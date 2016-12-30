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30 декабря 2016

Основной инстинкт: лучшие ароматы для соблазнения

Самые чувственные парфюмерные композиции для новогодней ночи

Основной инстинкт: лучшие ароматы для соблазнения

Chanel Coco Noir

Chanel Coco Noir

Соблазнительный аромат Chanel Coco Noir соткан из порочных и одновременно чувственных нот розы и герани в окружении согревающего бергамота. Завершает эту бескомпромиссно сексуальную нуар-композицию сладкое послевкусие пачули и бобов тонка, которое точно не оставит его равнодушным.

Ramon Molvizar Musk Oriental GoldSkin

Ramon Molvizar Musk Oriental GoldSkin

«Притяжение до головокружения» — так характеризуют аромат Ramon Molvizar Musk Oriental GoldSkin его создатели. Роль первой скрипки здесь отведена мускусу, одному из древнейших афродизиаков, компанию которому составляет нежное трио из жасмина, кувшинки и лотоса. В финале легкомысленная композиция приобретает глубину и конкретику, раскрываясь пьянящими нотами имбиря и бергамота.

Givenchy Live Irresistible Dahlia Divin Le Nectar

Givenchy Live Irresistible Dahlia Divin Le Nectar

Бескрайние золотые дюны, первые лучи солнца и шепот легкого бриза — этот золотистый, струящийся аромат дарит ощущение свободы и оптимизма, а также накрывает с головой вместе с чувством влюбленности. Эта композиция идеальна для романтических встреч и уютных вечеров — спокойный и нежный, он укутан негой мускуса, сандала и ванили, создавая ощущение непередаваемой близости.

Parfums Sophiste A Nulleautre Pareille

Parfums Sophiste A Nulleautre Pareille

Какая женщина не мечтает получить аромат с написанной на упаковке фразой «Той, которой нет равных»? Именно так переводится название изысканного аромата Parfums Sophiste A Nulleautre Pareille. Парфюм раскрывается невинными нотами базилика, фисташек и мимозы, а в его сердце таится белоснежный букет из жасмина, ландыша и сирени. Специи и мускус в шлейфе оставляют ощущение интриги и недосказанности.

Boss The Scent For Her

Boss The Scent For Her

Совершенное оружие для соблазнения, аромат Boss The Scent For Her, всегда попадает точно в цель. Ни один мужчина не устоит перед чарующим звучанием нот сахарного персика и фрезии, купающихся в согревающих объятиях цветов османтуса. Финальное послевкусие — аккорды жареных зерен какао — переводит аромат в ранг запретных, но оттого еще более желанных удовольствий.

Chaugan Mysterieuse

Chaugan Mysterieuse

Тот случай, когда название аромата говорит само за себя — Mysterieuse (в переводе «таинственный») окутывает свою обладательницу ореолом загадки. Ее элегантность и природное очарование нашли отражение в пленительных нотах жасмина, розы и пачули, окутанных пряностью пикантно-цитрусовых аккордов. Сплошные полутона и никакой определенности.

Atelier-Flou Shamsin

Atelier-Flou Shamsin

Atelier-Flou Shamsin — настоящая квинтэссенция секса. Богатая композиция аромата, словно роскошный персидский ковер, соткана из изысканных мускусов Востока и абсолю марокканской розы. Легкое цветочное звучание жасмина и нарцисса хранит в себе тайну прошлой ночи с интригующими нотами пачули и ванили.

Gucci Guilty

Gucci Guilty

Один и самых сексуальных ароматов Gucci Guilty — теплый, динамичный, запоминающийся навсегда. Раскрываясь в верхних нотах прозрачным мандарином и розовым перцем, он олицетворяет мягкую женственность и намекает на провокацию: аккорды сирени и герани украшают сочные оттенки персика. В базе — традиционные для ароматов Gucci ноты пачули и амбры.

Alexander McQueen McQueen

Alexander McQueen McQueen

В изысканной композиции парфюмерной воды McQueen романтичный жасмин встречается с соблазнительной туберозой, чтобы вместе раствориться в пряных объятиях согревающего иланг-иланга. По-восточному терпкий и цветочный аромат оживляют динамичные верхние ноты розового и черного перца, которые в сочетании с гвоздикой и ветивером превращают его в подлинный шедевр haute couture.

Carolina Herrera Good Girl

Carolina Herrera Good Girl

Интригующая двойственность аромата Carolina Herrera Good Girl сведет с ума любого мужчину. Игру греха и непорочности передают ноты миндаля и кофе в дуэте с душистым букетом из жасмина и туберозы. Цветочно-мускусный шлейф с каплей какао в одно мгновенье превращает «хорошую девочку» в плохую.

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