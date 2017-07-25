Секреты плоского живота: как правильно качать пресс?

Оказывается, больше половины людей, которые занимаются фитнесом, качают пресс неправильно. Данная статистика легко объясняет тот факт, что именно область живота является проблемной у 30 процентов женщин и у 60 процентов мужчин. А замечали ли вы, как быстро в форму приходят звезды? Все дело в том, что персональные тренеры не просто подбирают для них индивидуально эффективные упражнения, но также контролируют правильное выполнение стандартных.

Существует много универсальных советов и методик, как правильно выполнять упражнения на пресс, причем эти упражнения подходят большинству женщин и мужчин.

Для начала надо понимать, что каждое упражнение направлено на определенную группу мышц пресса: нижний пресс, верхний, косые мышцы и т.д.

Главная ошибка, которую совершает большинство, — неправильное распределение мощности, которое ведет к тому, что вы качаете шею, а не пресс. Универсальный совет можно сформулировать так: поднимайте и держите торс исключительно при помощи брюшных мышц. Отрывайте полностью лопатки от пола, а подбородок направляйте к потолку, иначе вы рискуете травмировать шею. Критерий прост: если во время занятий вы постоянно чувствуете напряжение сокращенных мышц брюшной полости, а в шее напряжения нет, то вы качаете пресс правильно.

Еще одно заблуждение — мнение, что перед упражнениями на пресс не нужна растяжка. Перед любой тренировкой, даже если она короткая, обязательно нужно делать разогрев мышц.

Не забывайте про желудок — он должен быть пустой перед тренировкой. Особенно это касается упражнений на пресс.