Ой, что будет: настоящее и будущее индустрии красоты

Как ухаживают за собой русские женщины? Зачем Джорджу Клуни праймер? Почему у ароматов нет пола? ELLE задал инсайдерам бьюти-индустрии важные вопросы и получил неожиданные ответы.

Международный косметолог Evidens de Beaute

Валери Изуар

Косметолог-эстетист Валери Изуар впервые отправилась за границу, учась в школе. Ей настолько понравилось быть иностранкой, что сразу после университета Валери переехала в Японию. Так началась ее карьера косметолога, международного тренинг-менеджера ведущих бьюти-брендов и специалиста по управлению в сфере спа-услуг. Три года назад Изуар присоединилась к команде франко-японского бренда Evidens de Beaute. Как ухаживают за кожей женщины в разных странах? Я жила в Японии, где уход — это настоящий ритуал, включающий от 6 до 25 продуктов. Секрет в том, что все они очень легкие и быстро впитываются в кожу, не оставляя ощущения «лишнего» на лице. Но главным и самым тщательным этапом азиатского ухода является очищение. В Европе женщины предпочитают быстро очистить кожу и нанести один крем. Русские стремятся как можно дольше оставаться молодыми и на первое место ставят не домашний уход, а профессиональные пилинги и эстетическую хирургию. В этом вы очень похожи на американок. А еще вы тщательно изучаете состав бьюти-средств, тогда как француженка просто нанесет средство на руку, понюхает и сделает выбор. Какой же подход правильный? Все индивидуально, но есть несколько основных шагов. Правильный ритуал начинается с очищения и тонизирования. Затем нанесите сыворотку, крем для лица, крем для зоны вокруг глаз и санскрин. Все просто. Главное, делать это не от случая к случаю, а каждый день утром и вечером. В качестве дополнительной помощи раз в неделю используйте гоммаж и маску.

Почему для каждой зоны лица нужны разные продукты? Кожа вокруг глаз тоньше, чем на лице. Поэтому для этой зоны нужен отдельный крем. У кожи шеи и декольте тоже другая структура, она быстрее теряет эластичность. Этой области мы уделяем мало внимания, но однажды просыпаемся и видим морщины. Чтобы отсрочить их появление, есть специальные кремы, например, концентрат The Neck & Décolleté Solution. Он разглаживает даже поперечные морщины и подтягивает второй подбородок. Какие же продукты эффективнее: «от всего и сразу» или узконаправленные? Я не верю в один чудесный продукт, который делает все и сразу. Если у вас есть проблема пигментации, используйте осветляющий крем. От морщин нужен другой продукт и так далее. Однако ежедневное увлажнение поможет отложить появление многих возрастных проблем. Часто говорят, что красота идет изнутри. Но чудес не бывает. Поэтому необходим комплексный уход за кожей. Обязательно ли все продукты по уходу должны быть одной марки? В идеале — да. Даже продукты, которые вы используете раз в неделю. Поскольку все они содержат схожие активные компоненты, которые могут не подружиться с активами других брендов.

Международный визажист Dior

Джуниор Седеньо

Джуниор Седеньо трудится не покладая золотых рук: готовит знаменитостей для светских выходов и съемок для глянцевых изданий, включая Elle. Именно он делает Дженнифер Лопес, Шэрон Стоун, Монику Беллуччи, Пенелопу Крус, Жизель Бюндхен еще прекраснее. Также Джуниор был официальным визажистом на бракосочетании наследника испанского престола, принца Фелипе Астурийского, и принцессы Летисии. Макияж русских девушек отличается от остальных? Русские девушки по-настоящему любят тренды и модные оттенки. Их не испугаешь ни золотыми, ни желтыми тенями. Вы ничего не боитесь, и это здорово! Как с помощью косметики создать идеальную кожу? Осенью на смену стробингу придет полуматовый эффект: кожа светится и сохраняет свою естественную красоту. Я обожаю веснушки! Не маскируйте их под толстым слоем консилера и тонального крема. Лицо будет выглядеть как маска, к тому же не очень молодая. После нанесения тона пройдитесь по лицу чистой пушистой кистью для пудры. Этот прием поможет создать максимально сатиновое, натуральное и незаметное покрытие. В моде самые смелые оттенки помад. Надо брать? Я обожаю синие и другие странные помады. Они отлично подходят для вечеринок. Но идут не всем, их нужно уметь носить. Знаете, что такое «гастрономик липс»? Это губы, которые хочется съесть. И для этого понадобится классическая палитра оттенков.

Как самостоятельно сделать идеальные смоки-айз? Поделюсь простым бьютихаком от Шэрон Стоун. Обведите глаза водостойким черным карандашом и несколько раз сильно зажмурьтесь. Получится модный гранжевый эффект слегка смазанной подводки. Что нужно для создания экспресс-макияжа? Когда у вас нет времени, но хочется произвести wow-эффект, используйте всего пять продуктов. Новый Fix It Colour — это праймер и цветной корректор для лица, глаз и губ. Я наношу его на все лицо под тональную основу плоской кистью или пальцами. Снаружи цвет, внутри коллаген. Он разглаживает все неровности тона и текстуры, оставаясь незаметным. Для загорелой кожи подходит оранжевый оттенок 200 Apricot. Кстати, его я использую для Джорджа Клуни. Второй шаг — увлажняющий кушон с легким тональным эффектом Dream Skin Cushion. Хайлайтер Diorskin Nude Air Luminaizer добавит коже здорового сияния. Новая тушь-помпа для объема Diorshow Pump’n’Volume сделает ресницы невероятными, как у Беллы Хадид в рекламе. И, наконец, новый стойкий тинт для губ Dior Addict Lip Tattoo яркого оттенка.

Парфюмер, создатель ароматов для Chopard Haute Parfumerie

Альберто Морильяс

Испанец Альберто Морильяс учился в Школе изящных искусств в Женеве, а парфюмерные премудрости осваивал самостоятельно. Морильяс — первый в истории парфюмер, получивший важную премию за достижения в парфюмерии The Fragrance Foundation. За полувековую карьеру создал более двухсот ароматов. Какие ароматы предпочитают женщины в разных странах? У каждого бренда есть свое направление. Существуют различия, связанные с климатом, культурами, едой, образом жизни. Как художник, я изначально творю для себя и своей семьи. Но некоторые ароматы способны пересекать границы. Актуально ли еще деление ароматов по гендерному признаку? Различия между женскими и мужскими ароматами в настоящее время теряют свою актуальность. Например, древесные ноты раньше всегда использовались для мужских ароматов, а теперь присутствуют в женских. И наоборот, в мужских композициях появились цветы и фрукты. Важен не пол, а уникальность аромата. Моя задача — каждый день создавать новый аромат, который будет вызывать положительные эмоции. И это очень интересно! Почему для ароматов Chopard Haute Parfumerie вы выбрали именно ветивер? Бренд Chopard предоставил мне самые ценные ингредиенты для создания драгоценного, как ювелирное украшение, аромата. Для своей первой коллекции Haute Parfumerie бренд выбрал натуральные ингредиенты из программы по сохранению устойчивой окружающей среды. Это полностью соответствует философии этичной и экологичной парфюмерии. Для аромата Vetiver d'Haïti au Thé Vert использован ветивер с острова Гаити, где его выращивание обеспечивает средства к благополучному существованию местных фермеров. Его чистейший экстракт и аромат идеально сочетается с нотами зеленого чая, кедра и цветов.