Как вернуть прядям ухоженный и здоровый вид
Лето подходит к концу, а вот отпускной сезон еще и не думал заканчиваться. Не важно, вернулись ли вы уже из теплых стран или только планируете свою поездку, — важно с особым вниманием подходить к выбору правильного ухода для волос. В нашем обзоре мы собрали лучшие гаммы, которые помогут восстановить структуру поврежденных прядей после пляжного отдыха.
Летом окрашенные волосы нуждаются в особом уходе: солнечные лучи, морская соль и хлорированная вода в бассейне могут оставить свой отпечаток не только на структуре волос, но и на их оттенке. Линия профессиональных средств System Professional Color Save на основе масла оливы и пчелиного воска деликатно ухаживает за окрашенными прядями, сохраняя естественный блеск и интенсивность цвета на максимально долгий срок.
Все средства гаммы «Роскошь золота» Oribe метафорично сравнивают с эликсиром вечной жизни, который возвращает сильно поврежденным волосам здоровый и сияющий вид. Секрет в уникальной формуле на основе 19 видов редких питательных масел, а также растительного комплекса из чистого коллагена и кофеина. Благодаря такому составу продукты линии качественно восстанавливают структуру прядей, а заодно стимулируют их рост, благодаря воздействию на корни и кутикулы волос.
Культовая линия средств австралийского салонного бренда Kevin.Murphy Repair-Me творит настоящие чудеса с безжизненными прядями, лишенными силы и сияния. В составе восстанавливающего шампуня и кондиционера вы найдете полезный коктейль из суперфудов, аминокислот и микрочастиц косточек фруктов. Оба средства обладают накопительным эффектом, поэтому при регулярном использовании результат не заставит себя долго ждать. Финальный штрих —несмываемый уход Leave-In.Repair treatment, который будет защищать волосы от негативного воздействия факторов окружающей среды.
Концепция бренда EVO — уход за волосами должен и может быть приятным. Именно поэтому стильные белые флаконы продуктов марки украшены многочисленными надписями, в шуточной форме призывающими с заботой и вниманием подходить к своим волосам, ведь иногда они бывают такими несчастными. Средства линии Ritual Salvation как раз и призваны решить проблемы сухости, ломкости и тусклого оттенка прядей, а заодно минимизировать вред от воздействия горячих стайлеров.
Сухие и безжизненные концы, но при этом волосы быстро пачкаются у корней и моментально теряют объем — знакомая ситуация? Идеальным решением станет суперэффективная гамма Paul Mitchell Tea Tree Lemon Sage на основе экстрактов лимона и шалфея. Все средства серии помогают надолго сохранить свежесть волос, а также придать им эластичность и естественное сияние. Благодаря растительной формуле на основе масла чайного дерева и шампунь, и кондиционер тонизируют и освежают кожу головы, а специальные ампулы и спрей-фиксатор помогут сохранить головокружительный объем на целый день.
Обновленная домашняя линия для окрашенных волос Kerastase Reflection Chromatique обещать стать настоящим хитом продаж, ведь по своей эффективности ее можно сравнить с салонным уходом. За сохранность цвета и эластичность прядей отвечают масло рисовых отрубей, витамин Е и глюконат цинка в составе. Главная звезда коллекции — оттеночные стики Touches Chromatiques, с помощью которых можно корректировать интенсивность цвета, а также защищать его от смывания. Основной уход представлен шампунем-ванной Chromatique для обычных и чувствительных волос, молочком Chromatique, а также маской для тонких и толстых волос.
Обладательницы кудрявых волос знают, как непросто ухаживать за непослушными прядями на отдыхе. Вернуть им мягкость и шелковистость помогут средства из линии Organic Colour Systems Keep Curl, в которую вошли шампунь, кондиционер, уход-питание и продукты для стайлинга. Благодаря натуральному протеину пшеницы в составе шампунь и кондиционер придают каждому завитку гладкость и эластичность, а уход-питание, гель и спрей фиксируют результат.
Удобный travel-формат солнцезащитных средств для волос предлагает бренд Lakme, выпустив набор миниатюр Sun Care Travel Pack. Здесь есть и восстанавливающий шампунь после длительного пребывания на солнце, и уход для экспресс-увлажнения, а также легкая сыворотка для поврежденных солнцем кончиков волос. Все средства гаммы обогащены питательным комплексом растительных аминокисот, которые проникают глубоко в структуру волоса, насыщая его влагой и полезными микроэлементами изнутри.
Два средства из профессиональной линейки Kerarganic Trichology Line, нацеленной на предотвращение выпадения волос и укрепление кутикулы. Первый этап — био-пилинг для кожи головы Root & Follicile Stimulating Balm на основе экстракта листьев розмарина, плодов лимона, апельсина, а также сахарного тростника, который обладает антиоксидантным и тонизирующим эффектом, бережно очищая и отшелушивая кожу. Второй — освежающий шампунь Scalp & Hair, который укрепляет волосы, а также сохраняет ощущение непревзойденного комфорта и свежести в течение дня.
В составе всех средств Garnier Fructis — натуральные компоненты, которые бережно ухаживают за структурой волос. Не стала исключением и новая линия бренда, в которую вошли шампунь-масло и маска «Тройное восстановление». В составе обоих продуктов — смягчающее и восстанавливающее масло ши, благодаря чему волосы приобретают эластичность и естественное сияние. Эксперты Garnier предлагают использовать маску тремя разными способами: наносить в душе как смываемое средство ухода, после душа на подсушенные волосы для облегчения расчесывания или на сухие пряди для увлажнения секущихся концов.
Шампунь и бальзам «Абсолютное восстановление» из коллекции Flora Siberica by Natura Siberica придутся по вкусу любителям органической косметики. Средства прекрасно смягчают волосы, после чего расчесывать их — сплошное удовольствие. Шампунь на основе женьшеня сибирского деликатно очищает волосы, возвращая им жизненную силу и едва уловимое сияние. Бальзам с экстрактом ромашки восстанавливает структуру прядей без утяжеления, а также эффективно борется с ломкостью и сухостью кончиков.