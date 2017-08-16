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    16 августа 2017Кузьмичева Ирина

    Щит и меч: как выбрать солнцезащитное средство

    Читаем этикетки санскринов правильно

    Ответственный курортник отправляется на пляж только в компании тюбика с солнцезащитным кремом. Но не все они одинаково эффективны. Поэтому летний бьюти-обзор ELLE посвящен идеальному составу продуктов от ультрафиолета.

    Щит и меч: как выбрать солнцезащитное средство фото [4]ФОТОGettyImages

    Химические солнцезащитные фильтры – Нет

    Химические фильтры защищают от лучей типа А, вызывающих солнечный ожог – это плюс. Однако доказано, что именно эти фильтры проникают через кожу в кровоток – это минус. Основная опасность использования химических фильтров в их нестабильности. Уже через два часа, проведенных на солнце, они перестают поглощать УФ-лучи и превращаются в опасные свободные радикалы. Так, согласно результатам последних исследований, авобензон распадается на вредные химические соединения при контакте с хлорированной водой и ультрафиолетом. Поэтому лучше воздержаться от покупки санскрина, если в составе присутствует авобензон и следующие из компонентов: оксибензон, октиноксант, циноксат, а так же другие вещества, оканчивающиеся на –он и -ат. Выход есть. О нем – ниже.

    Щит и меч: как выбрать солнцезащитное средство фото [2]ФОТОGettyImages

    Физические солнцезащитные фильтры – Да

    Во избежание проблем с фильтрами химическими, используйте кремы с минеральными аналогами. Они остаются на поверхности эпидермиса и не поглощают, а отражают солнечный свет. Главные из них диоксид титана и оксид цинка. Так же безопасен инкапсулированный октиноксант, в отличие от своих химических собратьев, остающийся на поверхности кожи. Но и здесь есть свои нюансы.

    Один диоксид титана самостоятельно не обеспечит всестороннюю защиту от лучей типа А и типа Б. Он может защитить от солнечных ожогов, но не от преждевременного старения. Поэтому проверьте, есть ли в составе инкапсулированный октиноксат или оксид цинка, дающий защиту от любых повреждений ультрафиолетом. Также важна его концентрация.

    Следующий шаг - проверить, какой процент оксида цинка находится в формуле. Вот как это работает. Каждый процент оксида цинка обеспечивает 1,6 единицы SPF. Значит, 15%-ое содержание оксида цинка соответствует уровню SPF 24, тогда как необходимый минимум в городе - SPF 30. Чем выше уровень оксида цинка, тем выше SPF. При значении менее 15% защита от А-лучей недостаточна. При концентрации от 15 до 20% оксида цинка все еще необходима помощь диоксида титана или инкапсулированного октиноксанта. Санблоки с содержанием оксида цинка 20% и более дают полную защиту от лучей UVA и UVB. Правда, есть одно но: чем больше минеральных частиц в формуле, тем плотнее и белее крем.

    Щит и меч: как выбрать солнцезащитное средство фото [5]ФОТОGettyImages

    Растительные и эфирные масла – Нет

    В поле внимания два вида масел. Первый вид - эфирные масла лаванды, бергамота, сандала, лимона и кедра. Второй - полиненасыщенные нестабильные масла (масла, в основном, содержащиеся в косточках плодов): абрикосовое, подсолнечное, рапсовое, миндальное, сафлоровое, кунжутное, соевое, арахисовое, хлопковое, виноградных косточек, макадамии, шиповника. Сами по себе они полезны и часто используются для ухода за кожей и волосами. Но при взаимодействии с УФ-лучами могут привести к пигментации, преждевременному старению кожи и повреждению клеток. Поэтому санскрин должен содержать не более 10% полиненасыщенных масел или не содержать их вообще.

    Минеральные масла – Да

    Эту категорию масел получают путем переработки нефти, за что их принято бояться, ругать и избегать. Стоит вспомнить, что слово «нефть» с древне-греческого означает «каменное масло», а сам продукт является результатом многомиллионного процесса преобразования останков древних живых организмов. Сегодня минеральные масла (вазелин, жидкий парафин) не опасны для наружного применения, проходят тщательную очистку и – сюрприз - именно они увеличивают работоспособность физических фильтров.

    Щит и меч: как выбрать солнцезащитное средство фото [3]ФОТОGettyImages

    Растительные экстракты – Нет

    Невероятно, но факт: имбирь, грейпфрут, лемонграсс и их экстракты снижают эффективность санблоков.

    Витамин А и AHA-кислоты – Нет

    Гликолевая и молочная кислота, а так же ретиноиды в различных формах (витамин А, ретинол, ретиноевая кислота, ретинилацетат, ретиниллинолеат, ретинилпальмитат) могут повысить чувствительность кожи к солнцу и вызвать пигментацию. Поэтому производители не добавляют их в солнцезащитные кремы и рекомендуют не использовать продукты с кислотами в период солнечной активности.

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