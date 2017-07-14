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    14 июля 2017Кузьмичева Ирина

    Окружающий мир: новые ароматы июля

    Пушистые котята, железные деревья и капля крови

    Флора и фауна – отдельное направление в парфюмерии. ELLE нашел среди новых ароматов самые дикие и самые вегетарианские.

    Lankaran Forest от Maria Candida Gentile

    Lankaran Forest от Maria Candida Gentile

    Идея этого аромата застала Марию Кандиду Жентилье в Азербайджане. На берегу Каспийского моря стоит древний город Ленкарань. Рядом чайные и цитрусовые плантации, лес с железными деревьями (получившим название благодаря твердой древесине) и гора Янардаг, на которой горит природный вечный огонь. Разнообразный ландшафт уместился во флаконе с ароматом Lankaran Forest, напоминающим горячий чай с лимоном, приготовленным на костре.

    Phychedelic Love от Initio

    Phychedelic Love от Initio

    Растениями можно любоваться, их можно есть и лечить с их помощью болезни. А еще некоторые травы и цветы обладают магическими свойствами. Букетики гелиотропа дарили возлюбленным - его аромат, напоминающий вишневый марципан, и свойства афродизиака никогда не подводили. Запах жасмина и цитрусов спрятан в молекуле гедион, чье название с греческого переводится, как «удовольствие», а эффект сравним с эффектом знаменитой голубой таблетки. Обе ноты стали основой новинки Phychedelic Love от бренда Initio, который специализируется на ароматах-фетишах.

    Oud Essentiel от Guerlain

    Oud Essentiel от Guerlain

    Парфюмер дома Guerlain в юности засушивал гербарии. А повзрослев, стал собирать растения в виде их ароматов. Новый работой для восточной коллекции Les Absolus d’Orient стал аромат Oud Essentiel. Основным ингредиентом для него Вассер выбрал масло агарового дерева из Таиланда. Оно дает композиции древесно-кожаный шлейф, который объединяет мир растений и животных.

    Sole от Moresque

    Sole от Moresque

    Без солнечного света и тепла на Земле не зародилась бы жизнь. Именно солнцу, которого так бояться дерматологи, но любят растения и животные, посвящен новый аромат Moresque. Цветы распускаются, фрукты спеют, все живое наслаждается летом. Чтобы сохранить это ощущение с наступлением осени, в Sole смешаны ноты яблока, черной смородины, персика и кокоса с теплыми специями и ароматной туберозой.

    1872 Leather от Clive Christian

    1872 Leather от Clive Christian

    Каждый год парные ароматы из Twist Collection выходят ограниченным тиражом в 500 экземпляров. На этот раз нетипичный шипр с пряностями взбодрили анималистичным кожаным аккордом. Характер аромата можно сравнить с хищником, поджидающим жертву в зеленых зарослях. И тот, кто решиться носить 1872 Leather, точно не согласен на роль жертвы.

    Kitten Fur от Demeter

    Kitten Fur от Demeter

    Домашний питомец, которого не нужно кормить и выгуливать, и который не вызывает аллергии – звучит, как мечта. И Demeter ее осуществил. Теперь можно завести Барсика, Мусю или самому придумать котику кличку. Новый аромат – пушистый и ласковый – пахнет чистой шерсткой котенка. Ни капли хищной агрессии. Мы сами мурлычем от удовольствия.

    Immortel Cedrat от Comptoir Sud Pacifique

    Immortel Cedrat от Comptoir Sud Pacifique

    Аромат из коллекции Jardins Pop рассказывает о цитрусовых деревьях с Сицилии. Новый Immortel Cedrat – квинтэссенция отпуска на берегу моря, где запах водорослей смешивается с ароматом базилика и розмарина из ближайшей траттории, а пряно-горький бессмертник неразлучен с запахом сахарных цукатов из кожуры цитрона.

    Ambra от Jeroboam

    Ambra от Jeroboam

    Вещество под названием амбра образуется в пищеварительных органах кашалота. Она придает парфюмерной композиции стойкость, раскрывает и усиливает соседние ноты. Сейчас ни один кит не страдает: амбру производят в лабораториях. Парижский бренд Jeroboam посвятил ей свой новый аромат. В нем землисто-морской запах дополняют благовония, перуанский бальзам, герань и бобы тонка.

    Osang от Medittorosa Odori D’Anima

    Osang от Medittorosa Odori D’Anima

    Неаполь находится под защитой Святого Януарио. Шарики розового перца в масляной жидкости символизируют капли его крови. Аромат из коллекции Talismans не защитит от завистливых вопрос: «Чем ты так вкусно пахнешь?». Поэтому лучше сразу подготовить правильный ответ. Запоминайте: «Osang пахнет липкой смолой, терпким бальзамом, церковным ладаном, полевыми травами и луговым медом. И каплей крови».

    Rubia Sucree от Francesca Dell’Oro

    Rubia Sucree от Francesca Dell’Oro

    В новом аромате Франческа Делль’Оро поженила душистый жасминовый куст с гастрономическими представителями мира растений: лимонной цедрой, миндалем, имбирем и ванилью. Добавив фиговые листья и древесину сандала, итальянка создала джус очень летний, яркий и многогранный, как флакон.

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