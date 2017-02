От всего сердца: 6 лучших бьюти-подарков

Сыворотка The Revitalizing, La Mer (18 000 руб.), не имеет возрастных ограничений — а значит, присмотреться к ней стоит и молодым. Помимо культового концентрата The Miracle Broth, в формулу вошли два ферментных комплекса. Первый — глубоко увлажняющий — получен из зеленых, коричневых и красных водорослей. Второй — для улучшения цвета лица — микс из морских пептидов и других компонентов, которые ферментировались целый месяц. Помимо впечатляющего состава, у сыворотки есть еще один козырь — минимальный размер молекул. За счет этого они проникают в глубокие слои кожи и вмиг насыщают ее полезными веществами. Ну а вы выглядите так, будто прекрасно выспались.

Свое 20-летие бренд Kenzo отметил очередными версиями ароматов L’Eau Kenzo для нее и для него (4 755 руб. каждый), к названиям которых добавилось слово Aquadisiac. В угоду тем, кто любит делать романтические подарки, эта «парочка» окажется в корнерах марки прямо перед 14 февраля. Девушкам предлагается версия с мандарином, грушей и лотосом. А их визави — свежий парфюм с лаймом, розовым перцем и кардамоном. Нанеся эти ароматы в День всех влюбленных, вы оба почувствуете: love is in the air!