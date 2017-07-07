Палетка Runway Palette, Charmani, Giorgio Armani (9 000 руб.), — привет с весенне-летнего показа Дома. На крышке — принт ткани из коллекции. А внутри — средства, которыми красили участниц шоу: бронзер, синие, розовые и черные тени.

ФОТО Валентин Золотухин

Маска Extreme, Mega Mask, Redken (2 800 руб.), не так проста, как кажется. В ее тюбике два отсека. Во внутреннем — микс из церамид и протеинов, восстанавливающий поврежденные пряди. А во внешнем — средство, которое сохранит результат. Обе составляющие смешиваются при выдавливании.

ФОТО Валентин Золотухин

Белый лак для ногтей — новая классика. Что важно — одинаково уместная как на пляже, так и на городской вечеринке. Этим летом подходящий экземпляр — Optic White, Dior Vernis (1 900 руб.), — нашелся в коллекции Dior.

ФОТО Валентин Золотухин

Давно собираетесь попробовать цветную тушь? Начните с ярко-синей Noir Couture Volume Waterproof, 02, Givenchy, из летней makeup-линии. Такой оттенок идет абсолютно всем.

ФОТО Валентин Золотухин

Свое 30-летие знаменитая пудра Météorites, Guerlain (3 940 руб.), встречает в винтажном наряде: ее коробочка выполнена по образу и подобию пудреницы 1987 года. Комбинация шариков тоже новая. Золотистые, розовые и белые — они освежают цвет лица и придают коже теплое свечение.

ФОТО Валентин Золотухин

Стараниями L'Oréal Paris экспериментировать с цветом волос теперь можно сколько угодно. Вам в помощь — спреи пастельных оттенков для мгновенного окрашивания Colorista (350 руб.). Смываются просто и любым шампунем.

ФОТО Валентин Золотухин

В угоду поклонникам аромата Angel компания Mugler уже в четвертый раз выпускает его лимитированную летнюю версию Eau Sucree (5 700 руб.). Традиционно гурманский парфюм с нотами ягодного сорбета и карамельного безе облачили в новый флакон. В этот раз – ярко-синий с перламутром.

ФОТО Валентин Золотухин

У марки La Mer есть славная традиция: каждый год она отмечает Всемирный день океанов — и выпускает свой культовый крем Crème De La Mer (36 500 руб.) в лимитированной упаковке с пометкой Blue Heart. На этот раз баночку украсили акварельные рисунки водорослей — главного компонента средства.

ФОТО Валентин Золотухин

Как и все средства осветляющей линии Blanc Pur Couture, YSL Beauty, концентрат (7 000 руб.) содержит полисахаридный комплекс. Контролируя уровень мелатонина, он мастерски борется с пигментацией. Ну а за антиоксидантный эффект отвечает ­экстракт пиона.

ФОТО Валентин Золотухин

Труженики лабораторий Sisley «прокачали» знаменитый восстанавливающий крем для тела Creme Reparatrice (10 225 руб.). К уже имеющимся увлажняющим экстрактам ремании и моркови добавили пшеничные сахара. Они помогают удерживать влагу в клетках кожи, уси­ливая и продлевая ­эффект крема.