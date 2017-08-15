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    15 августа 2017

    По капле: термальная вода и освежающие спреи для лица

    Заряд свежести и энергии на целый день

    Необходимость в освежающих спреях и термальной воде особенно остро ощущается летом. Тем не менее косметологи уверены, что держать флакон с живительной влагой для вашей кожи в сумке или на рабочем столе необходимо круглогодично. Рассказываем, как подобрать правильное освежающее и увлажняющее средство для лица на каждый день.

    По капле: термальная вода и освежающие спреи для лица фото [19]

    Chanel Hydra Beauty Essence Mist

    По капле: термальная вода и освежающие спреи для лица фото [10]

    Все продукты гаммы Chanel Hydra Beauty призваны решить проблему сухости и обезвоженности клеток. Не исключением стала невесомая дымка-спрей Essence Mist на основе все тех же экстрактов камелии и голубого имбиря. Благодаря такому составу средство не только надежно запирает влагу в клетках, препятствуя обезвоженности, но и придает коже едва уловимое сияние.

    Thalgo Eveil a La Mer Reviving Marine Mist

    По капле: термальная вода и освежающие спреи для лица фото [6]

    Сделать тон лица более ровным, а оттенок сияющим и здоровым, словно вы только что вернулись с побережья, поможет оживляющий морской спрей Thalgo Eveil a La Mer. Средство на основе целого комплекса полезных микроэлементов (от меди, цинка и магния до морских минералов) запускает самостоятельный процесс регенерации клеток, а также повышает естественные защитные функции кожи.

    Kenzo Fresh Lotus Water

    По капле: термальная вода и освежающие спреи для лица фото [11]

    Словно невидимая вуаль, окутывает лицо смягчающая спрей-дымка Kenzo Fresh Lotus Water на основе экстракта белого лотоса. Средство можно использовать в любое время суток: утром, чтобы разбудить кожу, днем — увлажнить и освежить ее, а вечером — успокоить и подготовить к дальнейшему уходу.

    BABOR Сleansing Thermal Toning Essence

    По капле: термальная вода и освежающие спреи для лица фото [1]

    Абсолютно новый формат ухода предлагает бренд Babor: легкие эссенции-тоники, которые удобно всегда держать под рукой, чтобы «напоить» обезвоженную кожу. Так, Thermal Toning Essence с экстрактами лимона, алоэ вера и брокколи в составе помогает снять чувство стянутости и дискомфорта, которые могут появиться после длительного пребывания в помещении с сухим воздухом, например, в кондиционируемом офисе или на борту самолета.

    Caudalie Grape Water Limited Edition

    По капле: термальная вода и освежающие спреи для лица фото [7]

    Культовая виноградная вода Caudalie Grape Water Limited Edition в этом году вышла в лимитированном издании. Средство в белом флаконе с гроздью розового винограда удобно брать с собой в поездки или же просто носить в сумке. Продукт обладает свойствами термальной воды, успокаивая и смягчая кожу, а также гениально увлажняет ее, препятствуя появлению сухости и стянутости в конце дня.

    Erborian Herbal Drop Mist

    По капле: термальная вода и освежающие спреи для лица фото [15]

    Современная корейская косметология предполагает многоступенчатый уход, поэтому неудивительно, что в арсенале марки Erborian помимо всевозможных очищающих средств и классических тоников также появился энергетический лосьон в формате удобного спрея. Его можно использовать как после основного этапа очищения кожи, так и в течение дня прямо поверх макияжа. Красный женьшень в составе стимулирует самостоятельную выработку коллагена в клетках, экстракт гинкго билоба запускает клеточную регенерацию, а имбирь очищает и тонизирует, оказывая противовоспалительное действие.

    Jane iredale D2O Hydration Spray

    По капле: термальная вода и освежающие спреи для лица фото [2]

    Увлажняющий лосьон Jane iredale D2O Hydration Spray представлен в формате удобного спрея. В его составе — экстракт ламинарии и цветочное масло иланг-иланга, благодаря которым средство оказывает смягчающее и увлажняющее действие, а также устраняет чувство дискомфорта. Лосьон подходит даже для самой чувствительной кожи, так как не содержит в составе классического спирта — вместо него используется тростниковый.

    Nu Skin NaPCA Moisture Mist

    По капле: термальная вода и освежающие спреи для лица фото [9]

    В составе увлажняющего спрея Nu Skin NaPCA Moisture Mist —гиалуроновая и молочная кислота, а также сок листьев алоэ и естественный увлажнитель NaPCA, в состав которого входят натрий, фосфор, кальций. Благодаря мощной формуле продукт гениально увлажняет кожу, повышает ее эластичность и упругость.

