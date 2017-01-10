Молода и прекрасна: анти-эйдж новинки для лица

Вы только открыли очередную баночку проверенного временем крема, а производители уже придумали тридцать три новые формулы и текстуры. Не все, но определенно лучшие – в обзоре ELLE.

Skinceuticals

Тройное корректирующее липидовосполняющее средство Triple Lipid Restore 2:4:2

Кажется, жиры полностью реабилитированы не только в гастрономии. По данным марки SkinCeuticals именно дефицит липидов (то есть жиров) мешает коже защищаться и самовосстанавливаться. Новинку Triple Lipid Restore 2:4:2 обезжиренной не назовешь. Она содержит три вида жиров в самой высокой концентрации. Церамиды восстанавливают естественный защитный барьер кожи и обеспечивают ее питание. Холестерин отвечает за эластичность. Омега 3-6 жирные кислоты стимулируют синтез липидов в дерме. Результат – ни грамма признаков старости.

Perricone MD

Крем для лица против глубоких морщин Acyl-Glutathione

Звездный дерматолог Николас Перрикон в ответе за красоту Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Энистон. Один секретов их молодости кроется внутри этой стильной черной баночки. Крем Acyl-Glutathione решает серьезные проблемы – заломы, мимические и глубокие морщины. Запатентованный компонент ацил-глутатион, словно фотошоп, стирает складки на лбу, переносице и в уголках губ. Теперь мы тоже готовы к съемкам на обложку.

Erborian

Массажная лифтинг-маска Ginseng Royal Massage Mask

Пока не попробовали, мы и сами не знали, что экстракт шестилетнего корейского женьшеня творит чудеса. Причем, делает это в экспресс-режиме. При нанесении масляная маска согревает лицо, а согревая – ускоряет микроциркуляцию и разглаживает морщины. Достаточно помассировать лицо одну минуту и смыть маску. Вместе с ней, словно, смываются все недочеты.

Lancôme

Сыворотка для сияния и ровного тона кожи Absolue Precious Cells White Aura Regenerating and Whitenning Global Serum

Возраст рассекречивают не только морщин, но и пигментные пятна. Чтобы мы оставались 20-тилетними как можно дольше, Lancôme сочинил отбеливающую сыворотку. Салициловая кислота, экстракт белой розы, молекула Pro-Xylane и витаминно-минеральный комплекс удаляют тусклые клетки эпидермиса, осветляют существующие пятна и блокируют появление новых. Через 8 недель ответ на вопрос «Я ль на свете весь милее, всех румяней и белее?» утвердительный.

Grown Alchemist

Энзимный эксфолиант Enzyme Exfoliant Papain & Amino Complex

Уже известно, что гранулы приносят коже больше вреда, чем пользы. Австралийский эксфолиант Grown Alchemist без абразивных частиц выравнивает цвет лица и разглаживает мелкие морщинки. Фокусы показывают фруктовые экстракты (папайа, инжир и квандонг) – именно они незаметно растворяю ороговевшие клетки кожи. А дружелюбная формула не повредит даже губам и зоне вокруг глаз.

Biotherm

Антивозрастной крем-масло Blue Therapy Cream-in-Oil

Сахар – это вкусно. Но лучше баловать им только кожу. Например, экзополисахариды содержатся только в морских организмах и в коже человека. Ученые Biotherm три года бороздили моря и океаны в поисках правильного микроорганизма, и еще пять лет придумывали биотехнологии для производства молекулы Marine Connectum. Этот особый сахар разглаживает морщины, приподнимает щеки и занимается цветокоррекцией кожи. А легкая, но питательная текстура «крем-в-масле» тает на коже, словно мед.

Cosmetics 27

Многофункциональное регенерирующее масло Huile 27

Главный герой всех средств французского бренда Cosmetics 27 – центелла азиатская, способная поворачивать время вспять. Чтобы процесс шел быстрее, фармацевт и основатель марки Мишель Эврар добавила в Huile 27 масла кунжута, макадамии, гибискуса, сафлора и моркови. Жирно не будет ни коже, ни волосам.

La Mer

Тонизирующая увлажняющая сыворотка The Revitalizing Hydrating Serum

В составе новой сыворотки The Revitalizing Hydrating Serum нашлось место не только легендарному эликсиру Mirale Broth, обновляющему кожу, но и двум новым ферментам. В основе одного из них комплекс зеленых, бурых и красных водорослей, которых мгновенно проникает вглубь эпидермиса. Второй богат ферментированными питательными веществами, даря упругость и сияние. Не иначе, как новый хит в исполнении La Mer.

Helena Rubinstain

Антивозрастной крем для рук, шеи и области декольте Re-Plasty Age Recovery Hands, Neck and Décolleté SPF15

Пигментные пятна и морщины выдают возраст не только лица, но рук, шеи и декольте. Приятного мало. Чтобы у нас не было причин для расстройства, формулу нового крема Helena Rubinstain помог разработать пластический хирург Мишель Пфульг. Раствор Volumage с экстрактом пиона как раз и борется с преждевременным старением, вызванным солнцем. Витамин B3 дополнительно осветляет пигментацию. После крема на коже остаются не пятна, а аромат белых цветов.

Matis

Крем для лица с эффектом микродермабразии Reponse Corrective