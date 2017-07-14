Окружающий мир: новые ароматы июля

Флора и фауна – отдельное направление в парфюмерии. ELLE нашел среди новых ароматов самые дикие и самые вегетарианские.

Lankaran Forest от Maria Candida Gentile

Идея этого аромата застала Марию Кандиду Жентилье в Азербайджане. На берегу Каспийского моря стоит древний город Ленкарань. Рядом чайные и цитрусовые плантации, лес с железными деревьями (получившим название благодаря твердой древесине) и гора Янардаг, на которой горит природный вечный огонь. Разнообразный ландшафт уместился во флаконе с ароматом Lankaran Forest, напоминающим горячий чай с лимоном, приготовленным на костре.

Phychedelic Love от Initio

Растениями можно любоваться, их можно есть и лечить с их помощью болезни. А еще некоторые травы и цветы обладают магическими свойствами. Букетики гелиотропа дарили возлюбленным - его аромат, напоминающий вишневый марципан, и свойства афродизиака никогда не подводили. Запах жасмина и цитрусов спрятан в молекуле гедион, чье название с греческого переводится, как «удовольствие», а эффект сравним с эффектом знаменитой голубой таблетки. Обе ноты стали основой новинки Phychedelic Love от бренда Initio, который специализируется на ароматах-фетишах.

Oud Essentiel от Guerlain

Парфюмер дома Guerlain в юности засушивал гербарии. А повзрослев, стал собирать растения в виде их ароматов. Новый работой для восточной коллекции Les Absolus d’Orient стал аромат Oud Essentiel. Основным ингредиентом для него Вассер выбрал масло агарового дерева из Таиланда. Оно дает композиции древесно-кожаный шлейф, который объединяет мир растений и животных.

Sole от Moresque

Без солнечного света и тепла на Земле не зародилась бы жизнь. Именно солнцу, которого так бояться дерматологи, но любят растения и животные, посвящен новый аромат Moresque. Цветы распускаются, фрукты спеют, все живое наслаждается летом. Чтобы сохранить это ощущение с наступлением осени, в Sole смешаны ноты яблока, черной смородины, персика и кокоса с теплыми специями и ароматной туберозой.

1872 Leather от Clive Christian

Каждый год парные ароматы из Twist Collection выходят ограниченным тиражом в 500 экземпляров. На этот раз нетипичный шипр с пряностями взбодрили анималистичным кожаным аккордом. Характер аромата можно сравнить с хищником, поджидающим жертву в зеленых зарослях. И тот, кто решиться носить 1872 Leather, точно не согласен на роль жертвы.

Kitten Fur от Demeter

Домашний питомец, которого не нужно кормить и выгуливать, и который не вызывает аллергии – звучит, как мечта. И Demeter ее осуществил. Теперь можно завести Барсика, Мусю или самому придумать котику кличку. Новый аромат – пушистый и ласковый – пахнет чистой шерсткой котенка. Ни капли хищной агрессии. Мы сами мурлычем от удовольствия.

Immortel Cedrat от Comptoir Sud Pacifique

Аромат из коллекции Jardins Pop рассказывает о цитрусовых деревьях с Сицилии. Новый Immortel Cedrat – квинтэссенция отпуска на берегу моря, где запах водорослей смешивается с ароматом базилика и розмарина из ближайшей траттории, а пряно-горький бессмертник неразлучен с запахом сахарных цукатов из кожуры цитрона.

Ambra от Jeroboam

Вещество под названием амбра образуется в пищеварительных органах кашалота. Она придает парфюмерной композиции стойкость, раскрывает и усиливает соседние ноты. Сейчас ни один кит не страдает: амбру производят в лабораториях. Парижский бренд Jeroboam посвятил ей свой новый аромат. В нем землисто-морской запах дополняют благовония, перуанский бальзам, герань и бобы тонка.

Osang от Medittorosa Odori D’Anima

Неаполь находится под защитой Святого Януарио. Шарики розового перца в масляной жидкости символизируют капли его крови. Аромат из коллекции Talismans не защитит от завистливых вопрос: «Чем ты так вкусно пахнешь?». Поэтому лучше сразу подготовить правильный ответ. Запоминайте: «Osang пахнет липкой смолой, терпким бальзамом, церковным ладаном, полевыми травами и луговым медом. И каплей крови».

Rubia Sucree от Francesca Dell’Oro