По своей эффективности маску dr.brandt Needles No more можно сравнить с самыми продвинутыми уколами красоты. После продолжительного курса средство действительно дает результаты, сравнимые с эффектом от филлеров: восстанавливает потерянный объем и упругость, а также делает овал лица более четко очерченным.

Серия масок с шутливым названием I’m Sorry for my Skin только на первый взгляд кажется забавной. Уже после первого применения вы убедитесь в обратном — средства линии буквально преображают кожу. Благодаря уникальному составу на основе зеленой и черной грязи они борются с несовершенствами, разглаживают тон и придают едва уловимое сияние.