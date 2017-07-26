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    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    26 июля 2017

    Насколько эффективны народные бьюти-советы?

    Эксперты, о самых распространенных бьюти-заблуждениях

    В народных средствах по уходу за собой нет ничего плохого, но иногда фантазия и желание сэкономить приводит к плачевным результатам. Мы попросили исполнителей онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com прокомментировать 10 популярных народных советов по уходу за волосами, лицом и руками, чтобы отделить эффективное и безопасное от небезопасного.

    Насколько эффективны народные бьюти-советы? ФОТОGetty Images

    Протирать лицо кубиками льда

    Протирать лицо кубиками льда полезно по утрам. Еще полезнее использовать для этого лед из отвара ромашки или петрушки. Криопроцедуры улучшают цвет лица, потому что тонизируют кожу и стимулируют кровообращение. Рекомендуемый курс массажа кубиками льда длится 10-15 дней, но помните, если его не повторять, эффект пропадет.

    Насколько эффективны народные бьюти-советы?

    Использовать чайные пакетики от темных кругов под глазами

    Чайные пакетики не смогут помочь избавиться от темных кругов. Все, что сможет чай, — повысить тонус кожи. Темные круги — это проблема, которая связана с генетикой или с заболеванием печени и почек. В таких случаях сначала обращаются к врачу, сдают анализы и проводят терапевтическое лечение. Только после этого идут к косметологу, который назначает курс инъекций гиалуроновой кислотой или другие косметические процедуры.

    Насколько эффективны народные бьюти-советы?

    Избавляться от черных точек смесью из соды и зубной пасты

    Иногда советуют чистить поры смесью соды и зубной пасты. После такого пилинга верхушка черной точки осветляется и создается впечатление, что пора очищена. Но это не так. Сода с пастой не устраняют главную причину появления черных точек, поскольку не могут проникнуть глубоко в пору и очистить ее от кожного сала.

    Но в то же время, сода — хороший не химический и не концентрированный абсорбент, поэтому ее можно без опасений наносить на лицо. Зубная паста — неплохой антисептик и антибактериальное средство. Если под рукой нет средства с салициловой кислотой, а на лице появилось воспаление, нанесите на него немного зубной пасты и оставьте на 20 минут. Это не даст ему увеличиться в размерах.


    Насколько эффективны народные бьюти-советы?

    Использовать кукурузный крахмал вместо сухого шампуня

    Крахмал впитывает кожный жир и может вернуть объем вымытым позавчера волосам. Но назвать этот способ «мытья» удобным и быстрым сложно. После нанесения крахмал долго и сложно вычесывается из волос. Можно попробовать удалить его феном, используя холодный воздух, но это тоже займет 15-20 минут. А еще крахмал сушит волосы, поэтому для сухих и окрашенных волос такой способ не подойдет.

    Отбеливать ногти лимонным соком

    Отбеливать ногти лимонным соком можно, но помните, эту процедуру нельзя проводить каждый день, максимум — одна-две процедуры в неделю. Иначе пластины начнут расслаиваться. Как только увидите результат, прекращайте. При отбеливании ногтей соком важно не переборщить. Кто-то рекомендует брать половинку лимона и вставлять в мякоть палец на минуту. Так делать не нужно — за минуту лимонная кислота размягчит ногтевую пластину. Поэтому лучше нанести четыре капли лимонного сока на ватный диск и одним движением протереть ноготь.

    Насколько эффективны народные бьюти-советы?

    Наносить йод на кутикулу

    Аптечный йод на 96% состоит из спирта, поэтому хорошо дезинфицирует. Укреплять ногти с его помощью вредно: он может оставить ожоги на ногтевой пластине и иссушить кутикулу, что плохо скажется на ее внешнем виде. При слоящихся ногтях лучше использовать лечащие лаковые покрытия и витамины.

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