Сезонные работы: линии ухода за волосами после лета

Лето подходит к концу, а вот отпускной сезон еще и не думал заканчиваться. Не важно, вернулись ли вы уже из теплых стран или только планируете свою поездку, — важно с особым вниманием подходить к выбору правильного ухода для волос. В нашем обзоре мы собрали лучшие гаммы, которые помогут восстановить структуру поврежденных прядей после пляжного отдыха.

System Professional Color Save

Летом окрашенные волосы нуждаются в особом уходе: солнечные лучи, морская соль и хлорированная вода в бассейне могут оставить свой отпечаток не только на структуре волос, но и на их оттенке. Линия профессиональных средств System Professional Color Save на основе масла оливы и пчелиного воска деликатно ухаживает за окрашенными прядями, сохраняя естественный блеск и интенсивность цвета на максимально долгий срок.

Oribe Gold Lust

Все средства гаммы «Роскошь золота» Oribe метафорично сравнивают с эликсиром вечной жизни, который возвращает сильно поврежденным волосам здоровый и сияющий вид. Секрет в уникальной формуле на основе 19 видов редких питательных масел, а также растительного комплекса из чистого коллагена и кофеина. Благодаря такому составу продукты линии качественно восстанавливают структуру прядей, а заодно стимулируют их рост, благодаря воздействию на корни и кутикулы волос.

Kevin.Murphy Repair-Me

Культовая линия средств австралийского салонного бренда Kevin.Murphy Repair-Me творит настоящие чудеса с безжизненными прядями, лишенными силы и сияния. В составе восстанавливающего шампуня и кондиционера вы найдете полезный коктейль из суперфудов, аминокислот и микрочастиц косточек фруктов. Оба средства обладают накопительным эффектом, поэтому при регулярном использовании результат не заставит себя долго ждать. Финальный штрих —несмываемый уход Leave-In.Repair treatment, который будет защищать волосы от негативного воздействия факторов окружающей среды.

EVO Ritual Salvation

Концепция бренда EVO — уход за волосами должен и может быть приятным. Именно поэтому стильные белые флаконы продуктов марки украшены многочисленными надписями, в шуточной форме призывающими с заботой и вниманием подходить к своим волосам, ведь иногда они бывают такими несчастными. Средства линии Ritual Salvation как раз и призваны решить проблемы сухости, ломкости и тусклого оттенка прядей, а заодно минимизировать вред от воздействия горячих стайлеров.

Paul Mitchell Tea Tree Lemon Sage

Сухие и безжизненные концы, но при этом волосы быстро пачкаются у корней и моментально теряют объем — знакомая ситуация? Идеальным решением станет суперэффективная гамма Paul Mitchell Tea Tree Lemon Sage на основе экстрактов лимона и шалфея. Все средства серии помогают надолго сохранить свежесть волос, а также придать им эластичность и естественное сияние. Благодаря растительной формуле на основе масла чайного дерева и шампунь, и кондиционер тонизируют и освежают кожу головы, а специальные ампулы и спрей-фиксатор помогут сохранить головокружительный объем на целый день.

Kerastase Reflection Chromatique

Обновленная домашняя линия для окрашенных волос Kerastase Reflection Chromatique обещать стать настоящим хитом продаж, ведь по своей эффективности ее можно сравнить с салонным уходом. За сохранность цвета и эластичность прядей отвечают масло рисовых отрубей, витамин Е и глюконат цинка в составе. Главная звезда коллекции — оттеночные стики Touches Chromatiques, с помощью которых можно корректировать интенсивность цвета, а также защищать его от смывания. Основной уход представлен шампунем-ванной Chromatique для обычных и чувствительных волос, молочком Chromatique, а также маской для тонких и толстых волос.

Organic Colour Systems Keep Curl

Обладательницы кудрявых волос знают, как непросто ухаживать за непослушными прядями на отдыхе. Вернуть им мягкость и шелковистость помогут средства из линии Organic Colour Systems Keep Curl, в которую вошли шампунь, кондиционер, уход-питание и продукты для стайлинга. Благодаря натуральному протеину пшеницы в составе шампунь и кондиционер придают каждому завитку гладкость и эластичность, а уход-питание, гель и спрей фиксируют результат.

Lakme Sun Care Travel Pack

Удобный travel-формат солнцезащитных средств для волос предлагает бренд Lakme, выпустив набор миниатюр Sun Care Travel Pack. Здесь есть и восстанавливающий шампунь после длительного пребывания на солнце, и уход для экспресс-увлажнения, а также легкая сыворотка для поврежденных солнцем кончиков волос. Все средства гаммы обогащены питательным комплексом растительных аминокисот, которые проникают глубоко в структуру волоса, насыщая его влагой и полезными микроэлементами изнутри.

Kerarganic Trichology Line

Два средства из профессиональной линейки Kerarganic Trichology Line, нацеленной на предотвращение выпадения волос и укрепление кутикулы. Первый этап — био-пилинг для кожи головы Root & Follicile Stimulating Balm на основе экстракта листьев розмарина, плодов лимона, апельсина, а также сахарного тростника, который обладает антиоксидантным и тонизирующим эффектом, бережно очищая и отшелушивая кожу. Второй — освежающий шампунь Scalp & Hair, который укрепляет волосы, а также сохраняет ощущение непревзойденного комфорта и свежести в течение дня.

Garnier Fructis

В составе всех средств Garnier Fructis — натуральные компоненты, которые бережно ухаживают за структурой волос. Не стала исключением и новая линия бренда, в которую вошли шампунь-масло и маска «Тройное восстановление». В составе обоих продуктов — смягчающее и восстанавливающее масло ши, благодаря чему волосы приобретают эластичность и естественное сияние. Эксперты Garnier предлагают использовать маску тремя разными способами: наносить в душе как смываемое средство ухода, после душа на подсушенные волосы для облегчения расчесывания или на сухие пряди для увлажнения секущихся концов.

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