Планы на выходные: как помочь коже отдохнуть

Последний рывок — и свобода. Семья, вечеринки, кино, путешествия, книги — времени должно хватить на все, в том числе и на работу над собой. ELLE выбрал новинки, которые сотрут с лица последствия рабочих будней, а заодно и бурных праздников.

Chanel

Сыворотка двойного действия для контура глаз и патчи для кожи вокруг глаз моментального действия Le Lift Flash Eye Revitalizer

Не надо выбирать между сывороткой и патчами — они входят в один набор для ухода за кожей вокруг глаз Le Lift Flash Eye Revitalizer. Сыворотка с витаминами избавит разом от всех проблем чувствительной зоны — морщин, отечности и темных кругов. Лифтинг-эффект усилят гидрогелевые патчи. Если будете использовать эту парочку каждый день на протяжении всех каникул, приготовьтесь рассказывать коллегам, где вы так хорошо отдохнули.

Erborian

Черный скраб для лица Black Scrub

Во-первых, черная маска — это весело. Во-вторых, формула с древесным углем не оставляет и намека на жирный блеск, который всегда появляется из-за передозировки новогодними десертами. Наконец, всего за три минуты этот отшелушивающий гель решает проблему черных точек. Нет точек — нет проблем.

La Colline

Глобальная детокс-эмульсия Swiss Riviera Global Anti-Pollution Emulsion

Эмульсия от La Colline — третий и не лишний этап в ежедневном уходе за лицом. Удобно устроившись между сывороткой и кремом, Swiss Riviera выстраивает защиту от вредного воздействия окружающей среды. Для этого в составе армия антиоксидантов: биоферментированные полисахариды, эдельвейс и листья черной смородины. Пока новинка работает, мы отдыхаем изо всех сил.

Bobbi Brown

Восстанавливающее молочко Extra Repair Nourishing Milk

Новое средство ухода от Bobbi Brown делает ровно то, что нам нужно сейчас и всегда, — придает лицу отдохнувший вид. Для этого гиалуронат натрия удерживает влагу на поверхности кожи, а растительные масла и фермент шалфея трудятся изнутри. Наносим молочко утром и вечером вместо или после сыворотки. И возвращаемся в офис как после спа-курорта.

EviDenS de Beauté

Сывоpoтка-сияние The Brightening Serum

Сыворотка The Brightening Serum с тройным коллагеном и растительными экстрактами — настоящий хайлайтер. Только она не создает видимость «светящейся изнутри кожи», а возвращает гладкость, ровный тон и увлажнение на всех уровнях. Коже ничего не остается, кроме как сиять от радости.

Lumene

Глубоко очищающая маска Deep Clean Purifying Clean

Заливаем арктической водой северную клюкву, сосновую кору и еловые побеги — получаем основу для очищающей маски Lumene из новой линии Sisu Urban Antidotes. Душистая кремовая текстура избавляет кожу не только от видимых загрязнений, но и от невидимых глазу токсинов. Рекомендуем всем, кто проводит каникулы в недружелюбном для здоровья мегаполисе.

Ultraceuticals

Увлажняющий крем от покраснений Ultra Red-Action Moisturiser

Если в рабочие будни у нас хватает времени только на маскировку покраснений, то в выходные есть возможность избавиться от них вовсе. Дерматолог из Сиднея Джефри Хибер знает в этом толк. В помощь — биоактивный увлажняющий крем Ultra Red-Action Moisturiser для чувствительной и склонной к куперозу кожи.

BeautyDrugs

Сыворотка с гиалуроновой кислотой Beauty Drops

Пока мы наслаждаемся бодрящими напитками, кожа требует влаги. Во флаконе Beauty Drops 80% увлажняющего гиалуронового концентрата. Жемчужный экстракт защищает, отбеливает, придает сияние. Экстракт цветков эдельвейса снимает раздражения и микровоспаления. Густые капли впитываются сразу, напоминая о себе только безупречной гладкостью и увлажненностью кожи. Мы планируем воспользоваться sos-средством утром 1 января.

Sesderma

Увлажняющий гель Azelac