Партия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года

Каждый год Pantone выбирает главный цвет на следующие 12 месяцев. На этот раз им объявлен Greenery («Зелень») – свежий оттенок, символизирующий жизненную энергию, связь с природой и тягу к приключениям. ELLE выбрал зеленые бьюти-продукты, которые радуют глаз цветом, а кожу – полезным содержанием.

Caudalie

Антиоксидантная омолаживающая сыворотка Polyphenol C15 Anti-Wrinkle Defense Serum

Будем честными: понять принцип работы антиоксидантов не так-то просто, увидеть их в действии еще сложнее. Антиоксидантный концентрат Anti-Wrinkle Defense Serum дает эффект, который заметен и в зеркале, и окружающим. Микс из полифенолов, витамина С, гиалуроновой кислотой и оливкового сквалана помогает вспомнить, как мы выглядели лет пять назад.

Lipstick Queen

Коллекция для губ и щек Frog Prince

Марка Lipstick Queen прогонит зеленую тоску. Вы готовы к зеленым румянам? Мы – да, если это волшебные гелевые румяна Frog Prince от Lipstick Queen. Красивый, но спорный изумрудный оттенок превращается в румяный розовый, как только оказывается на щеках. Масла авокадо и жожоба придают натуральный влажный финиш. По такой же схеме у марки сделаны помады и глоссы. Впрочем, эти румяна и в качестве бальзама для губ хороши.

Diana Vreeland

Vivaciously Bold

Диана Вриланд - редактор глянцевых журналов и куратор Института Костюма в музее Метрополитан знала толк в ароматах. Масла и парфюмированные кремы, свечи и пропитанная духами мебель окружали ее повсюду. Эту страсть ее внук Александр Вриланд пытается передать через коллекцию ароматов. Получается очень даже. В зеленом флаконе в стиле 20-х такой же зеленый аромат. Приправленные перцем грейпфрут и бергамот готовят нос к петигрейну с ветивером. Отдельно спасибо за атласную кисточку.

Urban Decay

Цветной корректирующий флюид Color Correcting Fluid

Мы знаем, что зеленый цвет блокирует красный. В макияже это значит следующее: консилер мятного оттенка прячет покраснения, воспаления и сосуды. С задачей отлично справляется Color Correcting Fluid оттенка Green. Благодаря аппликатору его удобно наносить как точечно, так и на все лицо (предварительно смешиваем с праймером). Не бойтесь позеленеть – в составе обнаружены сияющие пигменты, а еще витамины С и Е, освежающие цвет лица.

Clinique

Кремовые тени Chubby Stick Shadow Tint for Eyes

Без преувеличения культовые чаббистики Clinique – удобная альтернатива помадам, румянам, тональной основе и теням. Нужно лишь выбрать правильный карандаш. Тенями Chubby Stick Shadow Tint for Eyes удобно рисовать широкие стрелки или покрывать веко полностью. Аппликаторы не нужны, точилка тоже. Оттенок мха с шиммером Mighty Moss в один слой будет полупрозрачным, в два насыщенным. В любом случае, стойким.

Kiehl’s

Маска для лица от агрессивных факторов окружающей среды Cilantro & Orange Extract Pollutant Defending Masque

Горький апельсин отдал ночной маске Cilantro & Orange Extract Pollutant Defending Masque свою пользу. Вот почему с ней коже не страшны ни смог, ни табачный дым, ни прочие атмосферные загрязнения. Свежий запах подарила мята. А цветом поделилась китайская петрушка. Спим с зеленым лицом, просыпаемся с румянцем. Результат взывает зеленую зависть.

The Body Shop

Мыло на подвеске «Конопляное Масло»

В серию средств для обветренной кожи «Конопляное масло» (да, нам тоже смешно) входит много всего: от бальзама-спасателя до масла для тела. Но наибольшее эстетическое удовольствие доставляет мыло в форме листа. Органическое масло семян конопли холодного отжима не оставляет кожу после мытья сухой, а совсем наоборот. Пахнет весело и вкусно.

Лак для ногтей Essie

У главного поставщика лаков для ногтей есть, кажется, все оттенки. Одних только зеленых не один десяток: хочешь морские волны, хочешь хаки. Мы не смогли выбрать между лаймовым Vibrant Vibes, сочным оттенком «Мохито» Mojito Madness и фисташковым Navigate Her. Все они перед вами.

NYX

Цветная тушь для ресниц Color Mascara

Тушь оттенка Mint Julep придает ресницам сходство с покрытой инеем еловой хвоей. Водостойкая формула не даст снегу превратить несколько слоев Color Mascara в цветные слезы. На бровях цвет коктейля с бурбоном «Мятный джулеп» тоже отлично смотрится.

Demeter

Аромат Clover