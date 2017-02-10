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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

10 февраля 2017ЖУРНАЛ ELLE №13 февраль

От всего сердца: 6 лучших бьюти-подарков

Красивые флаконы, интересные названия и оригинальные концепции — февральские beauty-новинки хороши тем, что их приятно дарить: любимому, родителям, подруге и даже самой себе

Не в первый раз Yves Saint Laurent обыгрывает тему Парижа в парфюмерии. И в очередной раз с блеском! Главным мотивом аромата Mon Paris (90 мл, 9 647 руб.) стала любовь — чувство, с которым в первую очередь ассоциируется французская столица. Создатели композиции считают, что она бы отлично подошла молодой девушке, встретившей мужчину своей мечты. Несмотря на такое милое описание, в аромапирамиде присутствуют совсем не легкомысленные ингредиенты: мох, бергамот, пачули, сандал. Их брутальное звучание делает более интригующим трио из клубники, малины и груши. В целом парфюм получился бунтарским и романтичным одновременно.

6 beauty-подарков

Шкатулки для писем, Barbara Barry

ФОТОDmitry Zhuravlev СТИЛЬMarina Bessonova

На новый лад заиграл аромат Poison Girl, Dior (50 мл, 5 700 руб.), — теперь он представлен в концентрации туалетной воды. В композиции лишь шесть нот: апельсин, нероли, дуэт грасской и дамасской роз, ваниль и бобы тонка. Для сравнения: в предыдущей версии компонентов было в два раза больше. Любопытно, что в своем творении парфюмер Дома Франсуа Демаши стремился отразить контраст тепла и холода. По его замыслу, новинка должна вызывать ощущение, будто вас попеременно окутывают то горячие, то холодные аромаволны.

6 beauty-подарков

Стеклянный шар, Barbara Barry

ФОТОDmitry Zhuravlev СТИЛЬMarina Bessonova

В Chanel появилась универсальная сыворотка Blue Serum (7 260 руб.). Это имя она получила в честь так называемых голубых зон Земли. Экология в подобных областях настолько хороша, что коренное население доживает в среднем до ста лет и выглядит намного моложе своего возраста. Флору таких мест и решили исследовать, дабы получить самые экочистые и эффективные ингредиенты. С острова Сардиния был привезен экстракт листьев оливкового дерева, а из Коста-Рики — зеленый кофе. Греция же поделилась смолой мастикового дерева. Все три ингредиента в лабораториях Chanel соединили в anti-age комплекс. Он продлевает жизнь клеток и заряжает их энергией. Благодаря этому цвет лица улучшается, а кожа становится более плотной и ­сияющей.

6 beauty-подарков

Тарелка, ложка, все — Ralph Lauren Home

ФОТОDmitry Zhuravlev СТИЛЬMarina Bessonova

Сыворотка The Revitalizing, La Mer (18 000 руб.), не имеет возрастных ограничений — а значит, присмотреться к ней стоит и молодым. Помимо культового концентрата The Miracle Broth, в формулу вошли два ферментных комплекса. Первый — глубоко увлажняющий — получен из зеленых, коричневых и красных водорослей. Второй — для улучшения цвета лица — микс из морских пептидов и других компонентов, которые ферментировались целый месяц. Помимо впечатляющего состава, у сыворотки есть еще один козырь — минимальный размер молекул. За счет этого они проникают в глубокие слои кожи и вмиг насыщают ее полезными веществами. Ну а вы выглядите так, будто прекрасно выспались.

6 beauty-подарков

Лупа, Barbara Barry

ФОТОDmitry Zhuravlev СТИЛЬMarina Bessonova

Компанию бестселлеру марки 3 LAB — крему M-Cream — составила сыворотка M-Serum (24 115 руб.). Чтобы разработать ее формулу, команда из 20 химиков трудилась целых семь лет. За основу они взяли три компонента, которые раньше не использовались в косметологии. Растительный пептид Lipomoist отменно увлажняет и улучшает транспорт полезных веществ в клетки. Рибоксил — его выделяют из семян кукурузы — дает лифтинг и сияние. Комплекс SWT-7 влегкую устраняет морщины и делает кожу более плотной. Смелый эксперимент удался: вместе эти ингредиенты обеспечивают мощный anti-age эффект.

6 beauty-подарков ФОТОDmitry Zhuravlev СТИЛЬMarina Bessonova

Бренд La Prairie обещает за две недели заметно омолодить своих поклонниц с помощью всего одной новинки — Line Interception Power Duo (24 000 руб.). Во флакон заключены сразу два крема: в левую колбу помес­тили дневной, а в правую — ночной. Первый содержит пептидный комплекс, который снимает напряжение с мышц лица, тем самым разглаживая кожу. Полезный бонус — солнцезащитный фильтр SPF 30. В ночной крем тоже добавили пептиды, но уже другие: те, что отвечают за выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Отдельной похвалы заслуживает дизайн флакона в стиле хай-тек. Выглядит средство как настоящий арт-объект.

6 beauty-подарков ФОТОDmitry Zhuravlev СТИЛЬMarina Bessonova

Свое 20-летие бренд Kenzo отметил очередными версиями ароматов L’Eau Kenzo для нее и для него (4 755 руб. каждый), к названиям которых добавилось слово Aquadisiac. В угоду тем, кто любит делать романтические подарки, эта «парочка» окажется в корнерах марки прямо перед 14 февраля. Девушкам предлагается версия с мандарином, грушей и лотосом. А их визави — свежий парфюм с лаймом, розовым перцем и кардамоном. Нанеся эти ароматы в День всех влюбленных, вы оба почувствуете: love is in the air!

6 beauty-подарков ФОТОDmitry Zhuravlev СТИЛЬMarina Bessonova

В свое время мужской аромат Armani Code, Giorgio Armani, задумывался как парфюм, с помощью которого легко соблазнить незнакомку. Новая же версия — Armani Code Colonia (50 мл, 5 018 руб.) предназначена для того, чтобы девушку удержать. Более легкая и свежая, эта композиция поначалу раскрывается цитрусами и специями, а затем в дело вступают древесные и амбровые ноты. Создатели парфюма уверены, что ненавязчивый и приятный одеколон будет очень кстати утром, когда просыпаешься с новой возлюбленной. Лицом рекламной кампании снова стал голливудский красавчик Крис Пайн. Так что ролик к просмотру настоятельно рекомендуем.

6 beauty-подарков

Шкатулка, Barbara Barry

ФОТОDmitry Zhuravlev СТИЛЬMarina Bessonova

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