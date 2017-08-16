Щит и меч: как выбрать солнцезащитное средство

Ответственный курортник отправляется на пляж только в компании тюбика с солнцезащитным кремом. Но не все они одинаково эффективны. Поэтому летний бьюти-обзор ELLE посвящен идеальному составу продуктов от ультрафиолета.

Химические фильтры защищают от лучей типа А, вызывающих солнечный ожог – это плюс. Однако доказано, что именно эти фильтры проникают через кожу в кровоток – это минус. Основная опасность использования химических фильтров в их нестабильности. Уже через два часа, проведенных на солнце, они перестают поглощать УФ-лучи и превращаются в опасные свободные радикалы. Так, согласно результатам последних исследований, авобензон распадается на вредные химические соединения при контакте с хлорированной водой и ультрафиолетом. Поэтому лучше воздержаться от покупки санскрина, если в составе присутствует авобензон и следующие из компонентов: оксибензон, октиноксант, циноксат, а так же другие вещества, оканчивающиеся на –он и -ат. Выход есть. О нем – ниже.

Во избежание проблем с фильтрами химическими, используйте кремы с минеральными аналогами. Они остаются на поверхности эпидермиса и не поглощают, а отражают солнечный свет. Главные из них диоксид титана и оксид цинка. Так же безопасен инкапсулированный октиноксант, в отличие от своих химических собратьев, остающийся на поверхности кожи. Но и здесь есть свои нюансы.

Один диоксид титана самостоятельно не обеспечит всестороннюю защиту от лучей типа А и типа Б. Он может защитить от солнечных ожогов, но не от преждевременного старения. Поэтому проверьте, есть ли в составе инкапсулированный октиноксат или оксид цинка, дающий защиту от любых повреждений ультрафиолетом. Также важна его концентрация.

Следующий шаг - проверить, какой процент оксида цинка находится в формуле. Вот как это работает. Каждый процент оксида цинка обеспечивает 1,6 единицы SPF. Значит, 15%-ое содержание оксида цинка соответствует уровню SPF 24, тогда как необходимый минимум в городе - SPF 30. Чем выше уровень оксида цинка, тем выше SPF. При значении менее 15% защита от А-лучей недостаточна. При концентрации от 15 до 20% оксида цинка все еще необходима помощь диоксида титана или инкапсулированного октиноксанта. Санблоки с содержанием оксида цинка 20% и более дают полную защиту от лучей UVA и UVB. Правда, есть одно но: чем больше минеральных частиц в формуле, тем плотнее и белее крем.