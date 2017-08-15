По капле: термальная вода и освежающие спреи для лица

Необходимость в освежающих спреях и термальной воде особенно остро ощущается летом. Тем не менее косметологи уверены, что держать флакон с живительной влагой для вашей кожи в сумке или на рабочем столе необходимо круглогодично. Рассказываем, как подобрать правильное освежающее и увлажняющее средство для лица на каждый день.

Chanel Hydra Beauty Essence Mist

Все продукты гаммы Chanel Hydra Beauty призваны решить проблему сухости и обезвоженности клеток. Не исключением стала невесомая дымка-спрей Essence Mist на основе все тех же экстрактов камелии и голубого имбиря. Благодаря такому составу средство не только надежно запирает влагу в клетках, препятствуя обезвоженности, но и придает коже едва уловимое сияние.

Thalgo Eveil a La Mer Reviving Marine Mist

Сделать тон лица более ровным, а оттенок сияющим и здоровым, словно вы только что вернулись с побережья, поможет оживляющий морской спрей Thalgo Eveil a La Mer. Средство на основе целого комплекса полезных микроэлементов (от меди, цинка и магния до морских минералов) запускает самостоятельный процесс регенерации клеток, а также повышает естественные защитные функции кожи.

Kenzo Fresh Lotus Water

Словно невидимая вуаль, окутывает лицо смягчающая спрей-дымка Kenzo Fresh Lotus Water на основе экстракта белого лотоса. Средство можно использовать в любое время суток: утром, чтобы разбудить кожу, днем — увлажнить и освежить ее, а вечером — успокоить и подготовить к дальнейшему уходу.

BABOR Сleansing Thermal Toning Essence

Абсолютно новый формат ухода предлагает бренд Babor: легкие эссенции-тоники, которые удобно всегда держать под рукой, чтобы «напоить» обезвоженную кожу. Так, Thermal Toning Essence с экстрактами лимона, алоэ вера и брокколи в составе помогает снять чувство стянутости и дискомфорта, которые могут появиться после длительного пребывания в помещении с сухим воздухом, например, в кондиционируемом офисе или на борту самолета.

Caudalie Grape Water Limited Edition

Культовая виноградная вода Caudalie Grape Water Limited Edition в этом году вышла в лимитированном издании. Средство в белом флаконе с гроздью розового винограда удобно брать с собой в поездки или же просто носить в сумке. Продукт обладает свойствами термальной воды, успокаивая и смягчая кожу, а также гениально увлажняет ее, препятствуя появлению сухости и стянутости в конце дня.

Erborian Herbal Drop Mist

Современная корейская косметология предполагает многоступенчатый уход, поэтому неудивительно, что в арсенале марки Erborian помимо всевозможных очищающих средств и классических тоников также появился энергетический лосьон в формате удобного спрея. Его можно использовать как после основного этапа очищения кожи, так и в течение дня прямо поверх макияжа. Красный женьшень в составе стимулирует самостоятельную выработку коллагена в клетках, экстракт гинкго билоба запускает клеточную регенерацию, а имбирь очищает и тонизирует, оказывая противовоспалительное действие.

Jane iredale D2O Hydration Spray

Увлажняющий лосьон Jane iredale D2O Hydration Spray представлен в формате удобного спрея. В его составе — экстракт ламинарии и цветочное масло иланг-иланга, благодаря которым средство оказывает смягчающее и увлажняющее действие, а также устраняет чувство дискомфорта. Лосьон подходит даже для самой чувствительной кожи, так как не содержит в составе классического спирта — вместо него используется тростниковый.

Nu Skin NaPCA Moisture Mist

В составе увлажняющего спрея Nu Skin NaPCA Moisture Mist —гиалуроновая и молочная кислота, а также сок листьев алоэ и естественный увлажнитель NaPCA, в состав которого входят натрий, фосфор, кальций. Благодаря мощной формуле продукт гениально увлажняет кожу, повышает ее эластичность и упругость.

Repechage Hydra Blu Algo Mist

Увлажняющий лосьон-спрей Repechage Hydra Blu Algo Mist защищает кожу от воздействия негативных факторов окружающей среды, в частности сухого воздуха отапливаемых и кондиционируемых помещений. Средство на основе экстрактов водорослей, гинкго билоба, алоэ вера и витамина Е оказывает мощное антиоксидантное действие, борется со свободными радикалами, а также повышает эластичность кожи.

Kiehl’s Cactus Flower & Tibetan Ginseng Hydrating Mist

Невесомый спрей для лица Kiehl’s Cactus Flower & Tibetan Ginseng Hydrating Mist с экстрактами цветка кактуса и «тибетского женьшеня» приятно освежает кожу, придавая ей едва уловимое сияние. Средство моментально впитывается и не оставляет ощущения липкой пленки на лице, напротив, дарит непревзойденное чувство комфорта.

Vichy Mineralizing Thermal Water

Легендарная термальная вода Vichy Mineralizing Thermal Water — вариант на все времена. Она приятно освежает кожу, увлажняет и смягчает ее, а также эффективно борется с солнечными ожогами. Держите флакон Vichy на рабочем столе возле компьютера, чтобы не реже одного раза в несколько часов распылять воду на лицо во избежание появления обезвоженности клеток и, как следствие, преждевременных морщин.

La Roshe-Posay Thermal Spring Water

Еще одна легендарная термальная вода родом из французских источников — La Roshe-Posay Thermal Spring Water. Как и все средства марки, она абсолютно гипоаллергенна, поэтому подходит для ухода даже за чувствительной кожей. Средство прекрасно увлажняет и освежает лицо, а также моментально впитывается, поэтому необходимость удалять остатки при помощи салфетки отпадает сама собой.

L’Occitane Reine Blanche Illuminating Mist

Легкий увлажняющий бесспиртовой тоник деликатно увлажняет кожу, придавая лицу едва уловимое сияние. Компактный формат позволяет брать флакон с собой в поездки — он не займет много места в сумке, но при этом легко заменит увлажняющее средство.

Ausganica Rose Hydrating Mist

Изысканное увлажняющее средство Ausganica Rose Hydrating Mist хорошо подойдет как для утреннего ухода, так и для увлажнения кожи в течения дня. Экстракты цветов розы, листьев алоэ и оливы восстанавливают и тонизируют кожу, оказывая мощный антиоксидантный эффект. В качестве бонуса — легкий охлаждающий эффект, который снимает усталость и отечность, возвращая лицу сияющий и отдохнувший вид.

Uriage Thermal Water

Термальная вода Uriage Thermal Water — классика жанра. Она подходит как для сверхчувствительной, так и для нормальной кожи, увлажняя и питая ее в течение дня. Когда нет увлажняющего крема под рукой, распылите средство на лицо — вернется ощущение комфорта. Более того, средство повышает защитные функции кожи, помогая справиться с сухостью и шелушением.

Yves Rocher Sensitive Vegetal

Успокаивающее средство для лица Yves Rocher Sensitive Vegetal восстанавливает защитные функции кожи, помогая ей справиться с негативным воздействием факторов окружающей среды. Средство на основе растительных ингредиентов деликатно ухаживает за кожей, увлажняя и питая ее на клеточном уровне.

Lumene Valo Light Glow Refresh Hydrating Mist