Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Итоги 2016 главные события уходящего года
Новый год 2017 готовимся к празднику
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Красота

Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

03 января 2017Тараненко МарияЖУРНАЛ ELLE №12 январь

Самые интересные бьюти-новинки января

Главные новинки месяца по версии Марии Тараненко

Просто блеск!

Шампунь Lumicia, René Furterer (1 955 руб.), нейтрализует воздействие жесткой воды — причину тусклости прядей, делая их мягкими и блестящими.

Топ-десятьФОТОВалентин Золотухин

Первый бой

Крем от ранних морщин Secret Premiéres Rides, Eisenberg ­(8 149 руб.), насыщенный гиалуроновой кислотой и антиоксидантами, выравнивает кожу и улучшает цвет лица.

Топ-десятьФОТОВалентин Золотухин

Тихая ­гавань

Обновленная арома­смесь Tranquillity, Comfort Zone (6 314 руб.), состоит из эфирных масел жожоба, кедра и сладкого апельсина. Пара вдохов, и микс вмиг снимет напряжение.

Топ-десятьФОТОВалентин Золотухин

Золотая тройка ­

Каждый из трех оттенков рождественского набора Illuminated Trio, Urban Decay (2 500 руб.), раскрывает тему золота: светлого, темного, розового. Сияющие текстуры универсальны: наносить можно на лицо и тело.

Топ-десятьФОТОВалентин Золотухин

Шоколадница

Кремовые тени Mermaid, Chantecaille (3 600 руб.), при соприкосновении с кожей буквально тают. В коллекции два «землистых» цвета — моих любимых.

Топ-десятьФОТОВалентин Золотухин

Как новенькая

Фруктовые кислоты и энзимы в составе маски Illuminating, Elizabeth Arden Pro (6 500 руб.), позволяют после использования увидеть в зеркале лучшую версию себя.

Топ-десятьФОТОВалентин Золотухин

Мягко стелет

Помимо ­идеально тонкого ­покрытия тональный крем-сыворотка Age ID, Babor, обогащен мощными anti-age-ингредиентами.

Топ-десятьФОТОВалентин Золотухин

Отпуск по обмену

Эффект натурального загара флюид Glow, Anne Semonin (6 831 руб.), обеспечивает за счет растительных экстрактов, богатых бета-каротином. И еще он прекрасно увлажняет.

Топ-десятьФОТОВалентин Золотухин

Мой дорогой

Свой тридцать пятый день рождения бренд Carolina Herrera отпраздновал ­лимитированным ароматом New York (18 500 руб.) с туберозой и жасмином. У меня оказался один из 35 (!) флаконов, привезенных в Россию.

Топ-десятьФОТОВалентин Золотухин

Девичья краса

Коллаборация фотографа Сары Мун с брендом Nars покорила меня красотой и практичностью. Хайлайтер, румяна и помада в наборе True Story (5 200 руб.) — то, что нужно для базового модного макияжа.

Топ-десятьФОТОВалентин Золотухин

5 фактов о стоунотерапии7 способов побороть похмелье

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

ИнтервьюНарцисо Родригес: «Аромат — это нечто интимное, спокойное, естественное»
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
ПрактикаГлавные бьюти-новинки 2016 года
ПрактикаBeauty-тренд: моноароматы в элитной парфюмерии

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
ЕдаНовогодний стол в год Петуха
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.