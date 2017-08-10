Когда вся жизнь проходит на бегу, на многоступенчатый уход за кожей буквально не остается времени. Однако выделить один-два дня в неделю для восстанавливающей маски — дело святое. В нашем обзоре мы собрали самые действенные и удобные в использовании образцы, которые не займут много сил и времени, но при этом гарантируют впечатляющий результат.

Shiseido Ibuki Beauty Sleeping Mask

Чудодейственный уход — так в двух словах можно охарактеризовать восстанавливающую маску Shiseido Ibuki. Популярный в последнее время формат маски тире ночного крема идеально подойдет обладательницам сухой и чувствительной кожи. Вы спите, а маска с капсулами концентрированных витаминов преображает кожу.

Givenchy Hydra Sparkling Night

Еще один продукт в формате ночной маски-крема — Givenchy Hydra Sparkling Night. Невесомая текстура средства легкой вуалью ложится на кожу — так, что вы фактически не будете ощущать ее до самого утра. Уже после нескольких ночных сеансов вы почувствуете, как изменилась кожа: стала сияющей, более эластичной и упругой.

Anne Semonin Cream mask

Вернуть к жизни самую сухую и тусклую кожу поможет кремовая маска Anne Semonin Cream Mask. Благодаря своей насыщенной текстуре на основе экстрактов водорослей, белой глины и витамина Е продукт моментально проникает в глубинные слои, насыщая обезвоженные клетки влагой.

dr.brandt 3-D Filler Mask Needles No more

По своей эффективности маску dr.brandt Needles No more можно сравнить с самыми продвинутыми уколами красоты. После продолжительного курса средство действительно дает результаты, сравнимые с эффектом от филлеров: восстанавливает потерянный объем и упругость, а также делает овал лица более четко очерченным.

Decleor Prolagene Lift Fill Wrinkle Mask

Еще одна маска, способная заменить собой поход к косметологу, — Prolagene Lift Fill Wrinkle Mask от Decleor. Средство настолько мощное, что эксперты рекомендует наносить его зонально — на проблемные участки с наиболее выраженными морщинами. В составе — микс из гиалуронки, масла ириса и комплекса Lift combleur, который отвечает за мгновенный вау-эффект.

BABOR Cellulose Mask Revitalizing

Сегодня тканевые маски — один из ключевых бьюти-трендов. Появились они и у бренда Babor и выполнены из биоцеллюлозы, пропитанной полезным коктейлем из гиалуроновой кислоты, экстрактов лайма, ягод лимонника и кокосового ореха. Результат —гладкая и сияющая кожа без видимых несовершенств.

L’Oreal Paris «МАГИЯ ГЛИНЫ»

Три чудо-маски L’Oreal Paris «Магия глины» полностью соответствуют своему названию — уже после первого применения вы едва ли сможете узнать свою кожу. Зеленая маска отвечает за качественное очищение, а также матирующий эффект, красная отшелушивает и делает поры менее заметными, а черная борется с токсинами, возвращая естественное сияние.

Cefine Refresh Jelly Mask

Легкая, словно фруктовый мусс, увлажняющая маска Cefine Refresh Jelly Mask дарит коже непревзойденное чувство комфорта, а заодно решает целый спектр важных задач. Во-первых, насыщает клетки потерянной влагой, во-вторых, возвращает тонус и упругость, а в-третьих, придает такое сияние, словно вы только что вернулись из отпуска.

Origins Drink-Up Intensive

Появившись сравнительно недавно на российском рынке, марка Origins в два счета стала бестселлером. Ничего удивительного: в составе продуктов — сплошь органические ингредиенты, а аромат и эффект от использования заставляют возвращаться за добавкой вновь и вновь. Наглядный пример — маска с говорящим названием Drink-Up Intensive, которая «напоит» самую тусклую и обезвоженную кожу.

Dr. Jart+ Soothing Hydra Solution Deep Hydration Sheet Mask

Тканевые маски Dr. Jart+ — ноу-хау в области домашнего ухода. При сравнительно высокой цене средства на сто процентов справляются с поставленной задачей — снять следы усталости, а заодно и отечность, а также сделать контур лица более четко очерченным. Маска гениально увлажняет кожу, поэтому не бойтесь передержать ее — полчаса тишины и спокойствия для безупречного результата.

Skin Needs Algnate Face Masks

Обновляющие альгинатные маски для лица идеальны для путешествий. Закинув в чемодан один из продуктов линии, даже после самого длительного и утомительного перелета вы будете выглядеть на все сто. Ярко-оранжевая маска с папайей и гибискусом деликатно очищает кожу, обновляя ее и возвращая сияние. Зеленая с экстрактами водорослей приятно освежает лицо и оказывает легкое матирующее действие. Розовая с коллагеном и дамасской розой подойдет для чувствительной области вокруг глаз (можно взять с собой прямо на борт самолета).

I’m Sorry for my Skin Green Mud Mask-Soothing

Серия масок с шутливым названием I’m Sorry for my Skin только на первый взгляд кажется забавной. Уже после первого применения вы убедитесь в обратном — средства линии буквально преображают кожу. Благодаря уникальному составу на основе зеленой и черной грязи они борются с несовершенствами, разглаживают тон и придают едва уловимое сияние.

Garnier

Тканевые маски Garnier — классика жанра в чистом виде. Удобные в использовании и понятные по своему назначению, их нужно всегда держать под рукой в случае непредвиденных обстоятельств (неожиданного свидания или незапланированной встречи). Розовая маска успокаивает и снимает покраснения, голубая увлажняет и тонизирует, а зеленая очищает и оказывает антиоксидантное действие.

Mezo Levitasion