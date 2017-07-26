Насколько эффективны народные бьюти-советы?

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Эксперты, о самых распространенных бьюти-заблуждениях
В народных средствах по уходу за собой нет ничего плохого, но иногда фантазия и желание сэкономить приводит к плачевным результатам. Мы попросили исполнителей онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com прокомментировать 10 популярных народных советов по уходу за волосами, лицом и руками, чтобы отделить эффективное и безопасное от небезопасного.
Протирать лицо кубиками льда полезно по утрам. Еще полезнее использовать для этого лед из отвара ромашки или петрушки. Криопроцедуры улучшают цвет лица, потому что тонизируют кожу и стимулируют кровообращение. Рекомендуемый курс массажа кубиками льда длится 10-15 дней, но помните, если его не повторять, эффект пропадет.
Чайные пакетики не смогут помочь избавиться от темных кругов. Все, что сможет чай, — повысить тонус кожи. Темные круги — это проблема, которая связана с генетикой или с заболеванием печени и почек. В таких случаях сначала обращаются к врачу, сдают анализы и проводят терапевтическое лечение. Только после этого идут к косметологу, который назначает курс инъекций гиалуроновой кислотой или другие косметические процедуры.
Иногда советуют чистить поры смесью соды и зубной пасты. После такого пилинга верхушка черной точки осветляется и создается впечатление, что пора очищена. Но это не так. Сода с пастой не устраняют главную причину появления черных точек, поскольку не могут проникнуть глубоко в пору и очистить ее от кожного сала.
Но в то же время, сода — хороший не химический и не концентрированный абсорбент, поэтому ее можно без опасений наносить на лицо. Зубная паста — неплохой антисептик и антибактериальное средство. Если под рукой нет средства с салициловой кислотой, а на лице появилось воспаление, нанесите на него немного зубной пасты и оставьте на 20 минут. Это не даст ему увеличиться в размерах.
Крахмал впитывает кожный жир и может вернуть объем вымытым позавчера волосам. Но назвать этот способ «мытья» удобным и быстрым сложно. После нанесения крахмал долго и сложно вычесывается из волос. Можно попробовать удалить его феном, используя холодный воздух, но это тоже займет 15-20 минут. А еще крахмал сушит волосы, поэтому для сухих и окрашенных волос такой способ не подойдет.
Отбеливать ногти лимонным соком можно, но помните, эту процедуру нельзя проводить каждый день, максимум — одна-две процедуры в неделю. Иначе пластины начнут расслаиваться. Как только увидите результат, прекращайте. При отбеливании ногтей соком важно не переборщить. Кто-то рекомендует брать половинку лимона и вставлять в мякоть палец на минуту. Так делать не нужно — за минуту лимонная кислота размягчит ногтевую пластину. Поэтому лучше нанести четыре капли лимонного сока на ватный диск и одним движением протереть ноготь.
Аптечный йод на 96% состоит из спирта, поэтому хорошо дезинфицирует. Укреплять ногти с его помощью вредно: он может оставить ожоги на ногтевой пластине и иссушить кутикулу, что плохо скажется на ее внешнем виде. При слоящихся ногтях лучше использовать лечащие лаковые покрытия и витамины.