    Repechage Hydra Blu Algo Mist

    По капле: термальная вода и освежающие спреи для лица фото [3]

    Увлажняющий лосьон-спрей Repechage Hydra Blu Algo Mist защищает кожу от воздействия негативных факторов окружающей среды, в частности сухого воздуха отапливаемых и кондиционируемых помещений. Средство на основе экстрактов водорослей, гинкго билоба, алоэ вера и витамина Е оказывает мощное антиоксидантное действие, борется со свободными радикалами, а также повышает эластичность кожи.

    Kiehl’s Cactus Flower & Tibetan Ginseng Hydrating Mist

    По капле: термальная вода и освежающие спреи для лица фото [4]

    Невесомый спрей для лица Kiehl’s Cactus Flower & Tibetan Ginseng Hydrating Mist с экстрактами цветка кактуса и «тибетского женьшеня» приятно освежает кожу, придавая ей едва уловимое сияние. Средство моментально впитывается и не оставляет ощущения липкой пленки на лице, напротив, дарит непревзойденное чувство комфорта.

    Vichy Mineralizing Thermal Water

    По капле: термальная вода и освежающие спреи для лица фото [16]

    Легендарная термальная вода Vichy Mineralizing Thermal Water — вариант на все времена. Она приятно освежает кожу, увлажняет и смягчает ее, а также эффективно борется с солнечными ожогами. Держите флакон Vichy на рабочем столе возле компьютера, чтобы не реже одного раза в несколько часов распылять воду на лицо во избежание появления обезвоженности клеток и, как следствие, преждевременных морщин.

    La Roshe-Posay Thermal Spring Water

    По капле: термальная вода и освежающие спреи для лица фото [5]

    Еще одна легендарная термальная вода родом из французских источников — La Roshe-Posay Thermal Spring Water. Как и все средства марки, она абсолютно гипоаллергенна, поэтому подходит для ухода даже за чувствительной кожей. Средство прекрасно увлажняет и освежает лицо, а также моментально впитывается, поэтому необходимость удалять остатки при помощи салфетки отпадает сама собой.

    L’Occitane Reine Blanche Illuminating Mist

    По капле: термальная вода и освежающие спреи для лица фото [18]

    Легкий увлажняющий бесспиртовой тоник деликатно увлажняет кожу, придавая лицу едва уловимое сияние. Компактный формат позволяет брать флакон с собой в поездки — он не займет много места в сумке, но при этом легко заменит увлажняющее средство.

    Ausganica Rose Hydrating Mist

    По капле: термальная вода и освежающие спреи для лица фото [13]

    Изысканное увлажняющее средство Ausganica Rose Hydrating Mist хорошо подойдет как для утреннего ухода, так и для увлажнения кожи в течения дня. Экстракты цветов розы, листьев алоэ и оливы восстанавливают и тонизируют кожу, оказывая мощный антиоксидантный эффект. В качестве бонуса — легкий охлаждающий эффект, который снимает усталость и отечность, возвращая лицу сияющий и отдохнувший вид.

    Uriage Thermal Water

    По капле: термальная вода и освежающие спреи для лица фото [14]

    Термальная вода Uriage Thermal Water — классика жанра. Она подходит как для сверхчувствительной, так и для нормальной кожи, увлажняя и питая ее в течение дня. Когда нет увлажняющего крема под рукой, распылите средство на лицо — вернется ощущение комфорта. Более того, средство повышает защитные функции кожи, помогая справиться с сухостью и шелушением.

    Yves Rocher Sensitive Vegetal

    По капле: термальная вода и освежающие спреи для лица фото [17]

    Успокаивающее средство для лица Yves Rocher Sensitive Vegetal восстанавливает защитные функции кожи, помогая ей справиться с негативным воздействием факторов окружающей среды. Средство на основе растительных ингредиентов деликатно ухаживает за кожей, увлажняя и питая ее на клеточном уровне.

    Lumene Valo Light Glow Refresh Hydrating Mist

    По капле: термальная вода и освежающие спреи для лица фото [8]

    Увлажняющая дымка для лица с витамином С Lumene Valo Light Glow Refresh Hydrating Mist мгновенно питает кожу, придавая ей естественное сияние. Косметологи рекомендуют использовать средство перед нанесением крема, а также в течение дня прямо поверх макияжа — ощущение свежести гарантировано.

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