Плюс один: больше, чем просто увлажнение

Сомнений нет: увлажнение необходимо коже в первую очередь. Но еще она не откажется от защиты, восстановления, омоложения. Чтобы не тратить время и деньги на много-много баночек, производители косметики постарались уместить все в одну. Те, у кого получилось лучше всего, попали в обзор новинок ELLE.

Clarins

Смягчающее молочко, осветляющее тон кожи, White Plus

Прелести современной жизни (загрязнения, свободные радикалы, УФ-лучи — вот это все) становятся причиной тусклого неровного тона, обезвоживания кожи и пигментации. К счастью, для решения этой задачи у Clarins есть мощные компоненты: плоды барбадосской вишни, листья манжетки, цветы торичника, красные водоросли и витамин С. Все они содержатся в молочке, которое осветляет кожу и не дает ультрафиолету запятнать ее в будущем.

Kiehl’s

Маска для лица Calendula & Aloe Soothing Hydration Masque

Жизнь в режиме Work hard, play hard наутро не кажется такой уж веселой. Чтобы развеять сомнения, у Kiehl’s вышла новая маска с календулой, соком алоэ и эфирными маслами ромашки и лимона. Между прочим, плавающие в прохладном желе лепестки эксперты Kiehl’s собирали вручную. Маска успокоит, освежит и увлажнит тусклую, уставшую кожу, пока вы принимаете утреннюю дозу кофеина. Тем более пахнет как десерт — апельсиновым мармеладом.

Skin Ceuticals

Солнцезащитный флюид Mineral Radiance UV Defense SPF 50

Санскрины полезны и хороши, вот только оставляют на коже белые следы. Наконец-то эта проблема снята с повестки солнечного дня. В новый флюид Skin Ceuticals добавлены тонирующие минеральные пигменты — оттенок получился натуральным, универсальным и водостойким в придачу. Диоксид титана защищает от вредных лучей UVA и UVB, а экстракт планктона увлажняет и бережет волокна коллагена от преждевременного старения.

Méthode Jeanne Piaubert

Интенсивная антивозрастная сыворотка Suprem' Advance Premium

Жанна Пьюбер — первая женщина-физиотерапевт во Франции — основала свой бренд в 1925 году. Даже почти сто лет спустя эта сыворотка тоже имеет отношение к медицине. Ее состав разработан на основе новейших технологий в области эстетической хирургии. Запатентованный ингредиент SWT-7H активно увлажняет, разглаживает морщины (особенно вертикальные) и осветляет пигментные пятна. Результат заметен через две недели.

L’Occitane

Концентрированный крем для идеального силуэта Refining Concentrate

Как известно, нет предела совершенству. Довести тело до идеала поможет новый крем Refining Concentrate. Его задача — уменьшить проявления целлюлита и сделать кожу более упругой. Для этого эксперты L’Occitane нашли и запатентовали новое действующее вещество — экстракт прессованного миндаля. Питательные свойства и нежная текстура справляются и с покрасневшей на пляже кожей.

Caudalie

Концентрированная эссенция для сияния кожи Vinoperfect

Не лосьон и не сыворотка, а их идеальный тандем. Эссенция Vinoperfect готовит кожу к действию сыворотки, усиливая эффект вдвойне. Гликолевая кислота и экстракт белого пиона выравнивают рельеф и тон, а фирменная виноградная вода Caudalie утоляет жажду кожи. Следуя примеру кореянок, пресыворотку лучше наносить кончиками пальцев на лицо, шею и декольте. Мы именно так и делаем.

Urban Decay

Увлажняющий спрей Quick Fix Gydra-Charhed Complection Prep Priming Spray

Новый спрей Urban Decay содержит первую запатентованную стабилизированную форму увлажняющего витамина B6 для местного применения. И не только. Витамин Е защищает от опасностей экологии мегаполиса, а кора ивы бережно удаляет мертвые клетки кожи. Многофункциональный спрей можно наносить под макияж, поверх него и даже под ночной крем. Чем чаще, тем быстрее сузятся поры и разгладятся морщинки.

Evidens de Beaute

Тональный крем Teint Radiant Régénéran

Тональный крем с протеинами шелка, гиалуроновой кислотой и маслом шиповника мгновенно делает кожу ровной и отдохнувшей. А еще увлажняет, питает, восстанавливает, устраняет воспаления и раздражения, защищает от солнца — много всего полезного. А дышащая формула Teint Radiant Régénéran позволит не отказываться от макияжа даже в жару.

Biotherm

Ночная маска Aquasoure Everplump Night

Очистив вечером лицо от декоративной косметики и санскрина, не оставляйте ее голой. Идеальная «пижама» — ночная маска Biotherm. В ней много микроводорослей, которые растут в темноте и поэтому особенно активны в ночное время. Хитрая гелевая маска тоже работает только при выключенном свете. Весьма ценное качество, ведь именно во время сна кожа теряет влагу интенсивнее, чем днем. Эти запасы восполняет вода морских глубин. В комплект с Everplump Night входит светящаяся кисточка-аппликатор, поэтому средство можно наносить, когда все уже спят.

Essential by Artistry

Лосьон Light Lotion