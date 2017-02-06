Щеки горят

В палитру румян Coco Code из весенней коллекции Chanel (4 178 руб.) вошли четыре оттенка: два матовых и два блес­тящих. В каких пропорциях их смешивать — решать вам.

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Все сама

С линией Tulasara, Aveda (8 300 руб.), устроить спа-ритуал для лица можно и дома. Сухая щеточка устранит загрязнения, масло с растительными экстрактами пригодится для массажа, а концентрат решит индивидуальные проблемы кожи. Результат: эффект anti-age и никаких токсинов.

ФОТО Валентин Золотухин

Мой сладкий

Бальзам-скраб Lip Sugar Scrub, Dior (2 600 руб.), обеспечит губам должный уход: ­кристаллы сахара устранят омертвевшие клетки, а ­увлажняющие компоненты смягчат кожу.

ФОТО Валентин Золотухин

Знает наших

Белая кожа, иланг-иланг, мускус — таким получился парфюм Passionate Love (26 350 руб.), который основательница бренда Ormonde Jayne смешала, опросив ­московских знатоков ниши об их ­аромапредпочтениях.

ФОТО Валентин Золотухин

Вышла из пены

Гель Lipikar Syndet Ap+, La Roche-Posay (1105 руб.), не только очищает кожу, но и приводит в норму ее мик­рофлору. Подходит даже для тех, кто страдает дерматитом.

ФОТО Валентин Золотухин

На краю света

Скраб для тела Sakhalin, Natura Siberica (414 руб.), выравнивает и подтягивает кожу за счет шиповника и масла облепихи, добытых на Сахалине.

ФОТО Валентин Золотухин

Какие формы!

Щеточка туши La Petite Robe Noire, Guerlain (2 100 руб.), похожа на маленькое черное платье: «рукава» придают ресницам объем, а «юбочка» — удлинение.

ФОТО Валентин Золотухин

Это надолго

Кондиционер Re-Criate, Pro Fiber, L’Oréal Professionnel (1 450 руб.), поможет поддержать эффект одноименной салонной услуги дома. Спасибо секретному молекулярному комплексу, который удерживает питательные компоненты внутри волоса.

ФОТО Валентин Золотухин

Игра с огнем

В новой коллекции Sauvage Chic, Esteban, — три свечи с интересными принтами (5 900 руб.). Мне приглянулась та, что пахнет зеленым чаем.

ФОТО Валентин Золотухин

Программа «Время»

К воп­росу сохранения молодости разработчики крема B21 Extraordinaire Absolute Youth Cream, Orlane (14 849 руб.), подошли основательно: средство борется со всеми агрессорами разом (от стресса и токсинов до свободных радикалов).