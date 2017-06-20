Один за всех: бренды, которые производят только один продукт

Есть бренды, которые выпускают по несколько новинок в месяц, добавляя их к своему и без того всеобъемлющему меню. За всем не уследишь. Адептам слоу-бьюти («медленная красота») придутся по вкусу марки, предлагающие всего один продукт, зато многофункциональный. ELLE нашел именно такие.



Vintner’s Daughter

Пока количество слоев в корейском уходе за кожей продолжает расти, за пределами Азии находятся бренды, которые делают ставку на один-единственный продукт. Например, Vintner’s Daughter. Будучи беременной Эйприл Гарджуло разобралась в составах своих продуктов по уходу, испугалась и решила искать безвредную для всего живого замену. Не найдя, сделала все сама. Весьма кстати в ее распоряжении оказалась целая семейная винодельня Gargiulo Vineyards с виноградниками в Калифорнии. Цель Айприл – создать супер-сыворотку от морщин, акне, тусклости и прочего, и прочего – была достигнута через два года. Получился бленд из отборных масел. Масел в составе аж 22: бергамота, авокадо, фундука, моркови, люцерны и, разумеется, виноградных косточек. Кроме них в формуле не ни одного компонента. Сульфатов, парабенов, фталатов, синтетических ароматизаторов, пропиленгликоля и лаурилсульфат натрия тоже. Сыворотка Vintner’s Daughter способна на все, даже укрепить капилляры и защитить от солнца. Стойкость макияжа при этом не страдает.



My White Secret

У поколения кофеманов есть проблема – зубы темнеют с каждой чашкой. К стоматологу часто ходить нет ни времени, ни денег, ни желания. Поэтому отбеливающие полоски действительно выручают. При выборе нужно обратить внимание на состав. Британский бренд My White Secret выпускает полоски без вредного пероксида, значит, эмаль останется целой и невредимой. Перед получасовым сеансом домашнего отбеливания рекомендуется почистить зубы специальной пастой из смеси кокосового масла и древесного угля. Эффект заметен после первого же использования, а через 14 дней можно улыбаться широко-широко. А если прибегать к помощи My White Secret пару раз в неделю в качестве профилактики желтизны, то и с кофе расставаться не придется.

Vanderohe

История Оливии Соп крайне похожа на историю Эйприл Гарджуло, если вычесть из нее фамильные виноградники и ровно половину ингредиентов. В детстве и юности Оливия страдала от экземы, угрей и аллергии. Состав косметики интересовал ее с точки зрения эффективности, а не безопасности и натуральности. К 30-ти годам кожа Соп стала гиперчувствительной. Во время первой беременности она сделала выбор в пользу органической косметики. Результат приятно удивил. Оливия скептически относится к разнообразию домашнего ухода, будь то очищающие средства, эксфолианты или даже увлажняю кремы. Слишком много продуктов тормозят работу клеток кожи и нарушают защитный барьер. Крем для кожи на 70% состоит из воды, поэтому в продукт добавляются консерванты, чтобы исключить рост бактерий и увеличить срок годности. Эти добавки увеличивают шансы раздражения кожи и уменьшают объем активных компонентов. Другое дело – растительные и эфирные масла. Они заменят сыворотки и кремы и даже жирной коже принесут только пользу. А бутылочка из особого фиолетового стекла продлит эффективность состава. В итоге Соп потратила год на поиски производителей лучших сертифицированных масел и смешала 11, исходя из собственных потребностей. Вот неполный состав Nourishing Face Serum №1 : масло виноградных косточек из Южной Африки, масло шиповника из Чили, масло абрикосовых косточек из Пакистана, масла розы и лаванды из Болгарии. Микс Vanderohe оценили и многие другие, включая редакторов глянца. А номер 1 в названии продукта дает надежду на продолжение.



Beautyblender

За 15 лет с момента своего появления бьютиблендер стал не только культовым аксессуаром для макияжа, но именем нарицательным. Каплевидный спонж ярко-розового цвета придумала голливудский визажист Реа Энн Сильва. Достаточно научиться им правильно пользоваться и вы тоже достигнете профессионального уровня мастерства. Действуйте по схеме «увлажнить–сжать–нанести». Сначала спонж необходимо смочить водой, тоником или спреем для лица, затем отжать. От плотности отжима будет зависеть количество используемого косметического средства и плотность покрытия: чем меньше воды остается в спонже, чем больше нужно продукта и тем плотнее будет слой. Классическими бьютиблендерами удобно наносить тональные основы, маленькими – консилеры, тени и хайлайтеры. Плоский спонж для тела Bodyblender в два раза больше версии для лица и предназначен для нанесения бронзаторов и кремовых автозагаров. Сейчас в линейке порядка десяти цветов: от нюдового до фиолетового. А к своему юбилею марка выпустила спонжи цвета клубничного мороженого. Как говорится, остерегайтесь подделок: настоящее Beautyblender производятся в США из гипоаллергенного материала без силикона.



Lucas’ Papawa Ointment