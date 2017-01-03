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Главные новинки месяца по версии Марии Тараненко
Шампунь Lumicia, René Furterer (1 955 руб.), нейтрализует воздействие жесткой воды — причину тусклости прядей, делая их мягкими и блестящими.
Крем от ранних морщин Secret Premiéres Rides, Eisenberg (8 149 руб.), насыщенный гиалуроновой кислотой и антиоксидантами, выравнивает кожу и улучшает цвет лица.
Обновленная аромасмесь Tranquillity, Comfort Zone (6 314 руб.), состоит из эфирных масел жожоба, кедра и сладкого апельсина. Пара вдохов, и микс вмиг снимет напряжение.
Каждый из трех оттенков рождественского набора Illuminated Trio, Urban Decay (2 500 руб.), раскрывает тему золота: светлого, темного, розового. Сияющие текстуры универсальны: наносить можно на лицо и тело.
Кремовые тени Mermaid, Chantecaille (3 600 руб.), при соприкосновении с кожей буквально тают. В коллекции два «землистых» цвета — моих любимых.
Фруктовые кислоты и энзимы в составе маски Illuminating, Elizabeth Arden Pro (6 500 руб.), позволяют после использования увидеть в зеркале лучшую версию себя.
Помимо идеально тонкого покрытия тональный крем-сыворотка Age ID, Babor, обогащен мощными anti-age-ингредиентами.
Эффект натурального загара флюид Glow, Anne Semonin (6 831 руб.), обеспечивает за счет растительных экстрактов, богатых бета-каротином. И еще он прекрасно увлажняет.
Свой тридцать пятый день рождения бренд Carolina Herrera отпраздновал лимитированным ароматом New York (18 500 руб.) с туберозой и жасмином. У меня оказался один из 35 (!) флаконов, привезенных в Россию.
Коллаборация фотографа Сары Мун с брендом Nars покорила меня красотой и практичностью. Хайлайтер, румяна и помада в наборе True Story (5 200 руб.) — то, что нужно для базового модного макияжа.
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