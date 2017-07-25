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    25 июля 2017Сергеева Алина

    Секреты плоского живота: как правильно качать пресс?

    Идеальный живот и тонкая талия требуют не так много усилий

    Оказывается, больше половины людей, которые занимаются фитнесом, качают пресс неправильно. Данная статистика легко объясняет тот факт, что именно область живота является проблемной у 30 процентов женщин и у 60 процентов мужчин. А замечали ли вы, как быстро в форму приходят звезды? Все дело в том, что персональные тренеры не просто подбирают для них индивидуально эффективные упражнения, но также контролируют правильное выполнение стандартных.

    Секреты плоского живота: как правильно качать пресс

    Существует много универсальных советов и методик, как правильно выполнять упражнения на пресс, причем эти упражнения подходят большинству женщин и мужчин.

    Для начала надо понимать, что каждое упражнение направлено на определенную группу мышц пресса: нижний пресс, верхний, косые мышцы и т.д.

    Главная ошибка, которую совершает большинство, — неправильное распределение мощности, которое ведет к тому, что вы качаете шею, а не пресс. Универсальный совет можно сформулировать так: поднимайте и держите торс исключительно при помощи брюшных мышц. Отрывайте полностью лопатки от пола, а подбородок направляйте к потолку, иначе вы рискуете травмировать шею. Критерий прост: если во время занятий вы постоянно чувствуете напряжение сокращенных мышц брюшной полости, а в шее напряжения нет, то вы качаете пресс правильно.

    Как правильно качать пресс

    Еще одно заблуждение — мнение, что перед упражнениями на пресс не нужна растяжка. Перед любой тренировкой, даже если она короткая, обязательно нужно делать разогрев мышц.

    Не забывайте про желудок — он должен быть пустой перед тренировкой. Особенно это касается упражнений на пресс.

    Чаще всего тренеры рекомендуют сначала качать нижний пресс (движения с поднятыми ногами), после переходить на косые мышцы (скручивания), а затем — на верхний пресс (поднятие торса).

    Впрочем, следуя инструкции этого популярного в сети ролика, вы очень быстро придете в форму, уделяя упражнениям на пресс всего 8 минут в день.

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