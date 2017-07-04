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    04 июля 2017Сергеева Алина

    Новое слово в косметологии: как работает самый дорогой аппарат в мире?

    Молодую и красивую кожу в XXI веке получают теперь именно так

    Мы живем в удивительное время, когда выглядеть на свой возраст вовсе не обязательно. Молодая и красивая кожа за пару процедур — это реальность, а не мир будущего из фантастики. Всего за несколько дней преобразиться и помолодеть, не меняя образ жизни? Нет ничего проще. Все, что для этого надо, — быть проинформированным. Специально для Elle специалист в области антивозрастной медицины Ирина Фролова (Real Clinic) рассказала о главном ноу-хау нашего времени — самом дорогом аппарате в эстетической медицине.

    Ирина Фролова, специалист в области антивозрастной медицины Real Clinic

    Ирина Фролова, врач-косметолог, ведущий специалист в области аппаратных и инъекционных методик Real Clinic

    «Знакомьтесь, его зовут Joule. Это не просто аппарат, но целая мультиплатформа, которая с разными насадками дает разный результат. Абсолютное новшество эстетической медицины и бьюти-индустрии — кажется, аппарат может все. С помощью одной насадки он убирает акне и пигментацию, с помощью другой — создает мощный лифтинг-эффект, с помощью третьей — стирает морщины и пигментные пятна, с помощью четвертой — борется с рубцами и шрамами. Словом, это и есть революция в косметологии сегодня.

    Новое слово в косметологии: как работает самый дорогой аппарат в мире?

    Разные насадки на одной платформе — это три разных метода доставки энергии. Соответственно, три разных направления эстетической медицины. Так, BBL буквально превращает старые клетки в молодые — и вы получаете принципиально новое качество кожи. Он избавляет от всех признаков фотостарения - пигментации, звездочек, лечит акне, за счет чего его называют «фотошоп для лица». Специалисты утверждают, что именно BBL сегодня — самый действенный помощник в запуске процессов омоложения кожи на генном уровне. Уже после первой процедуры вы имеете обновленную кожу — нежную, но при этом плотную, ровную и сияющую. Обычно на BBL идут курсами - раз в полгода.

    Новое слово в косметологии: как работает самый дорогой аппарат в мире?

    Вторая чудо-насадка — это первый в мире гибридный фракционный лазер Halo, который воздействует и на верхние, и на глубокие слои кожи одноремеенно. Он также установлен на платформе Joule и призван решить широкий спектр проблем: уменьшает поры, убирает морщины всего за 1-2 процедуры, лечит пигментацию. Все, на что он способен за один раз, раньше делали с помощью лазера курсами.

    Новое слово в косметологии: как работает самый дорогой аппарат в мире?

    И, наконец, Skin Tyte — модуль, который действует феноменально как для лифтинга лица, так и используется в области коррекции фигуры: кожа на проблемных зонах заметно подтягивается. Поскольку насадка «держит» кожу за счет производства новых коллагеновых волокон, она становится плотная и упругая — и этот эффект не субъективный, но по-настоящему видимый. Кстати, процедура абсолютно безболезненна, проводится с применением проводникового геля и без анестезии. Врач воздействует на кожу, прогревая ее насадкой с инфракрасным излучением - в процессе процедуры вы ощущаете лишь тепло.

    Новое слово в косметологии: как работает самый дорогой аппарат в мире?

    Еще одна насадка - Pro Fractional - удаляет рубцы после операций (в том числе после родов), ожогов, старых растяжек с первой процедуры. Запускает восстановление кожи и синтез коллагена.

    Конечно, платформа Joule — это дорогое удовольствие: позволить себе его приобрести может не каждая клиника. Но самые продвинутые без него не мыслят успешного бизнеса: во-первых, результат получается ошеломительным, а во-вторых, требует минимальной реабилитации в отличие от большиства аппаратов старого поколения».

    Новое слово в косметологии: как работает самый дорогой аппарат в мире?

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