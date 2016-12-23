Планы на выходные: как помочь коже отдохнуть

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Ампулы, патчи, эмульсия и другие способы релакса для кожи
Последний рывок — и свобода. Семья, вечеринки, кино, путешествия, книги — времени должно хватить на все, в том числе и на работу над собой. ELLE выбрал новинки, которые сотрут с лица последствия рабочих будней, а заодно и бурных праздников.
Сыворотка двойного действия для контура глаз и патчи для кожи вокруг глаз моментального действия Le Lift Flash Eye Revitalizer
Не надо выбирать между сывороткой и патчами — они входят в один набор для ухода за кожей вокруг глаз Le Lift Flash Eye Revitalizer. Сыворотка с витаминами избавит разом от всех проблем чувствительной зоны — морщин, отечности и темных кругов. Лифтинг-эффект усилят гидрогелевые патчи. Если будете использовать эту парочку каждый день на протяжении всех каникул, приготовьтесь рассказывать коллегам, где вы так хорошо отдохнули.
Черный скраб для лица Black Scrub
Во-первых, черная маска — это весело. Во-вторых, формула с древесным углем не оставляет и намека на жирный блеск, который всегда появляется из-за передозировки новогодними десертами. Наконец, всего за три минуты этот отшелушивающий гель решает проблему черных точек. Нет точек — нет проблем.
Глобальная детокс-эмульсия Swiss Riviera Global Anti-Pollution Emulsion
Эмульсия от La Colline — третий и не лишний этап в ежедневном уходе за лицом. Удобно устроившись между сывороткой и кремом, Swiss Riviera выстраивает защиту от вредного воздействия окружающей среды. Для этого в составе армия антиоксидантов: биоферментированные полисахариды, эдельвейс и листья черной смородины. Пока новинка работает, мы отдыхаем изо всех сил.
Восстанавливающее молочко Extra Repair Nourishing Milk
Новое средство ухода от Bobbi Brown делает ровно то, что нам нужно сейчас и всегда, — придает лицу отдохнувший вид. Для этого гиалуронат натрия удерживает влагу на поверхности кожи, а растительные масла и фермент шалфея трудятся изнутри. Наносим молочко утром и вечером вместо или после сыворотки. И возвращаемся в офис как после спа-курорта.
Сывоpoтка-сияние The Brightening Serum
Сыворотка The Brightening Serum с тройным коллагеном и растительными экстрактами — настоящий хайлайтер. Только она не создает видимость «светящейся изнутри кожи», а возвращает гладкость, ровный тон и увлажнение на всех уровнях. Коже ничего не остается, кроме как сиять от радости.
Глубоко очищающая маска Deep Clean Purifying Clean
Заливаем арктической водой северную клюкву, сосновую кору и еловые побеги — получаем основу для очищающей маски Lumene из новой линии Sisu Urban Antidotes. Душистая кремовая текстура избавляет кожу не только от видимых загрязнений, но и от невидимых глазу токсинов. Рекомендуем всем, кто проводит каникулы в недружелюбном для здоровья мегаполисе.
Увлажняющий крем от покраснений Ultra Red-Action Moisturiser
Если в рабочие будни у нас хватает времени только на маскировку покраснений, то в выходные есть возможность избавиться от них вовсе. Дерматолог из Сиднея Джефри Хибер знает в этом толк. В помощь — биоактивный увлажняющий крем Ultra Red-Action Moisturiser для чувствительной и склонной к куперозу кожи.
Сыворотка с гиалуроновой кислотой Beauty Drops
Пока мы наслаждаемся бодрящими напитками, кожа требует влаги. Во флаконе Beauty Drops 80% увлажняющего гиалуронового концентрата. Жемчужный экстракт защищает, отбеливает, придает сияние. Экстракт цветков эдельвейса снимает раздражения и микровоспаления. Густые капли впитываются сразу, напоминая о себе только безупречной гладкостью и увлажненностью кожи. Мы планируем воспользоваться sos-средством утром 1 января.
Увлажняющий гель Azelac
Испанцам, может, и не понять, что такое обветренное и красное от мороза лицо, зато испанский доктор Габриэль Серрано понимает, что нужно поврежденной коже. Он придумал упаковывать активные вещества в оболочку из липосом и доставлять их в те участки кожи, которые особенно нуждаются в защите и уходе. Так состав нанотехнологичного геля Azelac сложился из липосомированных компонентов: ниацинамида, гиалуроновой и азелаиновой кислоты. Также в рецепте экстракт расторопши пятнистой и пантенол. То, что доктор прописал.
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